Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli HSL:n infrakorvausmallia ja antoi lausunnon

28.9.2026 18:10:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

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Kaupunginhallitus kokoontui 28. syyskuuta ja merkitsi tiedoksi Helsingin seudun liikenteen infrakorvausmallia koskevan katsauksen. Kaupunginhallitus antoi lisäksi lausunnon Uudenmaan liiton vuoden 2027 talousarviovalmisteluun.

Hissikyltti, jossa lukee kaupunginhallitus.
Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin. Sakari Röyskö Helsingin kaupunki

Kaupunginhallituksen kokouksessa kuultiin katsaus Helsingin seudun liikenteen (HSL) infrakorvausjärjestelmästä ja sen kehittämismahdollisuuksista. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

Kaupunginhallitus antoi myös lausunnon Uudenmaan liiton vuoden 2027 talousarviovalmisteluun.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi useita valtuutettujen jättämiä aloitteita, jotka etenevät kaupunginvaltuustoon.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi

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