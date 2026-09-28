Kokoomuksen Sammallahti: Antti Rinteen kommentit paljastavat SDP:n pahenevan johtamisongelman
28.9.2026 19:59:18 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti katsoo SDP:n entisen puheenjohtajan Antti Rinteen tuoreiden kommenttien nostavan jälleen esiin puolueen sisäiset erimielisyydet velkajarrusta ja rajaturvallisuuslaista. Sammallahden mukaan puheenjohtaja Antti Lindtmanilla on kasvavia vaikeuksia pitää puolueensa yhteisellä linjalla.
Entinen pääministeri ja SDP:n entinen puheenjohtaja Antti Rinne nousee takaisin eduskuntaan tämän viikon torstaina. STT:lle antamassaan haastattelussa Rinne kritisoi voimakkaasti muun muassa parlamentaarista velkajarrusopimusta sekä rajaturvallisuuslakia.
”SDP:n entisen puheenjohtajan Rinteen kommentit ovat viimeisin esimerkki SDP:n jatkuvasti pahenevasta johtamisongelmasta. SDP:n nykyinen puheenjohtaja Antti Lindtman ei ole tähän mennessä kyennyt pitämään puolueensa rivejä suorassa, vaan velkajarrua kyseenalaistavia puheenvuoroja on kuultu puolueen riveistä lukuisia. Rinne liittyy tähän puolueensa linjaa kritisoivien laajenevaan joukkoon. Näyttää siltä, että puolue on lipsumassa puheenjohtajansa käsistä”, toteaa kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti.
SDP on tähän asti ollut sitoutunut velkajarrusopimukseen, josta lähes kaikki eduskuntapuolueet ovat parlamentaarisesti sopineet. Vasemmistoliitto jättäytyi kokonaan ulos velkajarrusopimuksesta ja myöhemmin myös Liike Nyt ilmoitti irtaantuvansa sopimuksesta.
”Eikä velkajarru ole suinkaan ainut asia, jonka suhteen SDP:n rivit ovat sekaisin. Puheenjohtaja Lindtman ei ole kyennyt johtamaan puoluettaan myöskään rajaturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Molemmilla kerroilla, kun eduskunta on äänestänyt Suomen turvallisuuden kannalta aivan keskeisestä rajaturvallisuuslaista, ovat SDP:n rivit hajonneet”, jatkaa Sammallahti.
STT:n haastattelussa SDP:n entinen puheenjohtaja Rinne kritisoi rajaturvallisuuslakia ja hallituksen esitystä rajaturvallisuuslain jatkamisesta. Eduskunnan on tarkoitus äänestää asiasta syksyllä.
”Näyttää siltä, että SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin kyky johtaa omaa puoluettaan heikkenee jatkuvasti. Suomalaisilla on oikeus kysyä, miten henkilö, jonka kyky johtaa omaa puoluettaan on näin kyseenalainen, kykenisi johtamaan Suomea”, päättää kansanedustaja Sammallahti.
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Yhteyshenkilöt
Tere SammallahtiKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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