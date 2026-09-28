Kokoomuksen Sammallahti: Antti Rinteen kommentit paljastavat SDP:n pahenevan johtamisongelman

Autto haastaa Koskisen: SDP ei voi samaan aikaan vaatia tehokasta ilmapuolustusta ja vastustaa sen edellyttämää yhteistyötä 28.9.2026 19:01:06 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto haastaa SDP:tä kertomaan suoraan, miten puolue turvaisi Suomen puolustukselle tärkeän Daavidin linko -järjestelmän toimintakyvyn. Suomen puolustusta ei Autton mukaan pitäisi käyttää sisäpoliittisen nahistelun välineenä.