Ville Lastikalle harvinaiset tasalukemat: 300+200=500
28.9.2026 20:47:32 EEST | Fliiga | Tiedote
Hyökkääjä Ville Lastikka iski 300. liigamaalinsa ja samalla 500. tehopisteensä, kun Classic löi maanantain ainoassa ottelussa Kupittaalla TPS:n 9-1.
Ville Lastikan 247 ottelun liigauran tehot F-liigassa ovat nyt harvinaisen selkeät 300+200=500. Tänään hän laukoi kaksi maalia, joista ensimmäinen oli 0–3-osuma toisen erän avausvaihdossa Eemeli Salinin pitkästä poikkisyötöstä. Juhlalukemat sinetöityivät sitten kaksi minuuttia ennen loppusummeria tyhjään verkkoon kotijoukkueen harjoitellessa vielä 6–5-ylivoimaa.
Tasalukemia nähtiin myös ottelun alussa Tiitus Salokankaan kiskaistessa Classicille illan avausosuman sadannella liigamaalillaan. Konsta Tykkyläisen ohjus kaukaa yläkulmaan kasvatti ensimmäisen tauon lukemiksi 0-2, ja kahden erän jälkeen mentiin tilanteessa 0-5. TPS:n illan ainokaisen pommitti kauden ensimmäisellään puolustaja Joonas Koskinen tilanteessa 0-5. Classicin pistehait tänään olivat Eemil Äijälä (2+1) ja Ilmo Leino (0+3).
F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona otteluilla EräViikingit–LASB ja Nokian KrP–Hawks.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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