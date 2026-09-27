Ville Lastikalle harvinaiset tasalukemat: 300+200=500

Ville Lastikan 247 ottelun liigauran tehot F-liigassa ovat nyt harvinaisen selkeät 300+200=500. Tänään hän laukoi kaksi maalia, joista ensimmäinen oli 0–3-osuma toisen erän avausvaihdossa Eemeli Salinin pitkästä poikkisyötöstä. Juhlalukemat sinetöityivät sitten kaksi minuuttia ennen loppusummeria tyhjään verkkoon kotijoukkueen harjoitellessa vielä 6–5-ylivoimaa.

Tasalukemia nähtiin myös ottelun alussa Tiitus Salokankaan kiskaistessa Classicille illan avausosuman sadannella liigamaalillaan. Konsta Tykkyläisen ohjus kaukaa yläkulmaan kasvatti ensimmäisen tauon lukemiksi 0-2, ja kahden erän jälkeen mentiin tilanteessa 0-5. TPS:n illan ainokaisen pommitti kauden ensimmäisellään puolustaja Joonas Koskinen tilanteessa 0-5. Classicin pistehait tänään olivat Eemil Äijälä (2+1) ja Ilmo Leino (0+3).

F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona otteluilla EräViikingit–LASB ja Nokian KrP–Hawks.