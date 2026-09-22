Yleisötilaisuus ja karttapalautekysely valtatien 9 yleissuunnitelmasta välillä Kanavuori–Lievestuore

Valtatien 9 Kanavuoren ja Lievestuoreen välinen osuus on tärkeä itä-länsisuuntainen yhteys. Valtatien huono pysty- ja vaakageometria aiheuttaa tieosuudelle turvallisuus- ja sujuvuuspuutteita. Sujuvuutta heikentää erityisesti valtatien pystygeometria. Tieosuuden useat mäet hidastavat erityisesti raskaan liikenteen ajonopeutta merkittävästi. Myös tasoliittymät valtatiellä aiheuttavat turvallisuus- ja sujuvuuspuutteita.

Suunnittelualue alkaa Jyväskylän Ruokosaaren teollisuusalueen kohdalta ja päättyy Laukaan Lievestuoreella valtateiden 9 ja 13 liittymään. Yleissuunnitelmassa tarkennetaan muun muassa tielinjausta, liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjä, teknisiä ratkaisuja, vaikutuksia sekä haittojen torjuntaa.

Tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta, sujuvuutta ja matka-aikojen ennakoitavuutta. Suunnittelussa varaudutaan muun muassa keskikaiteelliseen 2+2-kaistaiseen ratkaisuun, eritasoliittymiin, rinnakkaisteihin, siltoihin sekä joukkoliikenteen ja jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin. Lisäksi tarkastellaan mm. melu- ja ympäristöhaittojen vähentämistä.

Yleissuunnittelu on käynnistynyt alkuvuodesta 2026 ja suunnitelma on tarkoitus asettaa nähtäville loppuvuonna 2027. Suunnitelma laaditaan YVA-menettelyssä esitetyn vaihtoehdon VE1 pohjalta.

Yleissuunnitelmaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa 7.10.2026 klo 17:30-19:30 Lievestuoreen koululla osoitteessa Laurinkyläntie 5, 41400 Lievestuore.

Tervetuloa mukaan!

Tilaisuuden alussa hankkeen asiantuntijat esittelevät suunnittelun tavoitteita, lähtökohtia ja alustavia ratkaisuja. Esittelyjen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä, keskustella suunnittelijoiden kanssa ja antaa palautetta. Tilaisuus on avoin alueen asukkaille, maanomistajille, tien käyttäjille, yrityksille, sidosryhmille ja muille hankkeesta kiinnostuneille.

Linkki suunnitelmaluonnokseen sekä Teams-linkki löytyvät varsinaisesta kutsusta, joka on julkaistu 28.9.2026 Valtion liikenneväylien suunnittelupalvelussa osoitteessa:

https://vayliensuunnittelu.fi/s/5hfj/suunnittelu

Karttapalautekyselyn kautta voi antaa suunnitelmaluonnoksista kartalle paikannettua palautetta suunnittelun tueksi. Karttapalautekysely on avoinna 7.10.2026 – kesään 2027. Linkki karttakyselyyn löytyy Valtion liikenneväylien suunnittelupalvelusta osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/5hfj/suunnittelu 7.10.2026 alkaen.

Lisätietoja:

Hankkeen verkkosivut: https://vayla.fi/vt-9-kanavuori-lievestuore