SDP:n Saku Nikkanen: On myös Orpon hallituksen tehtävä vaatia datakeskuksilta
29.9.2026 10:07:46 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Viime aikoina datakeskuksista on uutisoitu ja puhuttu paljon. Suomalaisissa datakeskukset ovat herättäneet ristiriitaisia ajatuksia. Investointeihin liitettyjä positiivisia talous- ja työllisyysvaikutuksia on odotettu, mutta samalla on herännyt huolta datakeskusten muista vaikutuksista. Datakeskustyömailla on myös havaittu työehtojen polkemista ja työperäistä hyväksikäyttöä.
- Datakeskukset ovat nyt paljon pinnalla, kun niitä on nousemassa monille suomalaisille paikkakunnille. Myös kotikaupunkiini Saloon on suunittelilla datakeskus. Uudet investoinnit, jotka tuovat lisää työtä Suomeen, ovat iloinen asia. Myös esimerkiksi hankkeisiin liittyvät maakaupat ja kiinteistöverokertymät tuovat kaupungeille ja kunnille tuloja, joita tarvitaan, SDP:n kansanedustaja ja Salon kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Saku Nikkanen toteaa.
- Ymmärrän kuitenkin erittäin hyvin näihin investointeihin liittyvät huolet. Rakentamista ei voi sallia muilla kuin suomalaisilla reiluilla työehdoilla. Datakeskusyhtiöillä pitää myös olla vastuuta sähkön tuotannosta ja verkon kapasiteetista, ettei niiden tarvitsema sähkö nosta tavallisten suomalaisten tai muun teollisuuden sähkölaskuja. Valmiiden datakeskusten ympärille on myös syytä synnyttää muutakin liiketoimintaa ja kehitystä, vaikka jo pelkkä ylläpitokin toki työllistää. Suomella on paljon vahvuuksia datakeskusten sijoituspaikaksi, mutta meidän on osattava myös vaatia riittävästi tänne tulevilta yrityksiltä.
Nikkanen varoittaa suhtautumasta datakeskuksiin liian sinisilmäisesti ja vaatii myös hallitukselta riittäviä toimia.
- Peräänkuulutan realistista suhtautumista datakeskuksiin. Iloitsen niiden mukanaan tuomista mahdollisuuksista, mutta tunnistan sen, että epäkohtia pitää samalla torjua. Orpon hallituksen tehtävänä on nyt varmistaa, että datakeskuksiin liittyvät huolet myös nähdään ja niihin vastataan. Esimerkiksi työperäistä hyväksikäyttöä pitää pystyä ehkäisemään ja varmistamaan työsuojeluviranomaisten tehokas valvonta. Suomalaiseen lainsäädäntöön ja työehtoihin on ehdottomasti sitouduttava. Hallituksen toiminta on ollut tässä harmillisen kunniahimotonta.
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
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