Meridiamin PPP-hanke osoitti toimivuutensa E18-moottoritiehankkeessa: Ison infrahankkeen kustannukset alitettiin merkittävästi ja rakentaminen valmistui etuajassa

PPP-elinkaarimalli on osoittanut toimivuutensa Koskenkylän ja Kotkan välisessä E18-moottoritiehankkeessa, sen palvelutuotannosta vastanneen Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:n toimitusjohtaja Aapo Nikunen sanoo. ”Väylävirastolle luovutetun hankkeen kustannukset alittavat noin 20 miljoonaa euroa sille varatusta 650 miljoonasta eurosta. Kustannussäästöjen takana on erinomaisesti sujunut yhteistyö ja optimaalinen vastuujako valtion sekä hankkeen muiden osapuolten välillä.”

”Lopputulos kertoo siitä, että mallia kannattaa hyödyntää laajoissa infrahankkeissa nykyistä enemmän”, Nikunen sanoo.

Väylävirasto hankki PPP-mallilla (Public-Private Partnership) toteutetun E18 Koskenkylä-Kotka -moottoritien rahoituksen, rakentamisen ja kunnossapidon Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:lta vuonna 2011. Rakentamista ja ylläpitoa varten Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:llä oli urakoitsijana Destian ja YIT:n muodostama Työyhteenliittymä. Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:n pääomistaja on infrastruktuurisijoittaja Meridiam. Yhtiön muut omistajat ovat Destia Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Vuosina 2013-2014 avattu, 53 kilometrin mittainen moottoritieosuus luovutettiin Väylävirastolle syyskuun lopussa. Väylävirasto tiedotti tieosuuden ylläpitovastuun siirtymisestä sopimuksen mukaisesti Väylävirastolle 24.9.2026. https://vayla.fi/-/e18-koskenkyla-kotka-elinkaarihankkeen-sopimus-paattyy-syyskuun-lopussa

Elinkaarimalli sopii hyvin suuriin infrahankkeisiin

E18-moottoritieosuus on yksi Väyläviraston suurimmista elinkaarihankkeista. Aapo Nikunen kertoo elinkaarimallin sopivan erittäin hyvin valtion rahoittamiin suuriin infrahankkeisiin: Valtio tilaajana pystyy näin hyödyntämään yksityisen sektorin tehokkuutta, pitämällä samaan aikaan kiinni omista laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteistaan. Malli sopii hyvin muuhunkin liikenneinfraan kuten rautatiehankkeisiin, mutta myös kouluhankkeisiin, missä tilaajana voi olla yksittäinen kaupunki tai kunta.

”PPP-mallin avulla voidaan julkisia varoja säästää merkittävästi. Mallissa julkisen puolen sopimuskumppani ottaa merkittävän riskin kontolleen. Prosessi rakennetaan sen varaan, että riskit eivät toteudu ja että hanke voidaan aikanaan luovuttaa tilaajalle sovitun mukaisesti.”

Kaikkiin hankkeisiin PPP-malli ei sovellu, Nikunen tähdentää. Keskeinen edellytys julkisen sektorin näkökulmasta on, että elinkaarimallin kumppani on vahva ja vakaa yritys ja että sillä on kyky hoitaa suuria ja vaativia hankkeita jopa parin vuosikymmenen ajan.

Meridiam näkee Suomessa mahdollisuuksia kestävien rahoitusmallien kehittämiseen

Meridiam on kansainvälinen hankekehittäjä, sijoittaja ja varainhoitaja, joka on erikoistunut pitkäaikaisten julkisten infrastruktuurihankkeiden kehittämiseen, rahoittamiseen ja johtamiseen sekä uusiutuvaan energiaan. Suomessa Meridiamilla on neljä operatiivista yhtiötä, Tieyhtiö Valtatie 7 Oy, Tieyhtiö Vaalimaa Oy, Kumppanuuskoulut Oy sekä Espoon Koulutaival Oy. E18-moottoritien Hamina-Vaalimaa-osuudesta vastaava Tieyhtiö Vaalimaa Oy:n sopimuskausi Väyläviraston kanssa jatkuu vielä vuoteen 2034 asti.

Meridiam on valmis toteuttamaan Suomessa yhteiskunnallisesti merkittäviä hankkeita kustannustehokkaasti, pitkäjänteisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Meridiam korostaa elinkaariajattelua, jossa hankkeiden onnistumista arvioidaan koko niiden käyttöiän näkökulmasta. Hyvin suunnitellut rahoitus- ja toteutusmallit kannustavat laadukkaaseen rakentamiseen sekä ennakoivaan ylläpitoon, mikä ehkäisee korjausvelan syntymistä ja pienentää pitkän aikavälin kustannuksia.

”Esimerkiksi Koskenkylä-Kotka hankkeessa olemme onnistuneet pitämään moottoritien ylläpidon tason erittäin korkealaatuisena ja saaneet siitä myös tienkäyttäjiltä hyvää palautetta”, Nikunen kertoo.

Nikunen korostaa, että kestävän kehityksen huomioiminen tarkoittaa ympäristövaikutusten lisäksi myös taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Pitkäjänteinen omistajuus ja elinkaariajattelu kannustavat tekemään ratkaisuja, jotka vähentävät resurssien hukkaa, pidentävät rakennusten ja infrastruktuurin käyttöikää sekä turvaavat laadukkaat palvelut tuleville sukupolville.

Suomi tarjoaa Meridiamin näkökulmasta kiinnostavan toimintaympäristön, jossa on mahdollista kehittää uudenlaisia rahoitus- ja yhteistyömalleja vastaamaan sekä julkisen talouden paineisiin että kasvaviin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka hyödyttävät yhtä aikaa yhteiskuntaa, käyttäjiä ja sijoittajia sekä varmistavat, että tärkeät hankkeet voidaan toteuttaa vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.

Lisätietoja:

Aapo Nikunen, p. 050 084 8116, aapo.nikunen@vt7.fi