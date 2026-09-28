Espoo ryhtyy ohjaamaan rakentamisen hiilijalanjälkeä kansallista vaatimusta kunnianhimoisemmin

Espoon kaupungin vaatima kerrostalon hiilijalanjäljen raja-arvo on kymmenen prosenttia kansallista vaatimusta tiukempi. Samalla Espoo liittyy muiden Suomen isojen kaupunkien joukkoon, jotka vaativat normaalia tiukempaa raja-arvoa.

”Kaupunkitasoisella raja-arvolla ohjaamme rakentamista määrätietoisesti vähähiilisempään suuntaan ja luomme kysyntää ratkaisuille, jotka tukevat siirtymää kohti rakentamisen kiertotaloutta. Espoossa parhaat ratkaisut syntyvät yhteistyössä rakennusalan toimijoiden kanssa. Espoolla on kasvavana kaupunkina tärkeä rooli markkinoiden ohjauksessa ja kehittämisessä”, kertoo kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.

Kiertotaloudesta vauhtia rakentamisen päästövähennyksiin

Espoon kaupungin tavoitteena on vähentää rakentamisen ilmastovaikutuksia ja ohjata markkinoita vähäpäästöisiin ja kiertotalouden mukaisiin ratkaisuihin. Rakentamisen päästöt syntyvät suurilta osin arvoketjussa esimerkiksi rakennusmateriaalien valmistuksesta. Nämä kulutuksen päästöt ovat merkittävä ja kasvava osa Espoon ilmastopäästöjä.

Raja-arvon asettamisen lisäksi syksyn aikana päätetään lisätoimenpiteistä, jotka vähentävät rakentamisen päästöjä. Päätöksentekoon esitetään rakentamisemisen elinkaaripäästöille oma päästövähennystavoite sekä liittymisestä valtion vapaaehtoiseen kiertotalouden green deal -sitoumukseen, jossa toimijat sitoutuvat vähentämään luonnonvarojen käyttöä tavoitteilla ja toimenpiteillä. Espoon sitoumuksella vahvistettaan resurssiviisaan rakennetun ympäristön tavoitteita.

Rakentamisen lisätoimenpiteiden esitys on osa Hiilineutraali Espoo -tiekartan puolivälitarkastelua. Rakentamisen lisäksi lisätoimenpiteitä ehdotetaan energian ja liikenteen sektoreille. Päivitetty Hiilineutraali Espoo -tiekartta ja esitys lisätoimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi tuodaan kaupunginvaltuustolle syksyn aikana.