Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoo ryhtyy ohjaamaan rakentamisen hiilijalanjälkeä kansallista vaatimusta kunnianhimoisemmin

29.9.2026 09:41:12 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Kaupunki ottaa vuonna 2027 käyttöön kaupunkitasoisen hiilijalanjäljen raja-arvon vähintään kolmikerroksisille asuinkerrostaloille. Rakentamisen hiilijalanjäljen raja-arvolla tarkoitetaan ylärajaa sille, kuinka paljon uuden rakennuksen elinkaaren aikaisia päästöjä sallitaan. Raja-arvolla ohjataan sekä kaupungin oman että yksityisen sektorin uudisrakentamista vähähiilisempään suuntaan kansallista sääntelyä kunnianhimoisemmin.

Keilaniemi, Espoo
Keilaniemi, Espoo Aleksi Friman

Espoon kaupungin vaatima kerrostalon hiilijalanjäljen raja-arvo on kymmenen prosenttia kansallista vaatimusta tiukempi. Samalla Espoo liittyy muiden Suomen isojen kaupunkien joukkoon, jotka vaativat normaalia tiukempaa raja-arvoa.  

”Kaupunkitasoisella raja-arvolla ohjaamme rakentamista määrätietoisesti vähähiilisempään suuntaan ja luomme kysyntää ratkaisuille, jotka tukevat siirtymää kohti rakentamisen kiertotaloutta. Espoossa parhaat ratkaisut syntyvät yhteistyössä rakennusalan toimijoiden kanssa. Espoolla on kasvavana kaupunkina tärkeä rooli markkinoiden ohjauksessa ja kehittämisessä”, kertoo kaupunginjohtaja Kai Mykkänen

Kiertotaloudesta vauhtia rakentamisen päästövähennyksiin  

Espoon kaupungin tavoitteena on vähentää rakentamisen ilmastovaikutuksia ja ohjata markkinoita vähäpäästöisiin ja kiertotalouden mukaisiin ratkaisuihin. Rakentamisen päästöt syntyvät suurilta osin arvoketjussa esimerkiksi rakennusmateriaalien valmistuksesta. Nämä kulutuksen päästöt ovat merkittävä ja kasvava osa Espoon ilmastopäästöjä. 

Raja-arvon asettamisen lisäksi syksyn aikana päätetään lisätoimenpiteistä, jotka vähentävät rakentamisen päästöjä. Päätöksentekoon esitetään rakentamisemisen elinkaaripäästöille oma päästövähennystavoite sekä liittymisestä valtion vapaaehtoiseen kiertotalouden green deal -sitoumukseen, jossa toimijat sitoutuvat vähentämään luonnonvarojen käyttöä tavoitteilla ja toimenpiteillä. Espoon sitoumuksella vahvistettaan resurssiviisaan rakennetun ympäristön tavoitteita. 

Rakentamisen lisätoimenpiteiden esitys on osa Hiilineutraali Espoo -tiekartan puolivälitarkastelua. Rakentamisen lisäksi lisätoimenpiteitä ehdotetaan energian ja liikenteen sektoreille. Päivitetty Hiilineutraali Espoo -tiekartta ja esitys lisätoimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi tuodaan kaupunginvaltuustolle syksyn aikana. 

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Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, jossa talouden tasapaino mahdollistaa laadukkaat palvelut ja kestävän kasvun. Viiden kaupunkikeskuksen Espoo on kaupunki, jossa arki on turvallista ja luonnonläheistä.

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