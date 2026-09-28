Metsälinja 2 -voimajohtoyhteys vastaa sähköistyvän Suomen tarpeisiin

Uutta uusiutuvaa sähköntuotantoa rakennetaan nopeasti etenkin Pohjois- ja Länsi-Suomeen. Samaan aikaan sähkönkulutuksen arvioidaan kasvavan voimakkaasti erityisesti Etelä-Suomessa. Kasvua vauhdittavat muun muassa lämmityksen ja teollisuuden sähköistyminen, vetytalous, datakeskukset ja muut puhtaan siirtymän investoinnit. Kantaverkon suunnittelussa käytettyjen skenaarioiden mukaan Suomen sähkönkulutus lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä.

Metsälinja 2 tehostaa pohjoisessa tuotetun sähkön siirtoa kohti Keski- ja Etelä-Suomen kasvavia kulutuskeskittymiä. Se kasvattaa pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia noin 1000 megawattia.

”Metsälinja 2 on merkittävä investointi Suomen sähköjärjestelmän tulevaisuuteen. Se mahdollistaa uusiutuvan sähköntuotannon nykyistä laajemman hyödyntämisen, auttaa vastaamaan kasvavaan sähkönkulutukseen ja parantaa kantaverkon käyttövarmuutta. Hanke tukee myös ilmastotavoitteita, sillä se mahdollistaa esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien lämmöntuotantomuotojen korvaamisen sähköllä”, kertoo Fingridin varatoimitusjohtaja Timo Kiiveri.

Voimajohto rakennetaan pääosin nykyiselle johtoalueelle

Metsälinja 2 toteutetaan 400 ja 110 kilovoltin yhteispylväsrakenteena pääosin olemassa olevan, ikääntyneen 220 kilovoltin voimajohdon paikalle. Näin voidaan hyödyntää nykyisiä voimajohtoreittejä ja vähentää uuden johtoalueen tarvetta.

Voimajohdon lisäksi kokonaisuuteen sisältyy kaksi uutta sarjakompensointiasemaa sekä useita sähköasemalaajennuksia. Ne tukevat asiakashankkeiden liittämistä kantaverkkoon. Lisäksi suunnittelussa varaudutaan voimajohdon täydentämiseen uusilla asiakasliityntöjä palvelevilla sähköasemilla myöhemmin tulevaisuudessa.

Hankkeen eteläinen päätepiste on Toivilan sähköasemalla Jämsässä. Toivilasta eteenpäin Fingrid suunnittelee uusia 400 kilovoltin voimajohtoja, joiden avulla Metsälinjan tuomaa tehoa ja jännitetukea voidaan hyödyntää myös etelämpänä kantaverkossa.

Ympäristövaikutukset huomioidaan suunnittelussa

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on valmistunut, ja voimajohdon yleissuunnittelu on käynnissä. Uusi voimajohto sijoittuu pääosin olemassa olevan voimajohdon paikalle. Mäntän ja Toivilan sähköasemien välinen osuus rakennetaan uudelle voimajohtoreitille.

Suunnittelussa huomioidaan muun muassa asutus, maisema, luontoarvot, maa- ja metsätalous sekä muut alueiden käyttötarpeet. Hankkeen lähialueilla on tunnistettu myös Natura-alueisiin liittyviä ympäristönäkökohtia, joiden vaatimukset ja lieventämistoimenpiteet otetaan huomioon yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja rakentamisen valmistelussa.

”Voimajohdon tarkemmassa suunnittelussa etsimme ratkaisuja, joilla hankkeen vaikutuksia maanomistajille, luonnolle ja muulle maankäytölle voidaan vähentää. Suunnittelua tehdään yhteistyössä maanomistajien, kuntien, viranomaisten ja muiden alueen toimijoiden kanssa”, Kiiveri kertoo.

Voimajohdon rakentaminen ajoittuu pääosin vuosille 2028–2030, ja koko yhteyden on tarkoitus olla käytössä vuonna 2030.

Metsälinja 2 lyhyesti:

Arvioidut kokonaiskustannukset : 240 miljoonaa euroa

: 240 miljoonaa euroa Yhteysväli: Nuojuankangas (Vaala) –Pysäysperä (Haapajärvi) –Toivila (Jämsä)

Nuojuankangas (Vaala) –Pysäysperä (Haapajärvi) –Toivila (Jämsä) Laajuus: noin 350 kilometriä voimajohtoa, kaksi 400 kilovoltin sarjakompensointiasemaa, Pysäysperän ja Mäntän sähköasemien laajennukset sekä Toivilan sähköaseman laajennus ja perusparannus

noin 350 kilometriä voimajohtoa, kaksi 400 kilovoltin sarjakompensointiasemaa, Pysäysperän ja Mäntän sähköasemien laajennukset sekä Toivilan sähköaseman laajennus ja perusparannus Jännitetaso: 400+110 kilovolttia

400+110 kilovolttia Keskeinen tarkoitus: vahvistaa pohjois-eteläsuuntaista sähkönsiirtoa, parantaa käyttövarmuutta sekä mahdollistaa uuden sähköntuotannon ja kulutuksen liittämisen kantaverkkoon

Toteutustapa: pääosin nykyisen voimajohdon paikalle

Tavoiteltu käyttöönotto: vuonna 2030

Lisätietoja:

Timo Kiiveri, varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5136

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi