Metsälinja 2 -voimajohtoyhteys vastaa sähköistyvän Suomen tarpeisiin
29.9.2026 10:52:00 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid on tehnyt investointipäätöksen 400 kilovoltin Metsälinja 2 -voimajohtoyhteydestä Vaalasta Jämsään. Noin 350 kilometrin mittainen yhteys vahvistaa sähkönsiirtoa Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä, mahdollistaa uuden sähköntuotannon ja kasvavan kulutuksen liittämisen kantaverkkoon sekä parantaa sähköjärjestelmän käyttövarmuutta. Yhteys on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2030.
Uutta uusiutuvaa sähköntuotantoa rakennetaan nopeasti etenkin Pohjois- ja Länsi-Suomeen. Samaan aikaan sähkönkulutuksen arvioidaan kasvavan voimakkaasti erityisesti Etelä-Suomessa. Kasvua vauhdittavat muun muassa lämmityksen ja teollisuuden sähköistyminen, vetytalous, datakeskukset ja muut puhtaan siirtymän investoinnit. Kantaverkon suunnittelussa käytettyjen skenaarioiden mukaan Suomen sähkönkulutus lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä.
Metsälinja 2 tehostaa pohjoisessa tuotetun sähkön siirtoa kohti Keski- ja Etelä-Suomen kasvavia kulutuskeskittymiä. Se kasvattaa pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia noin 1000 megawattia.
”Metsälinja 2 on merkittävä investointi Suomen sähköjärjestelmän tulevaisuuteen. Se mahdollistaa uusiutuvan sähköntuotannon nykyistä laajemman hyödyntämisen, auttaa vastaamaan kasvavaan sähkönkulutukseen ja parantaa kantaverkon käyttövarmuutta. Hanke tukee myös ilmastotavoitteita, sillä se mahdollistaa esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien lämmöntuotantomuotojen korvaamisen sähköllä”, kertoo Fingridin varatoimitusjohtaja Timo Kiiveri.
Voimajohto rakennetaan pääosin nykyiselle johtoalueelle
Metsälinja 2 toteutetaan 400 ja 110 kilovoltin yhteispylväsrakenteena pääosin olemassa olevan, ikääntyneen 220 kilovoltin voimajohdon paikalle. Näin voidaan hyödyntää nykyisiä voimajohtoreittejä ja vähentää uuden johtoalueen tarvetta.
Voimajohdon lisäksi kokonaisuuteen sisältyy kaksi uutta sarjakompensointiasemaa sekä useita sähköasemalaajennuksia. Ne tukevat asiakashankkeiden liittämistä kantaverkkoon. Lisäksi suunnittelussa varaudutaan voimajohdon täydentämiseen uusilla asiakasliityntöjä palvelevilla sähköasemilla myöhemmin tulevaisuudessa.
Hankkeen eteläinen päätepiste on Toivilan sähköasemalla Jämsässä. Toivilasta eteenpäin Fingrid suunnittelee uusia 400 kilovoltin voimajohtoja, joiden avulla Metsälinjan tuomaa tehoa ja jännitetukea voidaan hyödyntää myös etelämpänä kantaverkossa.
Ympäristövaikutukset huomioidaan suunnittelussa
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on valmistunut, ja voimajohdon yleissuunnittelu on käynnissä. Uusi voimajohto sijoittuu pääosin olemassa olevan voimajohdon paikalle. Mäntän ja Toivilan sähköasemien välinen osuus rakennetaan uudelle voimajohtoreitille.
Suunnittelussa huomioidaan muun muassa asutus, maisema, luontoarvot, maa- ja metsätalous sekä muut alueiden käyttötarpeet. Hankkeen lähialueilla on tunnistettu myös Natura-alueisiin liittyviä ympäristönäkökohtia, joiden vaatimukset ja lieventämistoimenpiteet otetaan huomioon yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja rakentamisen valmistelussa.
”Voimajohdon tarkemmassa suunnittelussa etsimme ratkaisuja, joilla hankkeen vaikutuksia maanomistajille, luonnolle ja muulle maankäytölle voidaan vähentää. Suunnittelua tehdään yhteistyössä maanomistajien, kuntien, viranomaisten ja muiden alueen toimijoiden kanssa”, Kiiveri kertoo.
Voimajohdon rakentaminen ajoittuu pääosin vuosille 2028–2030, ja koko yhteyden on tarkoitus olla käytössä vuonna 2030.
Metsälinja 2 lyhyesti:
- Arvioidut kokonaiskustannukset: 240 miljoonaa euroa
- Yhteysväli: Nuojuankangas (Vaala) –Pysäysperä (Haapajärvi) –Toivila (Jämsä)
- Laajuus: noin 350 kilometriä voimajohtoa, kaksi 400 kilovoltin sarjakompensointiasemaa, Pysäysperän ja Mäntän sähköasemien laajennukset sekä Toivilan sähköaseman laajennus ja perusparannus
- Jännitetaso: 400+110 kilovolttia
- Keskeinen tarkoitus: vahvistaa pohjois-eteläsuuntaista sähkönsiirtoa, parantaa käyttövarmuutta sekä mahdollistaa uuden sähköntuotannon ja kulutuksen liittämisen kantaverkkoon
- Toteutustapa: pääosin nykyisen voimajohdon paikalle
- Tavoiteltu käyttöönotto: vuonna 2030
Lisätietoja:
Timo Kiiveri, varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5136
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
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Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
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