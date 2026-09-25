Heinolan Prisma-hankkeen ensimmäiset palvelut avautuvat
29.9.2026 10:36:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Heinolalaiset pääsevät tankkaamaan ja pesettämään autonsa Tähtinimessä jo ennen uuden Prisman avautumista: ABC Automaattiasema ja ABC Carwash -autopesu ovat käytössä 1. lokakuuta alkaen.
Prisma Heinolan ABC-automaattiasemalla on neljä jakelumittaria, joilla asiakkaat voivat tankata neljää polttonestelaatua, myös moottoripolttoöljyä.
Hämeenmaan suurin pesuhalli
Heinolan ensimmäinen ABC Carwash -autopesula avataan parin sadan metrin päähän rakenteilla olevasta Prismasta. Uudessa autopesulassa on kolme pesukonetta, mikä tekee siitä Hämeenmaan suurimman ABC Carwashin. Autopesu on avoinna ympäri vuorokauden.
ABC Carwash Heinolassa on käytössä biologinen vedenpuhdistus, mikä mahdollistaa sen, että jopa 90 prosenttia pesuvedestä saadaan kierrätettyä.
”On hienoa avata heinolalaisten käyttöön uusi ABC Carwash, jossa on monipuoliset pesuohjelmat ja modernit pesukoneet. Panostimme pesukoneiden määrään, jotta jonotusaika on mahdollisimman lyhyt. Vinkkinä, että pesun ostaminen sujuu helposti ABC-mobiililla, joka näyttää esimerkiksi jonotilanteen”, kertoo ryhmäpäällikkö Tero Hänninen.
Heinolassa poikkeuksellisen paljon latausmahdollisuuksia
Prisma Heinolan pysäköintialueelle rakennetaan myös ABC Latausasema sähköautoille. Latausasemalle tulee parisenkymmentä suurteholatauspistettä, ja aseman kokonaisteho on 1 600 kW.
Latausasema avataan samaan aikaan Prisman kanssa keväällä 2027.
”Heinolassa on paljon kysyntää sähköautojen lataukselle, sillä se on liikenteellisesti erinomaisella sijainnilla. Se on sopivan matkan päässä pääkaupunkiseudusta, juuri ennen kuin tie haarautuu Mikkeliin ja Jyväskylään”, Hänninen sanoo.
Hämeenmaan suurin sähköautojen latausasema sijaitsee myös Heinolassa. ABC Heinolan latauskenttää laajennettiin kesäkuussa, ja nyt siellä on 36 latauspistettä, joista 32 on suurteholatauspisteitä. ABC Heinolan latauskentän kokonaisteho on 2 400 kW.
”ABC Heinolan asemalla käy paljon lataajia, mutta ison kentän takia siellä ei tarvitse jonotella. Sähköautoilun suosio kasvaa edelleen, ja tulevaisuudessa pitää miettiä mahdollisia uusia investointeja", Hänninen kertoo.
Prisman työmaalla asennetaan lattioita
Ulkoapäin Prisma Heinola näyttää lähes valmiilta, ja kokonaisuudessa projekti etenee suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa. Sisätiloissa urakoitsijat asentavat lattioita ja tekevät taloteknisiä töitä. Käynnissä on yksi projektin vilkkaimmista vaiheista.
Prisman väliseinät ovat paikallaan ja vuokralaisten tilat alkavat hahmottua. Prismaan on tulossa Hämeenmaan oma Hesburger, Normal, Silmäasema ja Heinolan keskusapteekki.
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Yhteyshenkilöt
Tero HänninenABC-ryhmäpäällikköPuh:040 673 4393tero.1.hanninen@sok.fi
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Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
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