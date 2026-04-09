Tapiolan urheilupuiston työmaa valittiin Vuoden 2026 katutyömaaksi Espoossa
1.10.2026 15:00:00 EEST | Tieluiska Oy | Tiedote
Suomalaisen infrarakentaja Tieluiska Oy:n urakoima Tapiolan urheilupuiston pohjoisosan työmaa on valittu Espoon Vuoden katutyömaaksi. Palkintoraati kiitti työmaata erityisesti käyttäjälähtöisistä liikennejärjestelyistä sekä rakentavasta vuorovaikutuksesta alueen asukkaiden kanssa.
Vuoden katutyömaa -kilpailun voittajat julkistettiin 1. lokakuuta Finlandia-talolla järjestetyillä Maarakennuspäivillä. Espoossa kilpailu järjestettiin tänä vuonna toista kertaa, ja moniammatilliseen raatiin kuului rakennusalan, liikkumisen, esteettömyyden ja kaupunkiympäristön asiantuntijoita.
Vuoden katutyömaa -kilpailun tavoitteena on vähentää katutöistä kaupunkilaisille aiheutuvaa haittaa sekä nostaa esiin hyviä ja innovatiivisia ratkaisuja. Raati seurasi työmaita kesän aikana ja arvioi muun muassa työmaan läheisyydessä liikkumista, esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä työmaan vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa. Tänä vuonna arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota lasten ja nuorten huomioimiseen.
– Tunnustus tuntuu todella hienolta. Olemme kehittäneet toimintatapojamme työmaalla ja on hienoa huomata, että olemme vieneet asioita oikeaan suuntaan, Tieluiskan työmaapäällikkö Markus Valo kertoo.
– Työ ei kuitenkaan lopu tähän, vaan tavoitteena on parantaa toimintaa myös ensi vuonna, hän jatkaa.
Käyttäjälähtöisyys näkyy työmaan ratkaisuissa
Tapiolan urheilupuiston työmaa sijaitsee vilkkaassa ympäristössä metroaseman, liikuntapaikkojen ja asutuksen keskellä. Palkintoraadin mukaan työmaa on toiminut esimerkillisen käyttäjälähtöisesti asettamalla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkemisen etusijalle. Liikennejärjestelyissä autoilijoita on ohjattu kiertoreiteille, jolloin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden pitkät kiertomatkat on voitu välttää.
Ratkaisu on ollut erityisen merkittävä alueella, jossa liikkuu paljon lapsia ja nuoria. Työmaan sijainti Urheilupuiston metroaseman läheisyydessä on korostanut myös sujuvien ja kestävien matkaketjujen merkitystä.
Raati nosti perusteluissaan esiin myös työmaan vastuullisuuden ja hyvän vuorovaikutuksen, jotka ovat helpottaneet työmaan yhteensovittamista alueen muun toiminnan kanssa.
– Olemme käyneet paljon keskustelua lähialueen asukkaiden kanssa ja pyrkineet vähentämään työmaan haittoja heidän arjessaan. Esimerkiksi viime talvena saimme palautetta työmaan kirkkaista led-valoista ja vaihdoimme ne kausivaloihin. Pienilläkin asioilla on merkitystä, ja nyt valot herättävät ihastelevia kommentteja, Markus Valo kertoo.
Työmaan arki rakentuu yhteistyöllä
Erityisesti kaupunkiympäristössä sujuva työmaa syntyy monesta pienestä asiasta ja toimivasta yhteistyöstä.
– Työmaaporukan yhteispeli on ollut tärkeä osa lopputulosta. Täällä autetaan toisia ja tehdään töitä yhdessä. Jos joku tarvitsee apua, aina löytyy joku, joka tulee jeesaamaan. Näin työt etenevät ja myös muuttuviin tilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti. Tämä tunnustus kuuluu koko porukalle, Valo korostaa.
Tapiolan urheilupuisto uudistuu vaiheittain
Tieluiska urakoi Tapiolan urheilupuiston pohjoisosaa osana alueen laajaa uudistamista. Alueelle rakennetaan kolme jalkapallokenttää, uusia kulkureittejä ja pysäköintialueita sekä lähiliikuntapaikkoja, leikkipaikka ja muuta viherympäristöä. Lisäksi urakkaan kuuluu katu- ja vesihuoltorakentamista.
Tieluiskan urakka käynnistyi syksyllä 2025, ja sen on määrä valmistua syksyllä 2027. Rakentamista tehdään vaiheittain vilkkaasti käytetyn liikunta- ja virkistysalueen muun käytön keskellä.
Voittajat julkistettiin Maarakennuspäivillä 1. lokakuuta 2026 Finlandia-talolla. Maarakennuspäivä on Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry järjestämä infra-alan ammattitapahtuma, joka kokoaa yhteen infran rakennuttamisen, suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon parissa työskenteleviä ammattilaisia.
Yhteyshenkilöt
Johanna Pöystimarkkinointi ja viestintäPuh:+358 40 748 3211johanna.poysti@tieluiska.fi
Kuvat
Tieluiska Oy on suomalainen, vuonna 1974 perustettu yksityisomisteinen infrarakentamisen vahva osaaja. Tieluiskan palveluihin kuuluvat infrastruktuurin rakentamiseen liittyvät maa- ja pohjarakentamisen hankkeet sekä ympäristörakentamisen kokonaisuudet. Lisäksi yhtiö valmistaa ja toimittaa kasvualustoja viherrakentamiseen.
Yhtiön liiketoimintaan sisältyvät myös kone- ja varaosamyynti sekä teollisuuden eri käyttötarkoituksiin suunniteltujen työkoneiden maahantuonti. Tieluiska työllistää noin 140 maa- ja ympäristörakentamisen ammattilaista.
www.tieluiska.fi
Tieluiska Oy is a Finnish, privately owned infrastructure construction company founded in 1974, with strong expertise in the field. Tieluiska’s services include earthworks and foundation engineering projects related to infrastructure construction, as well as environmental construction projects. In addition, the company manufactures and supplies growing media for landscaping.
The company’s operations also include the sale of machinery and spare parts, as well as the import of work machines designed for various industrial applications. Tieluiska employs approximately 140 professionals in earthworks and environmental construction.
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