Tapiolan urheilupuiston työmaa valittiin Vuoden 2026 katutyömaaksi Espoossa

Vuoden katutyömaa -kilpailun voittajat julkistettiin 1. lokakuuta Finlandia-talolla järjestetyillä Maarakennuspäivillä. Espoossa kilpailu järjestettiin tänä vuonna toista kertaa, ja moniammatilliseen raatiin kuului rakennusalan, liikkumisen, esteettömyyden ja kaupunkiympäristön asiantuntijoita.

Vuoden katutyömaa -kilpailun tavoitteena on vähentää katutöistä kaupunkilaisille aiheutuvaa haittaa sekä nostaa esiin hyviä ja innovatiivisia ratkaisuja. Raati seurasi työmaita kesän aikana ja arvioi muun muassa työmaan läheisyydessä liikkumista, esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä työmaan vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa. Tänä vuonna arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota lasten ja nuorten huomioimiseen.

– Tunnustus tuntuu todella hienolta. Olemme kehittäneet toimintatapojamme työmaalla ja on hienoa huomata, että olemme vieneet asioita oikeaan suuntaan, Tieluiskan työmaapäällikkö Markus Valo kertoo.

– Työ ei kuitenkaan lopu tähän, vaan tavoitteena on parantaa toimintaa myös ensi vuonna, hän jatkaa.

Käyttäjälähtöisyys näkyy työmaan ratkaisuissa

Tapiolan urheilupuiston työmaa sijaitsee vilkkaassa ympäristössä metroaseman, liikuntapaikkojen ja asutuksen keskellä. Palkintoraadin mukaan työmaa on toiminut esimerkillisen käyttäjälähtöisesti asettamalla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkemisen etusijalle. Liikennejärjestelyissä autoilijoita on ohjattu kiertoreiteille, jolloin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden pitkät kiertomatkat on voitu välttää.

Ratkaisu on ollut erityisen merkittävä alueella, jossa liikkuu paljon lapsia ja nuoria. Työmaan sijainti Urheilupuiston metroaseman läheisyydessä on korostanut myös sujuvien ja kestävien matkaketjujen merkitystä.

Raati nosti perusteluissaan esiin myös työmaan vastuullisuuden ja hyvän vuorovaikutuksen, jotka ovat helpottaneet työmaan yhteensovittamista alueen muun toiminnan kanssa.

– Olemme käyneet paljon keskustelua lähialueen asukkaiden kanssa ja pyrkineet vähentämään työmaan haittoja heidän arjessaan. Esimerkiksi viime talvena saimme palautetta työmaan kirkkaista led-valoista ja vaihdoimme ne kausivaloihin. Pienilläkin asioilla on merkitystä, ja nyt valot herättävät ihastelevia kommentteja, Markus Valo kertoo.

Työmaan arki rakentuu yhteistyöllä

Erityisesti kaupunkiympäristössä sujuva työmaa syntyy monesta pienestä asiasta ja toimivasta yhteistyöstä.

– Työmaaporukan yhteispeli on ollut tärkeä osa lopputulosta. Täällä autetaan toisia ja tehdään töitä yhdessä. Jos joku tarvitsee apua, aina löytyy joku, joka tulee jeesaamaan. Näin työt etenevät ja myös muuttuviin tilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti. Tämä tunnustus kuuluu koko porukalle, Valo korostaa.

Tapiolan urheilupuisto uudistuu vaiheittain

Tieluiska urakoi Tapiolan urheilupuiston pohjoisosaa osana alueen laajaa uudistamista. Alueelle rakennetaan kolme jalkapallokenttää, uusia kulkureittejä ja pysäköintialueita sekä lähiliikuntapaikkoja, leikkipaikka ja muuta viherympäristöä. Lisäksi urakkaan kuuluu katu- ja vesihuoltorakentamista.

Tieluiskan urakka käynnistyi syksyllä 2025, ja sen on määrä valmistua syksyllä 2027. Rakentamista tehdään vaiheittain vilkkaasti käytetyn liikunta- ja virkistysalueen muun käytön keskellä.

Voittajat julkistettiin Maarakennuspäivillä 1. lokakuuta 2026 Finlandia-talolla. Maarakennuspäivä on Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry järjestämä infra-alan ammattitapahtuma, joka kokoaa yhteen infran rakennuttamisen, suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon parissa työskenteleviä ammattilaisia.