Kutsu tutkimusjulkistukseen ja Humanistipäivään Helsingin yliopistolle 23.10.2026
7.10.2026 10:06:17 EEST | Akavan Erityisalat | Kutsu
Julkistamme humanistien työuramyyttiä murtavan Humanistinen koulutus ja työelämä -tutkimuksen tulokset 23.10.2026 Humanistipäivässämme Helsingin yliopistolla. Tutkimuksen on toteuttanut Taso Research Akavan Erityisalojen toimeksiannosta.
Hyvä toimittaja/toimitus
Tervetuloa Humanistinen koulutus ja työelämä -tutkimuksen julkistukseen ja Humanistipäiväämme 23.10.2026.
Tutkimusjulkistus ja kommenttipuheenvuorot
klo 12.25 - 13.30
Tulokset esittelee tutkimusjohtaja Jaakko Kaartinen Taso Research Oy:stä.
Kommenttipuheenvuoron esittävät:
Johanna Viimaranta, dekaani, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Jukka Määttä, rehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Arttu Jalonen, puheenjohtaja, Humanisticum ry
Mikael Palola, johtaja, Akavan Erityisalat
Tutkimusraportti on jaossa tilaisuudessa.
Tervetuloa Humanistipäivään - päivä kokoaa yhteen humanistisesta työstä kiinnostuneet
Humanistialojen osaajat ja opiskelijat yhteen kokoava Humanistipäivä järjestetään ensimmäistä kertaa Helsingin yliopistolla perjantaina 23.10.2026. (Helsingin yliopiston päärakennus, Agora- ja Fuksi-tilat.)
Seminiaariosuuden ohjelma (osuudet striimataan):
Klo 12.15 Suomi tarvitsee humanististrategian, Akavan Erityisalojen puheenjohtajan Pasi Harion avaussanat
Klo 12.25-13.30 Humanistinen koulutus ja työelämä -tutkimuksen julkistus ja kommenttipuheenvuorot.
Klo 13.30 Tulevaisuuden humanisti, Janne Saarikivi, kielitieteilijä, Helsingin yliopisto
Klo 15.00 Ihmistieteet ja yhteiskunnallinen resilienssi, paneelikeskustelu
- Pasi Hario, FM, MSSc, YAMK, AmO, ResLab tutkimusryhmän vetäjä, Laurea AMK
- Ilmari Käihkö, sotatieteiden dosentti, vieraileva tutkija Helsingin yliopistossa
- Nina Luostarinen, TaT, Resilientti yhteiskunta -tutkimusohjelman johtava tutkija, Humanistinen AMK
- Oula Silvennoinen, dosentti, historiantutkija, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
- Laura Valli, HT, resilienssitutkija, Resilience Bank Oy
Klo 16.00 Tekoälyn eettinen käyttö humanistisessa työssä, Osma Suominen, TkT, tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjasto
Katso koko tapahtuman ohjelma. Tapahtuma on avoin kaikille humanistisesta työstä kiinnostuneille.
Tervetuloa tapahtumaan Helsingin yliopistolle tai seuraamaan puheenvuoroja striimin kautta.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: viestintäpäällikkö Anna Joutsenniemi, Akavan Erityisalat, anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi, puh. 040 525 8582
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Joutsenniemi, Akavan ErityisalatViestintäpäällikkö, VTMPuh:040 525 8582anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi
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