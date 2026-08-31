Kutsu tutkimusjulkistukseen ja Humanistipäivään Helsingin yliopistolle 23.10.2026

7.10.2026 10:06:17 EEST | Akavan Erityisalat | Kutsu

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Julkistamme humanistien työuramyyttiä murtavan Humanistinen koulutus ja työelämä -tutkimuksen tulokset 23.10.2026 Humanistipäivässämme Helsingin yliopistolla. Tutkimuksen on toteuttanut Taso Research Akavan Erityisalojen toimeksiannosta.

Humanistipäivä nostaa esille uusia näkökulmia humanistisen koulutuksen ja työn merkitykseen.
Humanistipäivä nostaa esille uusia näkökulmia humanistisen koulutuksen ja työn merkitykseen.

Hyvä toimittaja/toimitus

Tervetuloa Humanistinen koulutus ja työelämä -tutkimuksen julkistukseen ja Humanistipäiväämme 23.10.2026.

Tutkimusjulkistus ja kommenttipuheenvuorot 

klo 12.25 - 13.30

Tulokset esittelee tutkimusjohtaja Jaakko Kaartinen Taso Research Oy:stä. 

Kommenttipuheenvuoron esittävät: 

Johanna Viimaranta, dekaani, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta

Jukka Määttä, rehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Arttu Jalonen, puheenjohtaja, Humanisticum ry

Mikael Palola, johtaja, Akavan Erityisalat

Tutkimusraportti on jaossa tilaisuudessa. 

Tervetuloa Humanistipäivään - päivä kokoaa yhteen humanistisesta työstä kiinnostuneet

Humanistialojen osaajat ja opiskelijat yhteen kokoava Humanistipäivä järjestetään ensimmäistä kertaa Helsingin yliopistolla perjantaina 23.10.2026. (Helsingin yliopiston päärakennus, Agora- ja Fuksi-tilat.)

Seminiaariosuuden ohjelma (osuudet striimataan): 

Klo 12.15 Suomi tarvitsee humanististrategian, Akavan Erityisalojen puheenjohtajan Pasi Harion avaussanat 

Klo 12.25-13.30 Humanistinen koulutus ja työelämä -tutkimuksen julkistus ja kommenttipuheenvuorot.

Klo 13.30 Tulevaisuuden humanistiJanne Saarikivi, kielitieteilijä, Helsingin yliopisto

Klo 15.00 Ihmistieteet ja yhteiskunnallinen resilienssi, paneelikeskustelu

  • Pasi Hario, FM, MSSc, YAMK, AmO, ResLab tutkimusryhmän vetäjä, Laurea AMK
  • Ilmari Käihkö, sotatieteiden dosentti, vieraileva tutkija Helsingin yliopistossa
  • Nina Luostarinen, TaT, Resilientti yhteiskunta -tutkimusohjelman johtava tutkija, Humanistinen AMK
  • Oula Silvennoinen, dosentti, historiantutkija, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
  • Laura Valli, HT, resilienssitutkija, Resilience Bank Oy 


Klo 16.00 Tekoälyn eettinen käyttö humanistisessa työssäOsma Suominen, TkT, tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjasto

Katso koko tapahtuman ohjelma. Tapahtuma on avoin kaikille humanistisesta työstä kiinnostuneille. 

Tervetuloa tapahtumaan Helsingin yliopistolle tai seuraamaan puheenvuoroja striimin kautta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: viestintäpäällikkö Anna Joutsenniemi, Akavan Erityisalat, anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi, puh. 040 525 8582 

Avainsanat

akavan erityisalathumanistityömarkkinatihmistieteethumanistiset alattyöttömyyspalkkayhteiskunnallinen resilienssi

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