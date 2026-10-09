HSY alkaa laskuttaa jäteauton turhista käynneistä – näin vältät maksut

Jäteauto käy joskus kiinteistöllä turhaan johtuen siitä, että jäteastia on tyhjä, astiassa on väärin lajiteltuja jätteitä tai jäteastiaa ei löydy. Asiakkaan jätelaskuun tulee tästä uutena maksu, joka näkyy merkinnällä ”Hukkanouto - käynti ilman tyhjennystä”. Käsin siirrettävien astioiden osalta siitä veloitetaan jätelajikohtaisesti pienimmän jäteastian tyhjennysmaksu. Jos kyseessä on puristin, nosturityhjennys tai etukuormaus, hukkanouto veloitetaan kuljetusmaksuna.

Veloitus hukkanoudosta kohdistuu vuoden 2027 alusta alkaen kaikkiin jätetyhjennyksiin.

”Asiakas välttää maksut, kun toimii jätehuoltomääräysten mukaisesti ja pitää oman jätepalvelunsa ajan tasalla. Tähän asti emme ole veloittaneet asiakasta turhasta käynnistä. Käynti vie kuitenkin jätekuljettajan työaikaa ja aiheuttaa polttoainekuluja ja -päästöjä”, käyttöpäällikkö Juho Nuutinen perustelee.

Väärin lajiteltu jäte tyhjennetään sekajätteenä

Kiinteistöillä käy eri autot tyhjentämässä eri jätelajeille tarkoitettuja astioita. Jäteautot kuljettavat kierrätettävät jätteet niitä käsitteleviin yrityksiin ja sekajätteen puolestaan poltettavaksi Vantaan Energian jätevoimalassa.

Jos kuitenkin biojäteastiassa tai jonkin pakkausjätteen astiassa on merkittävä määrä jotain muuta jätettä kuin mitä sinne kuuluisi lajitella, sisältöä ei voi tyhjentää jäteautoon kierrätettävän materiaalin joukkoon. Jos niin tehdään, vastaanottavalla yrityksellä on oikeus kieltäytyä kuorman vastaanottamisesta.

”Meidän pitää tilata kierrätettävän jätteen astialle tällaisessa tapauksessa sekajätetyhjennys. Tämä vaatii toisen jäteauton käymään kiinteistöllä, joten hukkanoudon lisäksi tulee maksu sekajätetyhjennyksestä”, Nuutinen selvittää.

Näin vältät hukkanoutomaksut

Syy tyhjälle astialle voi olla esimerkiksi, että asiakas on unohtanut keskeyttää tyhjennykset lomamatkan ajaksi tai että jäteastialle on tilattu liian tiheä tyhjennysrytmi. Tilanne, että jäteastiaa ei löydy, tulee vastaan yleensä vapaa-ajankiinteistöllä.

Jos kiinteistöllä on ympärivuotinen jätepalvelu, jätekuljetuksen rytmiä voi maksutta muuttaa tai sen voi keskeyttää määräajaksi esimerkiksi lomamatkan takia. Ilmoitus pitää tehdä HSY:lle vähintään viikkoa ennen toivottua alkamisajankohtaa. Huomata pitää myös, että jos keskeytys kestää yli vuoden tai keskeytyksiä on peräkkäin useampi kuin kaksi, HSY:ltä pitää hakea poikkeusta jätehuoltomääräyksistä.

”Keskeytyksessä pitää huomioida, että se koskee aina kaikkia jätelajeja. Esimerkiksi ainoastaan biojäteastian tyhjennystä ei voi keskeyttää poissaolon ajaksi ja jatkaa pelkällä sekajätepalvelulla. Ilmoitusta tehdessä pitää antaa päivämäärät, milloin keskeytys alkaa ja päättyy”, Juho Nuutinen neuvoo.

Kausikompostointi on ainoa syy, miksi biojätteen tyhjennykset voi keskeyttää ja pitää muut jätepalvelut voimassa. Jos esimerkiksi haluaa kompostoida kesäkauden viikot 14–48, näin voi tehdä ja tilata HSY:n biojätetyhjennykset muulle ajalle vuodesta.

Hukkanouto- ja sekajätemaksut välttää myös lajittelemalla jätteet oikein. Taloyhtiöiden kannattaa viestiä asukkailleen hukkanoudosta ja kannustaa jätteiden lajitteluun, jotta jätehuollosta ei tule ylimääräisiä kustannuksia.

”Jätehuoltomääräysten mukaan taloyhtiöiden vastuulla on huolehtia, että jätetilassa on ajantasaiset lajitteluohjeet. Jos jätetilassa ei ole opasteita tai ne ovat huonossa kunnossa, HSY:ltä voi tilata maksutta uudet. Verkkosivuiltamme löytyy myös Jäteopas, joka neuvoo jätteiden lajittelussa. Kierrätetään yhdessä”, Nuutinen kannustaa.

Muistilista

- Lajittele jätteesi oikeisiin keräysastioihin.

- Huolehdi, että jätepalveluusi kuuluvat jäteastiat ovat tyhjennyspaikalla jäteauton saapuessa. Huomioi myös arkipyhien vaikutus jätetyhjennyksiin: astiasi voidaan tyhjentää normaalia tyhjennyspäivää aiemmin tai myöhemmin.

- Pidennä tyhjennysrytmiä, jos jätettä ei ehdi kertyä tyhjennysten välissä.

- Keskeytä tyhjennykset, jos kiinteistö on asumattomana ja jätettä ei muodostu.

Lisätietoa:

hsy.fi/hinnastot

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset

hsy.fi/esitteet

hsy.fi/jateopas

Tekstissä käytettyjä termejä:

Hukkanouto: Tilanne, jossa jäteauto käy kiinteistöllä turhaan, koska jäteastiaa ei löydy, se on tyhjä tai sisältää väärää jätettä.

Biojäte: Ruuan laitossa tai tarjoilussa syntyvä elintarvikejäte kuten juuresten kuoret ja ruokarippeet sekä syömäkelvottomat hedelmät, marjat ja viljellyt ruokakasvit.

Pakkausjäte: Tuotteiden pakkaamiseen käytetty muovi, kartonki, lasi ja metalli.

Sekajäte: Polttokelpoinen jäte, jota ei voi käyttää uudelleen tai hyödyntää materiaalina.

Jätehuoltomääräykset: Jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelakia ja jäteasetusta sovittaen niiden asettamat velvoitteet kunnan toimintaympäristöön. Jätehuoltomääräyksissä määrätään muun muassa jätteiden lajittelusta, keräämisestä ja kuljettamisesta sekä roskaantumisen ehkäisemisestä. Jätehuoltomääräykset velvoittavat kiinteistöjen haltijoita, kuntalaisia ja osittain myös muita toimijoita tällä alueella. HSY toimii kunnallisena jätehuoltoviranomaisena ja laatii jätehuoltomääräykset Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja sopimuksen mukaan Kirkkonummen alueelle.