Karisto

Väkevä tositarina varusmiehestä jatkosodassa

29.9.2026 10:52:38 EEST | Karisto | Tiedote

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Suositun sotakirjailijan hurja romaani kertoo nuoresta varusmiehestä jatkosodan taisteluissa. Kirja perustuu arkistoaineistoihin, haastatteluihin ja kirjailijan omaan 32 vuoden kokemukseen ammattisotilaana Puolustusvoimissa.

Jari Lappalainen: Aaverykmentin ritari (Karisto)
Jari Lappalainen: Aaverykmentin ritari (Karisto)

Kun jatkosota kesällä 1941 syttyy, 19-vuotias Ahti Heino tovereineen temmataan varusmiespalveluksesta keskelle taisteluita. Varusmiesten oli tarkoitus auttaa rintamajoukkoja tekemällä varuste- ja linnoitustöitä, mutta pian nuorukaiset jo hyökkäävät kärjessä ja tiedustelevat rajalinjaa kuin kokeneetkin sotilaat. Nuoresta Ahdista kuoriutuu poikkeuksellisen taitava sotamies ja hänen rohkeat tekonsa taistelukentällä ovat usein ratkaisevia. Eräässä taistelussa Ahti haavoittuu vaikeasti. Hänet palkitaan sotasairaalassa Mannerheim-ristillä. Toivuttuaan Ahti palasi rintamalle, mutta kaatui jo neljän päivän kuluttua.

Lukuisia sotaromaaneja kirjoittanut Jari Lappalainen on työskennellyt ammattisotilaana Puolustusvoimissa 32 vuotta. Hän asuu perheineen Joensuussa. Nyt ilmestyvä Aaverykmentin ritari on hänen uusin romaaninsa, joka ilmestyy 1.10.  

PDF-vedokset ja haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi 

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi 

Avainsanat

sotaromaanikirjakirjallisuussuomi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Jari Lappalainen Copyright Pasi Väänänen / Kuvamestari Joensuu
Jari Lappalainen Copyright Pasi Väänänen / Kuvamestari Joensuu
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Jari Lappalainen: Aaverykmentin ritari (Karisto)
Jari Lappalainen: Aaverykmentin ritari (Karisto)
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