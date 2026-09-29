Väkevä tositarina varusmiehestä jatkosodassa

Kun jatkosota kesällä 1941 syttyy, 19-vuotias Ahti Heino tovereineen temmataan varusmiespalveluksesta keskelle taisteluita. Varusmiesten oli tarkoitus auttaa rintamajoukkoja tekemällä varuste- ja linnoitustöitä, mutta pian nuorukaiset jo hyökkäävät kärjessä ja tiedustelevat rajalinjaa kuin kokeneetkin sotilaat. Nuoresta Ahdista kuoriutuu poikkeuksellisen taitava sotamies ja hänen rohkeat tekonsa taistelukentällä ovat usein ratkaisevia. Eräässä taistelussa Ahti haavoittuu vaikeasti. Hänet palkitaan sotasairaalassa Mannerheim-ristillä. Toivuttuaan Ahti palasi rintamalle, mutta kaatui jo neljän päivän kuluttua.

Lukuisia sotaromaaneja kirjoittanut Jari Lappalainen on työskennellyt ammattisotilaana Puolustusvoimissa 32 vuotta. Hän asuu perheineen Joensuussa. Nyt ilmestyvä Aaverykmentin ritari on hänen uusin romaaninsa, joka ilmestyy 1.10.

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