Väkevä tositarina varusmiehestä jatkosodassa
29.9.2026 10:52:38 EEST | Karisto | Tiedote
Suositun sotakirjailijan hurja romaani kertoo nuoresta varusmiehestä jatkosodan taisteluissa. Kirja perustuu arkistoaineistoihin, haastatteluihin ja kirjailijan omaan 32 vuoden kokemukseen ammattisotilaana Puolustusvoimissa.
Kun jatkosota kesällä 1941 syttyy, 19-vuotias Ahti Heino tovereineen temmataan varusmiespalveluksesta keskelle taisteluita. Varusmiesten oli tarkoitus auttaa rintamajoukkoja tekemällä varuste- ja linnoitustöitä, mutta pian nuorukaiset jo hyökkäävät kärjessä ja tiedustelevat rajalinjaa kuin kokeneetkin sotilaat. Nuoresta Ahdista kuoriutuu poikkeuksellisen taitava sotamies ja hänen rohkeat tekonsa taistelukentällä ovat usein ratkaisevia. Eräässä taistelussa Ahti haavoittuu vaikeasti. Hänet palkitaan sotasairaalassa Mannerheim-ristillä. Toivuttuaan Ahti palasi rintamalle, mutta kaatui jo neljän päivän kuluttua.
Lukuisia sotaromaaneja kirjoittanut Jari Lappalainen on työskennellyt ammattisotilaana Puolustusvoimissa 32 vuotta. Hän asuu perheineen Joensuussa. Nyt ilmestyvä Aaverykmentin ritari on hänen uusin romaaninsa, joka ilmestyy 1.10.
PDF-vedokset ja haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmo MuuronenMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0451325317ilmo.muuronen@otava.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Karisto
Joulun odotusta ja elämänviisautta Kariston hyvänmielen kirjoissa29.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Houkutteleva romaani, viltti ja hyvät sukat – mikä pettämätön yhdistelmä syysiltoihin! Tässä kolme kirjaa, jotka muistuttavat, että onni löytyy usein lähempää, kuin arvaammekaan.
Romantasian tähtikirjailijoiden tämän syksyn uutuuskirjat ovat vastustamatonta luettavaa upeissa kansissa.19.8.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
TikTok-kirjayhteisö odottaa jo kiihkeästi jatkoa Devney Perryn, Kaylie Smithin ja Holly Blackin maailmanmenestyssarjoille, sekä romantasian kuningatar Jennifer L. Armentroutin YA-sarjaa, joka vihdoin saadaan suomeksi. Pian odotus palkitaan makeasti.
Kesäkirjoja ja tiramisua Kuopion torilla 26.6.29.5.2026 12:46:40 EEST | Tiedote
Hyvää mieltä ja herkkuja on tarjolla kesäkuun lopussa Kuopiossa, kun kirjailijat Minna Haapasalo ja Kirsi Pehkonen keskustelevat tämän kesän uutuusviihdekirjoistaan kahvila La Dolce Vitassa.
Urheudesta, sinnikkyydestä ja perheen tärkeydestä kertova Elämä kaukana kaikesta on kesän suurin lukuromaani25.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Valo valtameren yllä -romaanillaan maailmanmenestyksen saavuttaneen M. L. Stedmanin uutuus, Elämä kaukana kaikesta, on vavahduttava historiallinen lukuromaani perheestä, tragediasta ja suuresta rakkaudesta.
Kiitetty ja aistillinen romaani kielletystä rakkaudesta sodan varjossa12.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
”Mutta Rutin osaksi tuli rakastaa kahta miestä. Hän rakasti myös lapsia, sekä eläviä että jo kuolleita, yksiä vanhempia, yhtä mummoa, ehkä jotakuta ystävää, mutta kahta miestä.”
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme