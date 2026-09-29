Kuvantamisen ajanvaraus muuttuu perusterveydenhuollossa – asiakkaan ei tarvitse enää varata aikaa itse
29.9.2026 10:42:17 EEST | Oma Häme | Uutinen
Oma Häme helpottaa perusterveydenhuollon kuvantamistutkimusten ajanvarausta. Jatkossa asiakkaan ei tarvitse itse varata aikaa kuvantamistutkimukseen, vaan hän saa tiedon hänelle varatusta tutkimusajasta automaattisesti. Muutos yhtenäistää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintatapoja.
Uusi toimintatapa on otettu käyttöön 21. syyskuuta. Viipurintien terveysaseman Kuvantamisen palvelunumero poistuu käytöstä 2. lokakuuta. Muutos ei koske suun terveydenhuollon kuvantamispalveluja.
Kuvantamistutkimukseen tarvitaan aina lääkärin lähete. Lääkäri tekee kuvantamistutkimuksesta myös määräyksen, jonka perusteella tutkimusaika varataan. Asiakkaan roolia on helpotettu, kun hänen ei tarvitse enää itse huolehtia ajanvarauksesta.
Kiiretilanteissa ja päivystystapatauksissa asiakkaat ohjataan, kuten tähänkin asti, suoraan tutkimuksiin. Jatkossa alle viikon sisällä tehtävästä tutkimuksesta asiakas saa tiedon puhelimitse tai tekstiviestillä 1–2 päivän sisällä lääkärikäynnistä.
Kahden viikon sisällä tehtävästä tutkimuksesta ilmoitetaan puhelimitse tai tekstiviestillä viikon sisällä. Kuukauden sisällä tehtävästä tutkimuksesta asiakas saa ajanvarauskirjeen postitse tai Suomi.fi-viestinä vähintään viikkoa ennen tutkimusajankohtaa.
Huomioithan, että lähetämme kutsukirjeitä myös Suomi.fi-viesteinä niille asiakkaille, joilla palvelu on käytössä. Omat ajat voi tarkistaa myös Oma Häme -sovelluksesta. Lue lisää Suomi.fi-viesteistä
Ajan voi saada myös toiselta paikkakunnalta
Oma Hämeen kuvantamisyksiköt toimivat syyskuun alusta Ahveniston sairaalassa eli Assissa sekä Forssan ja Riihimäen sote-keskuksissa. Sote-keskukset toimivat sairaaloiden tiloissa: Forssassa osoitteessa Urheilukentänkatu 9 ja Riihimäellä osoitteessa Kontiontie 77.
Oma Häme käyttää kaikkia kuvantamisen toimipisteitä aktiivisesti, jotta asiakkaat pääsevät tutkimuksiin mahdollisimman sujuvasti. Esimerkiksi Rengossa asuvat asiakkaat saavat ajan ensisijaisesti Forssaan ja Janakkalassa asuvat asiakkaat ensisijaisesti Riihimäelle. Asiakkaan muut käynnit huomioidaan tutkimuspaikkaa valittaessa.
Tutkimuspaikka määräytyy hoidon tarpeen, tutkimuksen kiireellisyyden, tarvittavan tutkimuksen ja tutkimuslaitteiden saatavuuden sekä kuvantamisyksiköiden kapasiteetin perusteella. Tämän vuoksi asiakas voi saada ajan kuvantamistutkimukseen myös muuhun toimipisteeseen kuin siihen, jossa hän muuten tavallisesti asioi.
Jos annettu tutkimusaika ei sovi, asiakas voi olla yhteydessä erikoissairaanhoidon asiakaspalveluun numeroon 03 629 6262. Asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 7.30–16.30. Voit asioida myös chatin kautta ma-pe klo 8-15. Lue lisää erikoissairaanhoidon asiakaspalvelusta
Kuvantamisen ajanvarauskäytäntö erikoissairaanhoidossa ei muutu, vaan perusterveydenhuollossa siirrytään nyt vastaavaan toimintatapaan.
Parolan terveysaseman asiakkailla oma käytäntö
Parolan terveysaseman terveyspalvelut tuottaa Hattulassa Terveystalo Oy. Parolan terveysaseman asiakkaiden röntgentutkimukset tehdään Hämeenlinnassa kauppakeskus Goodmanin kuvantamistoimipisteessä. Ajanvarauksiin ja lähetteisiin liittyvissä asioissa asiakkaiden tulee olla yhteydessä Parolan terveysasemalle - täältä löydät yhteystiedot.
Hattulalaisten ultraäänitutkimukset tehdään puolestaan Oma Hämeen kuvantamisen toimipisteissä. Tällöin asiakas saa ajan ultraäänitutkimukseen hyvinvointialueelta ja yhteydenottoihin vastaa tarvittaessa erikoissairaanhoidon asiakaspalvelu.
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Yhteyshenkilöt
Lotta Järventaushoidon tukipalvelujen päällikköPuh:040 619 5035lotta.jarventaus@omahame.fi
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