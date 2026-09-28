Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston tiedeilta 6.10. – Musiikissa soi matematiikka

29.9.2026 11:02:23 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

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Jyväskylän yliopiston tiedeillassa uppoudutaan musiikin ja matematiikan kiehtovaan yhteyteen. Tiedeillassa musiikkia harjoittavat tieteentekijät osoittavat, miten matematiikka soi musiikissa. Mukana ovat Juha Lehrbäck, Josefiina Fagerlund sekä Suvi Saarikallio. Millaista matematiikkaa on rytmissä, harmoniassa ja säveljärjestelmissä? Auttaako musiikin harrastaminen matematiikan oppimista?

Jyväskylän yliopiston tiedeillassa musiikkia harjoittavat tieteentekijät kertovat ja osoittavat soittaen, mistä syntyy matematiikan ja musiikin yhteys.
Jyväskylän yliopiston tiedeillassa musiikkia harjoittavat tieteentekijät kertovat ja osoittavat soittaen, mistä syntyy matematiikan ja musiikin yhteys. Kuvituskuva: Stokkete/Mostphots Stokkete/Mostphots

Tiedeillassa musiikkia harjoittavat Jyväskylän yliopiston tutkijat tarjoavat näkemyksiä siihen, mistä syntyy matematiikan ja musiikin yhteys.

He myös näyttävät soittamalla ja laulamalla, millaista matematiikkaa on musiikin rakenteissa.

Juha Lehrbäck on matematiikan yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa. Hän johdattaa kuulijat aiheeseen historian kautta. Aikoinaan musiikki oli matematiikan osa-alue. Miten antiikin matemaatikot aikanaan tutkivat matematiikan ja musiikin yhteyttä? Miten syntyivät teoriat rytmille, tahdille ja harmonialle? Miten matematiikka auttaa ymmärtämään rytmiä, tahtia ja harmoniaa?

Josefiina Fagerlund työskentelee Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella tuntiopettajana. Hän on monialainen musiikin osaaja. Fagerlund kertoo, millaista matematiikkaa on sävelasteikkojen taustalla. Hän näyttää, miten paljon musiikin ja matematiikan merkitsemistavoissa on yhtäläisyyksiä.

Suvi Saarikallio on musiikkikasvatuksen professori Jyväskylän yliopistossa. Hän vie kuulijat musiikin rytmin ja harmonian kokemukselliseen ytimeen. Mistä harmonia syntyy musiikkiin? Miksi rytmi on niin perustavanlaatuinen elementti? Mikä erottaa harmonian ja riitasoinnun ja mikä siinä on matematiikkaa? 

Illan aikana pohditaan myös, voiko musiikin harrastaminen edistää matematiikan oppimista. Tiedeillan juontaa tiedetoimittaja Mari Heikkilä.

Kaikille avoin tiedeilta on Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä (Tietoniekka-tila, 1 krs.) tiistaina 6.10.2026 kello 16-17.30. Tilaisuutta voi seurata myös verkkolähetyksenä.

Lisätietoja illasta ja asiantuntijoista: https://www.jyu.fi/fi/tapahtumat/tiedeilta-610-musiikissa-soi-matematiikka

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tiedettä kaikilletiedeilta

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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

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