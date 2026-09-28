Jyväskylän yliopiston tiedeilta 6.10. – Musiikissa soi matematiikka

Tiedeillassa musiikkia harjoittavat Jyväskylän yliopiston tutkijat tarjoavat näkemyksiä siihen, mistä syntyy matematiikan ja musiikin yhteys.

He myös näyttävät soittamalla ja laulamalla, millaista matematiikkaa on musiikin rakenteissa.

Juha Lehrbäck on matematiikan yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa. Hän johdattaa kuulijat aiheeseen historian kautta. Aikoinaan musiikki oli matematiikan osa-alue. Miten antiikin matemaatikot aikanaan tutkivat matematiikan ja musiikin yhteyttä? Miten syntyivät teoriat rytmille, tahdille ja harmonialle? Miten matematiikka auttaa ymmärtämään rytmiä, tahtia ja harmoniaa?

Josefiina Fagerlund työskentelee Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella tuntiopettajana. Hän on monialainen musiikin osaaja. Fagerlund kertoo, millaista matematiikkaa on sävelasteikkojen taustalla. Hän näyttää, miten paljon musiikin ja matematiikan merkitsemistavoissa on yhtäläisyyksiä.

Suvi Saarikallio on musiikkikasvatuksen professori Jyväskylän yliopistossa. Hän vie kuulijat musiikin rytmin ja harmonian kokemukselliseen ytimeen. Mistä harmonia syntyy musiikkiin? Miksi rytmi on niin perustavanlaatuinen elementti? Mikä erottaa harmonian ja riitasoinnun ja mikä siinä on matematiikkaa?

Illan aikana pohditaan myös, voiko musiikin harrastaminen edistää matematiikan oppimista. Tiedeillan juontaa tiedetoimittaja Mari Heikkilä.

Kaikille avoin tiedeilta on Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä (Tietoniekka-tila, 1 krs.) tiistaina 6.10.2026 kello 16-17.30. Tilaisuutta voi seurata myös verkkolähetyksenä.

Lisätietoja illasta ja asiantuntijoista: https://www.jyu.fi/fi/tapahtumat/tiedeilta-610-musiikissa-soi-matematiikka