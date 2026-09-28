Jyväskylän yliopiston tiedeilta 6.10. – Musiikissa soi matematiikka
29.9.2026 11:02:23 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tiedeillassa uppoudutaan musiikin ja matematiikan kiehtovaan yhteyteen. Tiedeillassa musiikkia harjoittavat tieteentekijät osoittavat, miten matematiikka soi musiikissa. Mukana ovat Juha Lehrbäck, Josefiina Fagerlund sekä Suvi Saarikallio. Millaista matematiikkaa on rytmissä, harmoniassa ja säveljärjestelmissä? Auttaako musiikin harrastaminen matematiikan oppimista?
Tiedeillassa musiikkia harjoittavat Jyväskylän yliopiston tutkijat tarjoavat näkemyksiä siihen, mistä syntyy matematiikan ja musiikin yhteys.
He myös näyttävät soittamalla ja laulamalla, millaista matematiikkaa on musiikin rakenteissa.
Juha Lehrbäck on matematiikan yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa. Hän johdattaa kuulijat aiheeseen historian kautta. Aikoinaan musiikki oli matematiikan osa-alue. Miten antiikin matemaatikot aikanaan tutkivat matematiikan ja musiikin yhteyttä? Miten syntyivät teoriat rytmille, tahdille ja harmonialle? Miten matematiikka auttaa ymmärtämään rytmiä, tahtia ja harmoniaa?
Josefiina Fagerlund työskentelee Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella tuntiopettajana. Hän on monialainen musiikin osaaja. Fagerlund kertoo, millaista matematiikkaa on sävelasteikkojen taustalla. Hän näyttää, miten paljon musiikin ja matematiikan merkitsemistavoissa on yhtäläisyyksiä.
Suvi Saarikallio on musiikkikasvatuksen professori Jyväskylän yliopistossa. Hän vie kuulijat musiikin rytmin ja harmonian kokemukselliseen ytimeen. Mistä harmonia syntyy musiikkiin? Miksi rytmi on niin perustavanlaatuinen elementti? Mikä erottaa harmonian ja riitasoinnun ja mikä siinä on matematiikkaa?
Illan aikana pohditaan myös, voiko musiikin harrastaminen edistää matematiikan oppimista. Tiedeillan juontaa tiedetoimittaja Mari Heikkilä.
Kaikille avoin tiedeilta on Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä (Tietoniekka-tila, 1 krs.) tiistaina 6.10.2026 kello 16-17.30. Tilaisuutta voi seurata myös verkkolähetyksenä.
Lisätietoja illasta ja asiantuntijoista: https://www.jyu.fi/fi/tapahtumat/tiedeilta-610-musiikissa-soi-matematiikka
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tanja HeikkinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 472 1162tanja.s.heikkinen@jyu.fi
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Ikääntyneet käyttävät digitaalisia teknologioita monipuolisesti – arjen käytännöt ratkaisevat enemmän kuin ikä28.9.2026 09:30:54 EEST | Tiedote
FT Riitta Hännisen väitöstutkimus tarkastelee ikääntyneiden digitaalisten teknologioiden käytön monimuotoisuutta ja sen yhteyttä arjen hyvinvointiin.
Kristian Meissnerin tavoitteena entistä avoimempi Konneveden tutkimusasema28.9.2026 07:05:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusaseman uutena johtajana aloitti elokuun alussa Kristian Meissner. Pitkän uran ympäristöhallinnossa ja ympäristöseurannan kehittämisessä tehnyt Meissner haluaa vahvistaa Konneveden tutkimusaseman verkostoja, tunnettuutta ja monitieteistä yhteistyötä sekä avata sen palveluja entistä laajemmin tutkimuksen, opetuksen ja yhteistyöhankkeiden käyttöön.
Elintavat ja -olot voivat vauhdittaa biologista vanhenemista jo varhaisaikuisuudessa24.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijat havaitsivat, että biologinen vanheneminen voi kiihtyä jo varhaisaikuisuudessa. Vanhenemista voivat vauhdittaa elintapojen lisäksi elinympäristöön liittyvät tekijät. Tutkimuksessa lapsuuden ja nuoruuden elintapa- ja ympäristöaltisteet selittivät noin 28 prosenttia biologisen iän vaihtelusta 22-vuotiaana.
Euroopan vanhat metsät puntarissa Brysselissä: Tutkijat ja EU-päättäjät saman pöydän ääressä keskustelemassa23.9.2026 07:05:00 EEST | Tiedote
Miten Euroopan jäljellä olevat vanhat metsät tunnistetaan ja miten niiden suojelu voidaan varmistaa? Tervetuloa seuraamaan etänä 29.9.2026 järjestettävää tilaisuutta, jossa pohjoismaiset ja baltialaiset tutkijat esittelevät uuden tutkimukseen perustuvan viitekehyksen vanhojen metsien tunnistamiseen Pohjois-Euroopassa. Tilaisuudessa tarkastellaan myös Euroopan unionin mahdollisuuksia varmistaa, että jäsenmaat toteuttavat unionin biodiversiteettitavoitteita yhdenmukaisesti ja tieteelliseen näyttöön perustuen.
Jyväskylän yliopisto kutsuu keskisuomalaiset mukaan laajaan terveystutkimukseen23.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopisto on käynnistänyt laajan tutkimuksen, jossa kerätään tietoa keskisuomalaisten elämäntavoista. Kutsu kyselytutkimukseen lähetetään kaikille Keski-Suomen Biopankkiin näytteen ja yhteydenottoluvan antaneille henkilöille syksyn aikana. Tutkimukseen voi edelleen tulla mukaan antamalla biopankkinäytteen syksyn aikana. Erityisesti tutkimukseen toivotaan mukaan lisää työikäisiä ja nuoria aikuisia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme