Makuseikkailun voittajat selvillä – kävijämäärä moninkertaistui
29.9.2026 11:03:24 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Arctic Food Labin Makuseikkailu järjestettiin Oulun seudulla viime viikolla keskiviikosta lauantaihin. Tapahtumassa asiakkaat pisteyttivät annoksia 23 ravintolassa ja kahvilassa. Parhaat annokset toteuttivat J&S Burger, Restaurant Ule ja 1bar. Annoksia myytiin ennätysmäärä: 8 816 kappaletta. Kävijämäärä on yli 2,5-kertainen viime vuoteen verrattuna.
Ravintoloissa ja kahviloissa suunniteltiin tapahtumaa varten maisteluannoksia alueen raaka-aineita hyödyntäen. Asiakkaita pyydettiin pisteyttämään maistamansa annokset asteikolla 1–5. Tapahtuma järjestettiin nyt viidettä kertaa, ja ensimmäistä kertaa palkittiin voittajat useassa kategoriassa: suolaiset annokset, makeat annokset, juomat ja koko kisan paras annos.
Makeat annokset -kategoriassa voiton vei Restaurant Ulen Pohjoisen marjoja keskiarvolla 4,42. Juomat-kategoriassa parhaat pisteet nappasi 1barin Salt & Berry keskiarvolla 4,41. Suolaiset annokset -kategoriassa maistuvimmaksi annokseksi pisteytettiin J&S Burgerin OC Slider keskiarvolla 4,57. Näin ollen koko Makuseikkailun voittaja korkeimmalla keskiarvolla on OC Slider. J&S Burger pokkasi voiton myös viime vuonna – tämä on ensimmäinen kerta, kun Makuseikkailun voitto uusitaan.
Lähes 9 000 annosta 23 ravintolassa ja kahvilassa neljän päivän aikana
Makuseikkailu-annokset olivat saatavilla ravintoloiden ja kahviloiden aukioloaikoina 23.–26.9. Niitä myytiin neljän päivän aikana yhteensä 8 816 kappaletta. Viime vuonna annoksia myytiin 3 327 kappaletta, joten kävijöitä oli nyt yli 2,5-kertainen määrä.
Tuottaja Katri Jämsän mukaan kävijäennätystä osattiin odottaa, koska ravintoloita ja annoksia oli mukana aiempaa enemmän ja valikoima oli monipuolinen. Näin suuri lukema pääsi kuitenkin yllättämään positiivisesti. Annoksia myytiin keskimäärin noin sata enemmän per toimija kuin vuosi sitten.
”Kävijämäärä on hengästyttävä – ja siltä on varmasti välillä tuntunut keittiöiden puolella! Voisi sanoa, että viime viikolla meinasi mahat haljeta herkuista ja nyt sydän riemusta: upeaa, että alueemme ruokakulttuuri kiinnostaa ja kulttuuripääkaupungin ohjelmaan lähdetään aktiivisesti mukaan”, iloitsee Jämsä.
Varsinkin kärkisijoilla kisa oli tiukka: kaikkien kategorioiden kärkikolmikot olivat pisteissä parin kymmenyksen sisällä. Kisailua tärkeämpää tapahtumassa oli kuitenkin yhdessäolo ja ihanista annoksista nauttiminen, muistuttaa Jämsä.
Mukana Makuseikkailussa olivat Oulussa 1bar, Bistoria Patio, Chez Flo, Cocktail Company, Kallen Pizzat X 45 Special, Kahvila Kiikku, Ravintola Kummeli, Ravintola Lasaretti, Magnolia Coffee & Bakery, Ravintola Nallikari, Oula Kitchen & Bar, Ravintola Pekuri, Restaurant Ule, Ravintola Roast, Stadionravintola Heinäpää, Teerenpeli, Tuba, UP Bar & Lounge ja Varikko Panimo. Mukana olivat myös J&S Burger ja Terwa Foodtruck ruokarekoilla Oulun Kauppatorilla.
Lähiseudulla tapahtumaan osallistuivat J&S Burger Iissä, Kujalan Burgeri Hailuodossa, Smokehouse 299 Tyrnävällä ja Terwa Foodtruck Kempeleessä.
Makuseikkailun tavoitteena on nostaa esiin Oulu2026-alueen raaka-aineita sekä madaltaa asiakkaiden kynnystä astua uusiin ravintoloihin. Sen järjestää Oulu2026-toiminnasta vastaava Oulun kulttuurisäätiö. Arctic Food Lab on yksi Euroopan kulttuuripääkaupungin pitkäaikaisimmista ja laajimmista ohjelmista. Ruokakulttuuri on ollut merkittävässä roolissa Oulu2026-kulttuuriohjelmassa alusta alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri JämsäTuottaja, Arctic Food Lab & Oulu2026Puh:040 542 4081katri.jamsa@oulu2026.eu
Pasi RuuskanenProjektipäällikkö, Arctic Food Lab Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026Puh:0400 163 987pasi.ruuskanen@oulu2026.eu
Katri DahlströmViestintä & markkinointi / Oulu2026Puh:0408397229katri.dahlstrom@oulu2026.euoulu2026.eu
Kuvat
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
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