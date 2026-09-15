Kutsu medialle: Itäradan maastotyöt ovat edenneet Porvoon kaupunkialueelle − tervetuloa tutustumaan 6.10.2026

Itäradan ratalinjalla Vantaalta Kouvolaan on tehty kesäkuusta alkaen laajasti maastotutkimuksia, kuten pohjatutkimuksia, kaivokartoituksia ja mittausperustan rakentamista. Tutkimukset tuottavat lähtötietoa keväällä 2026 käynnistyneeseen yleissuunnitelmavaiheeseen.

Nyt pohjatutkimukset etenevät Porvoon keskustaan, jossa liikkuu pohjatutkijoita ja tutkimuksessa käytettäviä kairakoneita. Mitä tutkimuksissa tehdään ja miten ne vaikuttavat Itäradan suunnitteluun? Tervetuloa seuraamaan kaupunkiympäristössä tehtäviä maastotöitä paikan päällä sekä kuulemaan, miten tutkimusdataa kerätään ja millaista työtä yleissuunnitelmavaiheessa olevan ratahankkeen suunnittelu edellyttää.



Paikka: Kokoontuminen RUNO Hotel Porvoon kokoustila Officessa, josta lähdemme yhdessä maastotyökohteisiin. Osoite: Rihkamakatu 4, 06100 Porvoo

Aika: Tiistaina 6.10. klo 9–10.30

Mitä luvassa?

Tilaisuus alkaa yhteisellä infolla ja aamupalalla, jonka jälkeen siirrymme maastoon seuraamaan käynnissä olevia tutkimuksia.

Ohjelmassa:

Katsaus Itäradan suunnitteluvaiheeseen, suunnittelujohtaja Minna Weurlander, Itärata Oy





Maastotyöt suunnittelun perustana ja tutkimusten eteneminen, maastotoimeksiannoista vastaava projektipäällikkö Marjut Witikainen, Welado Oy





Siirtyminen tutkimuspisteelle ja turvallisuusohjeistus maastoliikkumiseen





Tutustumista kairaustöihin, keskustelua asiantuntijoiden kanssa maaperätutkimuksista, JP Peltonen Taratest Oy:stä







Pyydämme maastoon lähtijöitä ottamaan mukaan säänmukaisen varustuksen ja hyvät kengät.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot, ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt:

Katri Parikka, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja

Itärata Oy

katri.parikka@itarata.fi

puh. 044 275 3028