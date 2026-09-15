Kutsu medialle: Itäradan maastotyöt ovat edenneet Porvoon kaupunkialueelle − tervetuloa tutustumaan 6.10.2026
29.9.2026 11:14:43 EEST | Itärata Oy | Kutsu
Itärata kutsuu median edustajat tutustumaan Porvoon kaupunkialueella tehtäviin maastotutkimuksiin tiistaina 6.10.2026 klo 9.00.
Itäradan ratalinjalla Vantaalta Kouvolaan on tehty kesäkuusta alkaen laajasti maastotutkimuksia, kuten pohjatutkimuksia, kaivokartoituksia ja mittausperustan rakentamista. Tutkimukset tuottavat lähtötietoa keväällä 2026 käynnistyneeseen yleissuunnitelmavaiheeseen.
Nyt pohjatutkimukset etenevät Porvoon keskustaan, jossa liikkuu pohjatutkijoita ja tutkimuksessa käytettäviä kairakoneita. Mitä tutkimuksissa tehdään ja miten ne vaikuttavat Itäradan suunnitteluun? Tervetuloa seuraamaan kaupunkiympäristössä tehtäviä maastotöitä paikan päällä sekä kuulemaan, miten tutkimusdataa kerätään ja millaista työtä yleissuunnitelmavaiheessa olevan ratahankkeen suunnittelu edellyttää.
Paikka: Kokoontuminen RUNO Hotel Porvoon kokoustila Officessa, josta lähdemme yhdessä maastotyökohteisiin. Osoite: Rihkamakatu 4, 06100 Porvoo
Aika: Tiistaina 6.10. klo 9–10.30
Mitä luvassa?
Tilaisuus alkaa yhteisellä infolla ja aamupalalla, jonka jälkeen siirrymme maastoon seuraamaan käynnissä olevia tutkimuksia.
Ohjelmassa:
- Katsaus Itäradan suunnitteluvaiheeseen, suunnittelujohtaja Minna Weurlander, Itärata Oy
- Maastotyöt suunnittelun perustana ja tutkimusten eteneminen, maastotoimeksiannoista vastaava projektipäällikkö Marjut Witikainen, Welado Oy
- Siirtyminen tutkimuspisteelle ja turvallisuusohjeistus maastoliikkumiseen
- Tutustumista kairaustöihin, keskustelua asiantuntijoiden kanssa maaperätutkimuksista, JP Peltonen Taratest Oy:stä
Pyydämme maastoon lähtijöitä ottamaan mukaan säänmukaisen varustuksen ja hyvät kengät.
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätiedot, ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt:
Katri Parikka, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja
Itärata Oy
katri.parikka@itarata.fi
puh. 044 275 3028
Yhteyshenkilöt
Katri ParikkaVastuullisuus- ja viestintäjohtajaItärata OyPuh:044 275 3028katri.parikka@itarata.fi
Itärata Oy
Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella nopea raideyhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan sekä mahdollistaa nykyistä suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Itärata palvelee noin kahta miljoonaa asukasta seitsemän maakunnan alueella. Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Itärata on osa Euroopan laajennettua liikenteen TEN-T-ydinverkkoa (Trans-European Transport Network).
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