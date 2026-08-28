Vuoden Elementtisuunnittelija 2026 palkinto: Anna Hämäläinen

Annalla on noin kymmenen vuoden kokemus rakennesuunnittelun parissa. Anna aloitti työt Swecolla jo opiskeluaikana, ja oppimiskäyrä on ollut jyrkästi ylöspäin siitä lähtien.

Anna on poikkeuksellisen nopea ja tarkka myös paineen ja kiireen keskellä. Hänen panoksensa näkyy projektien teknisessä laadussa, taloudellisessa onnistumisessa sekä erittäin sujuvana yhteistyönä. Annan vahvuuksia ovat ennen kaikkea suunnittelutyön tarkkuus ja tehokkuus. Anna viestii sujuvasti, suoraan ja välittömästi kaikkien osapuolten kanssa – niin oman suunnitteluryhmän, urakoitsijoiden kuin elementtitehtaidenkin suuntaan. Anna on myös omaksunut aktiivisesti uusimpia suunnittelutyökaluja ja kommentoinut niiden kehityskohteita matalalla kynnyksellä.

Tuomariston mielestä, Annasta saa juuri sellaisen kuvan elementtisuunnittelijana, mitä tällä palkinnolla haetaan. Annan kaltaiset ihmiset vievät alaamme eteenpäin, juuri siihen suuntaan mihin elementtiteollisuus elementtisuunnittelua haluaakin viedä. Tuomaristo arvosti etenkin Annan toteamusta: ”Kiireessä täytyy tehdä tarkemmin. Jos kiireessä oikaisee, se luo vain lisää kiirettä.”

Perusteluja Annan valinnalle palkinnon saajaksi:

”Anna pystyy yhdistämään vanhan liiton piirtämistarkkuuden uusiin teknologioihin ja työkaluihin omassa arjessaan.”

”Näkyy, että elementtisuunnittelua on tehty. Vaikka betonirakentamisessa on toleransseja, Anna tekee aina millilleen oikein. Yhteistyö muiden osapuolten kanssa sujuu myös luontevasti, ja aina löytyy aikaa muiden auttamiseen. Annalta saa myös hyvin oivaltavia vinkkejä ja knoppitietoa elementtisuunnitteluun liittyen.”

”Anna has both speed and quality.”

”Anna on luotettava, tarkka ja tehokas!”

Betoniteollisuus ry:n elementtijaoksen kuudennen kerran järjestämän vuoden elementtisuunnittelijakilpailun tarkoituksena on kannustaa kehittämään laadukasta betonielementtisuunnittelua. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailussa palkitaan voittanut elementtisuunnittelija, jolle luovutetaan henkilökohtainen 5.000 euron rahapalkinto.

Palkinnon tärkeimpinä arvosteluperusteina ovat yhteistyökyky, suunnitelmien laatu, aikataulujen pitävyys, tekninen osaaminen ja kustannustietoisuus. Palkinto voidaan myöntää myös elämäntyöpalkintona betonielementtien suunnittelijana ansioituneelle elementtisuunnittelijalle.

Vuoden elementtisuunnittelija 2026 palkinnon tuomariston puheenjohtajana toimi Juha Rämö ja jäseninä Betoniteollisuus ry:n elementtivaliokunta. Tuomariston sihteerinä toimi jaospäällikkö Janne Kihula Betoniteollisuus ry:stä.

Lisätietoja:

Janne Kihula,

Jaospäällikkö (elementit), DI, Betoniteollisuus ry

puh. 040 514 6510