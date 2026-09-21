Valour toi Zcash-ETP:n Tukholman Spotlight-pörssiin

ETP mahdollistaa sijoitukset ZEC-valuuttaan perinteisten välitystilien kautta ilman digitaalisten varojen suoraan ostamiseen tai säilyttämiseen liittyvää operatiivista monimutkaisuutta.

Lanseeraus kasvattaa entisestään Valourin yli 100 ETP-tuotteen valikoimaa ja vahvistaa yhtiön strategiaa tarjota säännelty pääsy laajaan valikoimaan vakiintuneita ja nousevia digitaalisten varojen protokollia.

VALOUR ZCASH (ZEC) SEK ETP -tuotteen kaupankäynti alkoi Spotlight Stock Market -markkinapaikalla 29. syyskuuta 2026 tunnuksella (ISIN) CH1108681763. Tuote tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden seurata Zcashin (ZEC) hinnan kehitystä pörssinoteeratun sijoitustuotteen avulla.

Lanseeraus laajentaa Valourin digitaalisten varojen ETP-alustaa ja parantaa säänneltyä pääsyä Euroopan markkinoilla sellaiseen varallisuusluokkaan, jolla on ollut merkittävä rooli yksityisyyttä suojaavan lohkoketjuteknologian kehityksessä.

VALOUR ZCASH (ZEC) SEK ETP:n hallinnointipalkkio on 1,9 %.

Sijoittajien kiinnostus yksityisyyden suojaamiseen kasvaa

– Zcash edustaa yhtä tärkeimmistä nollatiedon kryptografian varhaisista sovelluksista digitaalisissa omaisuuserissä, ja kiinnostus yksityisyyttä suojaavaan lohkoketjuinfrastruktuuriin kasvaa jatkuvasti, DeFi Technologiesin toimitusjohtaja Johan Wattenström sanoo.

– Zcash ETP:n lanseeraus on juuri sellainen tuoteinnovaatio, joita Valour on luotu tarjoamaan. Sijoittajat saavat pääsyn vakiintuneeseen digitaaliseen omaisuuserään saman säännellyn ja tutun markkinainfrastruktuurin kautta, jota he käyttävät perinteisten arvopapereiden käyttämiseen. Samalla tämä laajentaa ja erilaistaa tuotealustaamme, Wattenström jatkaa.

– Zcash antaa mahdollisuuden yksityiseen kaupankäyntiin nollatietoisella kryptografialla, ja kiinnostus ZEC:tä kohtaan kasvaa sekä ammattimaisten että pohjoismaisten yksityissijoittajien keskuudessa, kertoo Jacob Lindberg, Valourin Chief Revenue Officer.

– Zcashia seuraavalle listatulle tuotteelle on ollut kysyntää. Zcashin tuominen valokeilaan antaa sijoittajille tutun tavan saada näkyvyyttä olemassa olevan välitysinfrastruktuurinsa kautta ilman, että heidän tarvitsee ostaa, säilyttää tai hallita kohde-etuutta suoraan, Lindberg perustelee.

Valour on johtava digitaalisten omaisuuserien ETP-tuotteiden liikkeellelaskija

Zcash-lanseeraus jatkaa Valourin kasvua kansainvälisillä markkinoilla ja rakentaa yli 100 digitaalisen omaisuuserän ETP:n portfoliota. Se kattaa tärkeimmät digitaaliset omaisuuserät, Layer 1- ja Layer 2 -verkot, hajautetut rahoitusprotokollat, staking-tuotteet ja muut kehittyvät lohkoketjuekosysteemit.

Zcash on yhdeksänneksi suurin krypotovaluutta

Vuonna 2016 lanseerattu Zcash on hajautettu digitaalinen valuutta ja maksuverkko, joka on suunniteltu antamaan käyttäjille enemmän hallintaa omien rahansiirtojensa yksityisyyden suhteen. Zcash oli ensimmäinen laajalle levinnyt zk-SNARK-nimisen nollatiedon suojausteknologian sovellus. Sen suojattu tapahtuma-arkkitehtuuri mahdollistaa tapahtumien validoinnin verkossa ja samalla suojaa arkaluonteisia tapahtumatietoja julkiselta paljastumiselta. Zcash tukee sekä suojattuja tapahtumia, jotka voivat suojata tapahtumatietoja, että läpinäkyviä tapahtumia, jotka toimivat samalla tavalla kuin perinteisissä julkisissa lohkoketjuissa tehtävät tapahtumat.

Zcash on noin 24 miljardin US dollarin markkina-arvonsa perusteella yhdeksänneksi suurin kryptovaluutta.

ZEC on Zcash-verkon natiivi digitaalinen omaisuuserä, ja sitä käytetään arvon siirtämiseen ja tapahtumamaksujen maksamiseen verkon kautta.

Lisätietoja:

Jacob Lindberg, Chief Revenue Officer, Valour, Inc., jacob@valour.com, +46 72-141 41 52

Alpo Räinä, Mailand Communications, alpo.raina@mailand.fi, 040 5670212