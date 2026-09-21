Valour toi Zcash-ETP:n Tukholman Spotlight-pörssiin
29.9.2026 14:30:00 EEST | Valour | Tiedote
29.9.2026 – Valour on tänään tuonut Tukholman Spotlight-pörssiin Zcash-ETP:n, joka tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden hyötyä yksityisyyskolikko Zcashin (ZEC) hinnanmuutoksista. Liikkeellelaskulla Valour vahvistaa markkinajohtajuuttaan, sillä yhtiöllä jo yli 100 krypto-ETP:tä johtavissa pörsseissä.
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ETP mahdollistaa sijoitukset ZEC-valuuttaan perinteisten välitystilien kautta ilman digitaalisten varojen suoraan ostamiseen tai säilyttämiseen liittyvää operatiivista monimutkaisuutta.
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Lanseeraus kasvattaa entisestään Valourin yli 100 ETP-tuotteen valikoimaa ja vahvistaa yhtiön strategiaa tarjota säännelty pääsy laajaan valikoimaan vakiintuneita ja nousevia digitaalisten varojen protokollia.
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VALOUR ZCASH (ZEC) SEK ETP -tuotteen kaupankäynti alkoi Spotlight Stock Market -markkinapaikalla 29. syyskuuta 2026 tunnuksella (ISIN) CH1108681763. Tuote tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden seurata Zcashin (ZEC) hinnan kehitystä pörssinoteeratun sijoitustuotteen avulla.
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Lanseeraus laajentaa Valourin digitaalisten varojen ETP-alustaa ja parantaa säänneltyä pääsyä Euroopan markkinoilla sellaiseen varallisuusluokkaan, jolla on ollut merkittävä rooli yksityisyyttä suojaavan lohkoketjuteknologian kehityksessä.
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VALOUR ZCASH (ZEC) SEK ETP:n hallinnointipalkkio on 1,9 %.
Sijoittajien kiinnostus yksityisyyden suojaamiseen kasvaa
– Zcash edustaa yhtä tärkeimmistä nollatiedon kryptografian varhaisista sovelluksista digitaalisissa omaisuuserissä, ja kiinnostus yksityisyyttä suojaavaan lohkoketjuinfrastruktuuriin kasvaa jatkuvasti, DeFi Technologiesin toimitusjohtaja Johan Wattenström sanoo.
– Zcash ETP:n lanseeraus on juuri sellainen tuoteinnovaatio, joita Valour on luotu tarjoamaan. Sijoittajat saavat pääsyn vakiintuneeseen digitaaliseen omaisuuserään saman säännellyn ja tutun markkinainfrastruktuurin kautta, jota he käyttävät perinteisten arvopapereiden käyttämiseen. Samalla tämä laajentaa ja erilaistaa tuotealustaamme, Wattenström jatkaa.
– Zcash antaa mahdollisuuden yksityiseen kaupankäyntiin nollatietoisella kryptografialla, ja kiinnostus ZEC:tä kohtaan kasvaa sekä ammattimaisten että pohjoismaisten yksityissijoittajien keskuudessa, kertoo Jacob Lindberg, Valourin Chief Revenue Officer.
– Zcashia seuraavalle listatulle tuotteelle on ollut kysyntää. Zcashin tuominen valokeilaan antaa sijoittajille tutun tavan saada näkyvyyttä olemassa olevan välitysinfrastruktuurinsa kautta ilman, että heidän tarvitsee ostaa, säilyttää tai hallita kohde-etuutta suoraan, Lindberg perustelee.
Valour on johtava digitaalisten omaisuuserien ETP-tuotteiden liikkeellelaskija
Zcash-lanseeraus jatkaa Valourin kasvua kansainvälisillä markkinoilla ja rakentaa yli 100 digitaalisen omaisuuserän ETP:n portfoliota. Se kattaa tärkeimmät digitaaliset omaisuuserät, Layer 1- ja Layer 2 -verkot, hajautetut rahoitusprotokollat, staking-tuotteet ja muut kehittyvät lohkoketjuekosysteemit.
Zcash on yhdeksänneksi suurin krypotovaluutta
Vuonna 2016 lanseerattu Zcash on hajautettu digitaalinen valuutta ja maksuverkko, joka on suunniteltu antamaan käyttäjille enemmän hallintaa omien rahansiirtojensa yksityisyyden suhteen. Zcash oli ensimmäinen laajalle levinnyt zk-SNARK-nimisen nollatiedon suojausteknologian sovellus. Sen suojattu tapahtuma-arkkitehtuuri mahdollistaa tapahtumien validoinnin verkossa ja samalla suojaa arkaluonteisia tapahtumatietoja julkiselta paljastumiselta. Zcash tukee sekä suojattuja tapahtumia, jotka voivat suojata tapahtumatietoja, että läpinäkyviä tapahtumia, jotka toimivat samalla tavalla kuin perinteisissä julkisissa lohkoketjuissa tehtävät tapahtumat.
Zcash on noin 24 miljardin US dollarin markkina-arvonsa perusteella yhdeksänneksi suurin kryptovaluutta.
ZEC on Zcash-verkon natiivi digitaalinen omaisuuserä, ja sitä käytetään arvon siirtämiseen ja tapahtumamaksujen maksamiseen verkon kautta.
Lisätietoja:
Jacob Lindberg, Chief Revenue Officer, Valour, Inc., jacob@valour.com, +46 72-141 41 52
Alpo Räinä, Mailand Communications, alpo.raina@mailand.fi, 040 5670212
Yhteyshenkilöt
Jacob LindbergChief Revenue OfficerValourPuh:+46 72-141 41 52jacob@valour.com
Kuvat
Valour lyhyesti
Valour Inc. ja Valour Digital Securities Limited (yhdessä Valour) laskevat liikkeelle pörssinoteerattuja krypto-ETP-tuotteita, jotka tarjoavat yksityisille ja institutionaalisille sijoittajille helpon ja turvallisen pääsyn digitaalisiin omaisuuseriin perinteisen pankkitilinsä kautta. Valour kuuluu digitaalisten omaisuuserien hallinnointiyritys DeFi Technologiesiin (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (Nasdaq: DEFT). Lisätietoja ja uutisia Valourista verkkosivuilta valour.com.
Tietoa DeFi Technologiesista
DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3:DEFT31) on fintechyritys, joka rakentaa siltaa perinteisten pääomamarkkinoiden ja hajautetun rahoituksen välille. Pörssilistattuna ja vertikaalisesti integroituna digitaalisten varojen alustana DeFi Technologies tarjoaa yksinkertaisen, turvallisen ja säännellyn pääsyn digitaalisiin varoihin sijoitustuotteiden, kaupankäynti- ja likviditeetti-infrastruktuurin, tutkimuksen sekä strategisen pääoman kohdentamisen avulla. DeFi Technologiesiin kuuluvat Valour, joka on johtava säänneltyjen digitaalisten varojen ETP-tuotteiden liikkeeseenlaskija; Stillman Digital, institutionaalisen tason kaupankäynti- ja likviditeettialusta digitaalisille varoille; sekä DeFi Alpha, yhtiön sisäinen liiketoimintayksikkö, joka keskittyy pääomamarkkinastrategioihin. DeFi Technologies hyödyntää syvällistä osaamistaan pääomamarkkinoista ja uusista teknologioista rakentaessaan väylää perinteisen rahoituksen ja digitaalisten varojen tulevaisuuden välille. Seuraa DeFi Technologiesia LinkedInissä ja X:ssä (Twitterissä) ja lue lisää osoitteesta https://defi.tech/
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