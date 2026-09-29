Flunssakausi alkaa – muista nämä viisi asiaa

Syksyn tullen myös flunssakausi tekee paluuta. Tavallista flunssaa eli nuhakuumetta aiheuttavat sadat eri virukset. Aikuiset sairastavat keskimäärin 2–3 flunssaa vuodessa ja lapset selvästi useampia. Flunssa kestää tavallisesti 1–2 viikkoa, mutta esimerkiksi yskä voi jatkua pidempäänkin.

Flunssaa ei aina voi välttää, mutta tartuntojen leviämistä voi ehkäistä ja omaa toipumista tukea yksinkertaisilla keinoilla. Kokosimme Terveyskirjaston ohjeiden pohjalta viisi asiaa, jotka kannattaa muistaa syksyn flunssakaudella.

1. Pese kädet ja yski oikein

Flunssavirukset leviävät helposti ihmisestä toiseen, joten hyvä käsihygienia ja oikein yskiminen auttavat ehkäisemään tartuntojen leviämistä.

Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä. Yski tai aivasta nenäliinaan tai omaan hihaan ja laita käytetty nenäliina heti roskiin. Vältä myös suun, nenän ja silmien koskettelua likaisin käsin.

– Tavalliset keinot ovat edelleen tehokkaita. Hyvä käsihygienia ja oikein yskiminen ovat flunssakaudella tärkeitä. Kaikkia tartuntoja emme pysty välttämään, mutta niiden leviämiseen pystymme omalla toiminnallamme vaikuttamaan, infektioylilääkäri Janne Mikkola sanoo.

2. Anna keholle aikaa toipua

Tavallinen flunssa paranee yleensä itsestään. Sen tärkein hoito on lepo, ja kovaa ruumiillista ponnistelua kannattaa välttää sairaana. Kevyt liikkuminen ja tavallinen puuhailu oman voinnin mukaan eivät yleensä haittaa.

Kuntoliikuntaan voi palata vähitellen, kun kuume ja yleiset säryt ovat ohi ja oma vointi sen sallii.

3. Hoida oireita järkevästi – lieviin oireisiin saat neuvoja myös apteekista

Flunssa on virustauti, joten hoidossa keskitytään oireiden helpottamiseen. Riittävästä juomisesta kannattaa huolehtia. Kuumetta, särkyä ja muita lieviä flunssaoireita voi tarvittaessa helpottaa itsehoitolääkkeillä.

Sopivasta itsehoitolääkityksestä ja sen turvallisesta käytöstä voit kysyä neuvoa apteekista. Näin lievien flunssaoireiden vuoksi ei tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

Tavalliseen flunssaan ei tarvita antibioottia, sillä flunssan aiheuttavat virukset. Antibioottihoitoa voidaan tarvita, jos flunssan yhteydessä kehittyy bakteerin aiheuttama jälkitauti.

4. Entä D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki?

Syksyllä moni pohtii, voiko vitamiineilla tai ravintolisillä ehkäistä flunssaa. Terveyskirjaston mukaan säännöllisesti käytetty D-vitamiini saattaa hieman ehkäistä hengitystieinfektioita.

Suurten C-vitamiiniannosten jatkuva käyttö ei vähennä flunssaan sairastumista, vaikka se saattaa hieman lyhentää oireiden kestoa. Jos C-vitamiinin käytön aloittaa vasta flunssan alettua, siitä ei näytä olevan hyötyä oireisiin.

Sinkki ei vähennä hengitystieinfektioiden määrää, ja näyttö sinkki-imeskelytablettien vaikutuksesta flunssaoireiden kestoon on epävarmaa.

– Flunssan ehkäisyyn ei ole yhtä keinoa, joka estäisi tartunnat. Jos flunssa kuitenkin iskee, oireita voidaan helpottaa levolla ja tarvittaessa itsehoitolääkkeillä. Sopivan itsehoitolääkkeen valintaan saa apua apteekista, Mikkola muistuttaa.

5. Tunnista, milloin tarvitset ammattilaisen apua

Tavallista flunssaa voi yleensä hoitaa kotona. Terveydenhuoltoon on kuitenkin syytä olla yhteydessä, jos oireet pitkittyvät tai hankaloituvat merkittävästi.

Hoidon arvioon on syytä hakeutua kiireellisesti, jos ilmenee esimerkiksi hengitysvaikeutta, nielemisvaikeutta tai poikkeuksellisen voimakasta uupumusta.

Flunssa ja influenssa ovat eri sairauksia

Tavallinen flunssa eli nuhakuume ja influenssa ovat eri sairauksia. Influenssassa kuume on keskimäärin korkeampi, yleiset säryt voimakkaampia ja olo usein selvästi voimattomampi kuin tavallisessa flunssassa.

Tavallista flunssaa vastaan ei ole rokotetta, mutta influenssaa vastaan rokote on.

– Influenssarokote ei ehkäise kaikkia tartuntoja, mutta erityisesti riskiryhmäläisillä se ehkäisee vakavimpia tautimuotoja eli sairaalaan joutumista ja influenssaan liittyviä jälkitauteja, Mikkola kertoo.

Oma Hämeessä influenssa- ja koronarokotukset alkavat viikolla 44. Ajanvaraus avautuu viikolla 43.

Jos omahoito ei riitä, ota yhteyttä Terveys-chatiin

Jos oireesi huolestuttavat tai et ole varma, riittääkö kotihoito, saat apua Oma Hämeen Terveys-chatista. Terveys-chatissa voit keskustella oireestasi tai muusta terveyshuolestasi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Asiointi alkaa oirekyselyllä, jonka perusteella sinut ohjataan tarvittaessa sopivalle ammattilaiselle. Sairaanhoitaja ja lääkäri ovat Terveys-chatissa tavoitettavissa maanantaista perjantaihin klo 8–20.

Terveys-chatia voi käyttää Oma Häme -sovelluksessa tai Oma Hämeen verkkosivuilla. Myös chatin ollessa suljettuna voit täyttää oirekyselyn ja saada toimintaohjeita tilanteeseesi.

Kiireellisessä terveysasiassa soita Päivystysapuun, kiireellisen hoidon Ensilinjaan numeroon 116117. Hätätilanteessa soita aina 112.

Lisää vinkkejä hyvinvointiin syksyn ajaksi

Syksyn pimeys ja arjen rytmin muuttuminen voivat näkyä vireydessä ja jaksamisessa. Oma Hämeen Hyvinvointisi tueksi -sivustolta löydät tietoa ja käytännön vinkkejä oman terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Voit tutustua esimerkiksi uneen, liikkumiseen, ravitsemukseen ja mielen hyvinvointiin liittyviin vinkkeihin.