Tampere-talo voitti jälleen Luomun käytön mestari -kilpailun – luomun osuus nousi 18 prosenttiin
29.9.2026 16:01:00 EEST | Tampere-talo Oy | Tiedote
Tampere-talo on valittu vuoden 2026 Luomun käytön mestariksi yksityisten toimijoiden joukossa. Tampere-talon ravintoloissa käytetyistä elintarvikkeista 18 prosenttia oli luomua vuonna 2025, kun sitä edellisenä vuonna luku oli 15 prosenttia. Tampere-talo voitti saman kilpailun myös vuonna 2024.
Luomun käytön mestari -kilpailussa palkitaan julkinen ja yksityinen ammattikeittiötoimija, joka on onnistunut kasvattamaan luomun osuutta eniten edelliseen vertailuajanjaksoon nähden. Luomuosuus lasketaan käytettyjen luomuraaka-aineiden kilomäärästä suhteessa kaikkien käytettyjen elintarvikkeiden määrään. Vuoden 2026 kilpailussa vertailtiin vuosien 2024 ja 2025 tietoja.
Tampere-talossa luomun osuus kasvoi vuodessa kolme prosenttiyksikköä. Kasvua syntyi eri tuoteryhmissä, mutta erityisesti suuren käyttömäärän tuotteen, luomukerman, käytön lisääminen vaikutti kokonaisuuteen. Myös luomuviinien osuus kasvoi.
– Meille merkittävintä on, että olemme pystyneet kasvattamaan luomun osuutta samalla, kun myös ravintolatoimintamme on kasvanut. Luomuosuus lasketaan kaikista käyttämistämme elintarvikkeista, joten osuuden kasvattaminen kertoo siitä, että luomua on pystytty lisäämään osaksi päivittäistä toimintaamme, Tampere-talon keittiötoimenjohtaja Mika Sirkiä kertoo.
Luomutuotteita etsitään ja testataan yhdessä
Luomun käytön lisääminen perustuu Tampere-talossa keittiötiimin ja tavarantoimittajien yhteistyöhön. Tiimi etsii aktiivisesti uusia vaihtoehtoja, minkä lisäksi tavarantoimittajat ovat tarjonneet keittiön käyttöön uusia luomutuotteita.
Uudet tuotteet testataan käytännössä ennen laajempaa käyttöönottoa. Koko keittiötiimi osallistuu reseptien testaamiseen ja arvioi, miten raaka-aine soveltuu Tampere-talon ruokiin ja ravintolatoimintaan.
– Koko ravintolahenkilökunnan yhteistyöllä on valtava merkitys. Löydämme uusia luomutuotteita, kokeilemme niitä yhdessä ja mietimme, miten ne toimivat meidän keittiössämme ja mitä ne tuovat asiakkaalle. Myös aktiivinen yhteistyö tavarantoimittajien kanssa on ollut tärkeää luomun käytön kasvattamisessa, Sirkiä sanoo.
Toinen voitto kolmen vuoden aikana
Tampere-talo voitti kilpailun myös vuonna 2024, jolloin se tunnettiin nimellä Luomu SM. Tuolloin Tampere-talo palkittiin niin ikään yksityisenä toimijana, joka oli kasvattanut luomun käyttöosuutta eniten.
Tampere-talon ravintolat ovat mukana valtakunnallisessa Portaat luomuun -ohjelmassa ja toimivat ohjelman viidennellä portaalla. Ohjelman viidennellä portaalla käytetään vähintään 30 merkittävää raaka-ainetta pysyvästi luomuna.
Luomun käytön mestari, aiemmalta nimeltään Luomu SM, on luomua käyttäville ravintoloille ja ruokapalveluille tarkoitettu valtakunnallinen kilpailu. Kilpailua on järjestetty vuodesta 2014 lähtien. Sen järjestää Pro Luomun ylläpitämä Portaat luomuun -ohjelma.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika SirkiäKeittiötoimenjohtajaTampere-talomika.sirkia@tampere-talo.fi
Eeva KivikkolaMarkkinointiasiantuntijaTampere-talo Oy / Talo Events OyPuh:0469227787eeva.kivikkola@tampere-talo.fi
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Tampere-talo Oy jakaantui vuoden 2024 alusta kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Vuonna 2024 Tampere-talo-konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 28,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestimme yli 930 tapahtumaa, palvelimme yli 552 000 tyytyväistä kävijää ja tuotimme Tampereen talousalueelle 98 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
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