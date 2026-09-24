Tampere-talo voitti jälleen Luomun käytön mestari -kilpailun – luomun osuus nousi 18 prosenttiin

Luomun käytön mestari -kilpailussa palkitaan julkinen ja yksityinen ammattikeittiötoimija, joka on onnistunut kasvattamaan luomun osuutta eniten edelliseen vertailuajanjaksoon nähden. Luomuosuus lasketaan käytettyjen luomuraaka-aineiden kilomäärästä suhteessa kaikkien käytettyjen elintarvikkeiden määrään. Vuoden 2026 kilpailussa vertailtiin vuosien 2024 ja 2025 tietoja.

Tampere-talossa luomun osuus kasvoi vuodessa kolme prosenttiyksikköä. Kasvua syntyi eri tuoteryhmissä, mutta erityisesti suuren käyttömäärän tuotteen, luomukerman, käytön lisääminen vaikutti kokonaisuuteen. Myös luomuviinien osuus kasvoi.

– Meille merkittävintä on, että olemme pystyneet kasvattamaan luomun osuutta samalla, kun myös ravintolatoimintamme on kasvanut. Luomuosuus lasketaan kaikista käyttämistämme elintarvikkeista, joten osuuden kasvattaminen kertoo siitä, että luomua on pystytty lisäämään osaksi päivittäistä toimintaamme, Tampere-talon keittiötoimenjohtaja Mika Sirkiä kertoo.

Luomutuotteita etsitään ja testataan yhdessä

Luomun käytön lisääminen perustuu Tampere-talossa keittiötiimin ja tavarantoimittajien yhteistyöhön. Tiimi etsii aktiivisesti uusia vaihtoehtoja, minkä lisäksi tavarantoimittajat ovat tarjonneet keittiön käyttöön uusia luomutuotteita.

Uudet tuotteet testataan käytännössä ennen laajempaa käyttöönottoa. Koko keittiötiimi osallistuu reseptien testaamiseen ja arvioi, miten raaka-aine soveltuu Tampere-talon ruokiin ja ravintolatoimintaan.

– Koko ravintolahenkilökunnan yhteistyöllä on valtava merkitys. Löydämme uusia luomutuotteita, kokeilemme niitä yhdessä ja mietimme, miten ne toimivat meidän keittiössämme ja mitä ne tuovat asiakkaalle. Myös aktiivinen yhteistyö tavarantoimittajien kanssa on ollut tärkeää luomun käytön kasvattamisessa, Sirkiä sanoo.

Toinen voitto kolmen vuoden aikana

Tampere-talo voitti kilpailun myös vuonna 2024, jolloin se tunnettiin nimellä Luomu SM. Tuolloin Tampere-talo palkittiin niin ikään yksityisenä toimijana, joka oli kasvattanut luomun käyttöosuutta eniten.

Tampere-talon ravintolat ovat mukana valtakunnallisessa Portaat luomuun -ohjelmassa ja toimivat ohjelman viidennellä portaalla. Ohjelman viidennellä portaalla käytetään vähintään 30 merkittävää raaka-ainetta pysyvästi luomuna.

Luomun käytön mestari, aiemmalta nimeltään Luomu SM, on luomua käyttäville ravintoloille ja ruokapalveluille tarkoitettu valtakunnallinen kilpailu. Kilpailua on järjestetty vuodesta 2014 lähtien. Sen järjestää Pro Luomun ylläpitämä Portaat luomuun -ohjelma.