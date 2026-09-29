Björkin näyttely avautuu Oulussa marraskuussa – DJ-keikan liput myyntiin 1.10.
29.9.2026 12:45:29 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Björkin näyttely avautuu Oulussa 13. marraskuuta osana Lumo Art & Tech -festivaalia. Kolmen audiovisuaalisen teoksen kokonaisuudessa koetaan teokset Ancestress, Sorrowful Soil ja Björk Orkestral. Näyttelyn yhteydessä Björk esiintyy DJ:nä Tarkastamolla 15. marraskuuta. DJ-keikan lipunmyynti alkaa Lippu.fi:ssä 1. lokakuuta klo 10.
Björkin näyttely tulee samoihin näyttelytiloihin Fotografiska Tallinnan PLAY-näyttelyn kanssa. Se on esillä Kauppakortteli Pekurin toisessa kerroksessa 13. marraskuuta alkaen ja joulukuun loppuun saakka. Näyttelyn lipunmyynti alkaa 19. lokakuuta ja molemmat näyttelyt koetaan samalla lipulla.
DJ-keikan liput tulevat myyntiin Lippu.fi:ssä 1. lokakuuta klo 10. Tavallinen lippu maksaa 48 euroa + tilausmaksut (alk. 1,50 € + 0,65 % tilauksesta www.lippu.fi). Myynnissä on myös TAR-festivaalin yhdistelmälippu, joka sisältää lipun Björkin DJ-keikalle sekä liput TAR-festivaalille 13.–15. marraskuuta. Yhdistelmälipun hinta on 72 euroa + tilausmaksut (alk. 1,50 € + 0,65 % tilauksesta www.lippu.fi). Molempiin lipputyyppeihin on kahden lipun ostorajoitus henkilöä kohden.
Björk esiintyy Tarkastamolla DJ:nä ja johdattaa yleisön yhteisen kuuntelukokemuksen äärelle. Kyseessä ei ole perinteinen konsertti, vaan Björkin itsensä valitsema musiikkimatka eri genreihin, kulttuureihin ja eri puolille maailmaa. Tänä vuonna Björk on esiintynyt DJ:nä muun muassa Venetsian biennaalissa sekä näyttelyynsä liittyen Reykjavikissa.
Björk esiintyy Tarkastamolla sunnuntaina 15. marraskuuta klo 17. Ovet avautuvat klo 16. Keikka on K18. Ohjelma tarkentuu vielä lähempänä tapahtumaa.
”Olemme suunnattoman iloisia, että saimme Björkin hienon näyttelyn Ouluun. Lisäksi hän tekee näyttelyn ohella erityisen DJ-keikan, jossa pääsemme kuulemaan Björkin rakastamaa musiikkia”, sanoo Oulu2026 ohjelmapäällikkö Henri Turunen.
TAR-festivaali järjestetään Oulussa 11.–15. marraskuuta osana Lumo Art & Tech -festivaalia. TAR tuo kaupunkiin kansainvälisiä äänitaiteen ja kokeellisen musiikin tekijöitä, kuten Stefanie Egedyn, Mark Fellin sekä Heinali & Andriana-Yaroslava Saienkon.
Lumo Art & Tech -festivaali järjestetään Oulussa 13.–22. marraskuuta 2026 osana Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Kansainvälisen taiteen ja teknologian festivaalin ohjelma on julkaistu Oulu2026-verkkosivuilla.
Yhteistyökumppanit:
Nokia, Avidly, Genelec, LähiTapiola, Oamk ja Oulun Pysäköinti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henri TurunenOhjelmapäällikköOulu2026Puh:+358 40 621 2015henri.turunen@oulu2026.eu
Linkit
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
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