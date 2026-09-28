Sairastavuus yleisimpiin kansantauteihin on vähentynyt Helsingissä
29.9.2026 13:29:45 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Yleisimpiä kansantauteja esiintyy Helsingissä selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Lisäksi niitä sairastetaan vähemmän kuin aiempina vuosina. Helsingin sisäiset alue-erot sairastavuudessa ovat kuitenkin huomattavia. Erot liittyvät pitkälti alueiden asukasrakenteeseen ja väestöryhmien välisiin sairastavuuseroihin.
Yleisimpien kansantautien esiintyvyys on vähentynyt Helsingissä kymmenen prosenttia vuosien 2019 ja 2025 välillä. Muutosta selittävät etenkin verenpainetaudin ja sepelvaltimotaudin väheneminen.
Myös sairastavuutta yleisemmin kuvaava sairastavuusindeksi on Helsingissä laskenut. Sen osatekijöistä, eli työkyvyttömyydestä, kuolleisuudesta ja lääkekorvausoikeuksista, eniten on vähentynyt työkyvyttömyys. Näin myös sairastavuus kokonaisuudessaan on vähentynyt Helsingissä.
Helsingissä sairastetaan vähemmän kuin koko maassa keskimäärin
Helsinkiläisten sairastavuus on jo pitkään ollut selvästi koko maata vähäisempää. Vuonna 2025 yleisimpien kansantautien esiintyvyys oli Helsingissä 21 prosenttia matalampi kuin koko maassa. Seitsemästä tarkastellusta kansantaudista ainoastaan psykoosit olivat Helsingissä hieman koko maata yleisempiä. Suhteellisesti vähiten esiintyi sepelvaltimotautia ja verenpainetautia.
Myös sairastavuusindeksillä mitattuna helsinkiläiset ovat koko maan keskiarvoa terveempiä. Kun koko maan sairastavuutta merkitään luvulla 100, oli ikävakioitu indeksi Helsingissä 84.
Helsingin sisäiset alue-erot ovat huomattavia
Vaikka sairastavuus on Helsingissä keskimäärin koko maata vähäisempää, vaihtelee se selvästi Helsingin peruspiirien välillä myös sen jälkeen, kun alueiden ikärakenteiden erot on huomioitu. Etenkin kantakaupungissa ja pohjoisimmassa Helsingissä sairastavuus on selvästi Helsingin keskiarvoa vähäisempää. Yhdeksän peruspiirin alueella sairastavuus puolestaan on huomattavasti kaupungin keskiarvoa yleisempää.
Alue-erot ovat hieman kasvaneet. Eriytyminen liittyi vuosien 2023 ja 2025 välillä erityisesti alueellisiin muutoksiin työkyvyttömyydessä.
Alue-erot liittyvät suurelta osin asukasrakenteeseen
Alueelliset erot sairastavuudessa ja kuolleisuudessa johtuvat Helsingissä pääosin siitä, että alueiden väestörakenne eroaa terveyteen yhteydessä olevien sosiodemografisten ja sosioekonomisten tekijöiden osalta. Sairastavuus on yleisempää esimerkiksi alueilla, joilla asukkaiden tulot ovat pienemmät.
Väestöryhmien ja asuinalueiden väliset erot terveydessä kietoutuvat näin toisiinsa. Sairastavuuseroja voidaan kaventaa toisaalta kohdentamalla palveluja sinne, missä tarve on suurin. Toisaalta tulee pyrkiä vähentämään väestöryhmien välisiä terveyseroja ja vahvistamaan heikommassa asemassa olevien kaupunkilaisten terveyttä.
Tiedot perustuvat Kelan ja Tilastokeskuksen aineistoihin
Tuoreessa tutkimuskatsauksessa kuvataan sairastavuutta kansantauti- ja sairastavuusindekseillä. Kansantauti-indeksi kokoaa tiedot seitsemästä yleisestä sairaudesta. Sairastavuusindeksi puolestaan perustuu työkyvyttömyyseläkkeisiin, kuolleisuuteen ja lääkekorvausoikeuksiin. Indeksit on ikävakioitu, joten asuinalueita voidaan verrata niiden erilaisista ikärakenteista huolimatta.
Katsauksen tiedot perustuvat Kelan ja Tilastokeskuksen aineistoihin. Sairastavuusindeksi lasketaan Helsingissä peruspiiritasolla. Vuoden 2025 tarkastelussa työkyvyttömyyseläkkeitä ja lääkekorvausoikeuksia koskevat tiedot ovat vuoden 2025 lopusta ja kuolleisuutta kuvaavat tiedot ovat vuosilta 2023–2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Netta Mäki, erikoistutkija
Helsingin kaupunginkanslia, kaupunkitietopalvelut
Puh. 09 310 36373
netta.maki@hel.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunginhallitus käsitteli HSL:n infrakorvausmallia ja antoi lausunnon28.9.2026 18:10:00 EEST | Tiedote
Kaupunginhallitus kokoontui 28. syyskuuta ja merkitsi tiedoksi Helsingin seudun liikenteen infrakorvausmallia koskevan katsauksen. Kaupunginhallitus antoi lisäksi lausunnon Uudenmaan liiton vuoden 2027 talousarviovalmisteluun.
Pormestarin asukasilta on Östersundomissa 8. lokakuuta25.9.2026 11:38:21 EEST | Tiedote
Pormestari Daniel Sazonov saapuu lokakuussa Östersundomiin kuulemaan alueen asukkaita. Pormestarin asukasilta järjestetään Sakarinmäen peruskoulussa torstaina 8. lokakuuta kello 18.00–19.30. Kommentteja ja kysymyksiä voi lähettää ennakkoon KerroKantasi-kyselyn kautta.
En stark turistsommar i Helsingfors – antalet övernattningar ökade jämfört med förra sommarens rekordsiffror24.9.2026 12:30:00 EEST | Pressmeddelande
Mätt i antalet övernattningar av turister var den gångna sommaren livlig i Helsingfors, och ökningen översteg toppsiffrorna från förra sommaren. Särskilt juli var en stark månad mätt i antalet övernattningsdygn, då man i Helsingfors noterade rekordhöga 599 689 övernattningar.
Helsingissä vahva matkailukesä - yöpymiset kasvoivat edelliskesän ennätysluvuista24.9.2026 12:30:00 EEST | Tiedote
Mennyt kesä oli Helsingissä vilkas matkailijoiden yöpymisissä mitattuna, ja kasvu ylitti edelliskesän huippuluvut. Erityisesti heinäkuu oli vahva majoitusvuorokausissa mitattuna, jolloin Helsingissä kirjattiin ennätykselliset 599 689 yöpymisvuorokautta.
Strong summer for tourism in Helsinki – More overnight stays compared to last summer’s record-breaking numbers24.9.2026 12:30:00 EEST | Press release
Summer 2026 was a busy one in Helsinki in terms of overnight stays by tourists, with growth exceeding the record-breaking numbers of the previous summer. July, in particular, was a strong month measured in numbers of overnight stays, with a record 599,689 overnight stays reported in Helsinki.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme