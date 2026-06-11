Jussi Mäkinen Rud Pedersenille vahvistamaan EU-, teknologia- ja sääntelyosaamista

Mäkinen on kokenut yhteiskuntapolitiikan, sääntelyn ja vaikuttamisen ammattilainen. Koulutukseltaan hän on juristi, ja hänen osaamisessaan yhdistyvät lainsäädännön ja sääntelyn syvällinen tuntemus sekä ymmärrys niiden vaikutuksista yritysten toimintaympäristöihin ja liiketoimintaan. Hänellä on vahva tausta muun muassa digitaalisessa sääntelyssä, tietosuojassa, datataloudessa ja immateriaalioikeuksissa.

Mäkisellä on pitkä kokemus EU-vaikuttamisesta Brysselissä. Hän on perustanut ja johtanut Teknologiateollisuuden EU-toimintoa sekä vaikuttanut DIGITALEUROPE:n hallituksessa ja Euroopan komission teollista dataa ja pilvipalveluita käsittelevässä asiantuntijaryhmässä. Hänellä on laajat verkostot Suomessa ja EU:ssa.

”Odotan paljon yhteistyöltä nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa. Erityisesti turvallisuuden ja teknologisen suvereniteetin aiheissa on aika kääriä hihat ja viedä suomalaiset ratkaisut EU-pöytiin ja vaikuttaa esimerkiksi kilpailukykyrahaston detaljeihin. Nyt ei voi jäädä toistelemaan ‘Suomella on näissä teemoissa paljon annettavaa’ -mantraa”, Mäkinen sanoo.

Mäkisen rekrytointi vahvistaa entisestään Rud Pedersen Finlandin teknologia-alan osaamista ja kykyä auttaa asiakkaita Suomen ja EU:n päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä.

”Jussissa yhdistyvät meille ja asiakkaillemme erittäin arvokkaalla tavalla syvällinen EU-politiikan ja lainsäädännön tuntemus, juridinen osaaminen sekä ymmärrys teknologiayritysten liiketoiminnasta. Yritysten toimintaympäristöä määrittävät yhä enemmän poliittisen päätöksenteon lisäksi yksityiskohtainen kansallinen ja EU-tason sääntely. Jussin liittyminen tiimiimme vahvistaa merkittävästi kykyämme auttaa asiakkaitamme ennakoimaan lainsäädännön muutoksia, ymmärtämään niiden liiketoimintavaikutuksia ja osallistumaan päätöksentekoon sekä Suomessa että EU-tasolla”, sanoo Rud Pedersen Finlandin Chief Commercial Officer Karri Kattelus.