Jussi Mäkinen Rud Pedersenille vahvistamaan EU-, teknologia- ja sääntelyosaamista
30.9.2026 09:50:00 EEST | Rud Pedersen Finland | Tiedote
Jussi Mäkinen aloittaa Senior Adviserina Rud Pedersen Finlandilla tuoden mukanaan vahvaa osaamista erityisesti EU-politiikassa, teknologia- ja digisääntelyssä sekä dataan, tekoälyyn ja lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.
Mäkinen on kokenut yhteiskuntapolitiikan, sääntelyn ja vaikuttamisen ammattilainen. Koulutukseltaan hän on juristi, ja hänen osaamisessaan yhdistyvät lainsäädännön ja sääntelyn syvällinen tuntemus sekä ymmärrys niiden vaikutuksista yritysten toimintaympäristöihin ja liiketoimintaan. Hänellä on vahva tausta muun muassa digitaalisessa sääntelyssä, tietosuojassa, datataloudessa ja immateriaalioikeuksissa.
Mäkisellä on pitkä kokemus EU-vaikuttamisesta Brysselissä. Hän on perustanut ja johtanut Teknologiateollisuuden EU-toimintoa sekä vaikuttanut DIGITALEUROPE:n hallituksessa ja Euroopan komission teollista dataa ja pilvipalveluita käsittelevässä asiantuntijaryhmässä. Hänellä on laajat verkostot Suomessa ja EU:ssa.
”Odotan paljon yhteistyöltä nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa. Erityisesti turvallisuuden ja teknologisen suvereniteetin aiheissa on aika kääriä hihat ja viedä suomalaiset ratkaisut EU-pöytiin ja vaikuttaa esimerkiksi kilpailukykyrahaston detaljeihin. Nyt ei voi jäädä toistelemaan ‘Suomella on näissä teemoissa paljon annettavaa’ -mantraa”, Mäkinen sanoo.
Mäkisen rekrytointi vahvistaa entisestään Rud Pedersen Finlandin teknologia-alan osaamista ja kykyä auttaa asiakkaita Suomen ja EU:n päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä.
”Jussissa yhdistyvät meille ja asiakkaillemme erittäin arvokkaalla tavalla syvällinen EU-politiikan ja lainsäädännön tuntemus, juridinen osaaminen sekä ymmärrys teknologiayritysten liiketoiminnasta. Yritysten toimintaympäristöä määrittävät yhä enemmän poliittisen päätöksenteon lisäksi yksityiskohtainen kansallinen ja EU-tason sääntely. Jussin liittyminen tiimiimme vahvistaa merkittävästi kykyämme auttaa asiakkaitamme ennakoimaan lainsäädännön muutoksia, ymmärtämään niiden liiketoimintavaikutuksia ja osallistumaan päätöksentekoon sekä Suomessa että EU-tasolla”, sanoo Rud Pedersen Finlandin Chief Commercial Officer Karri Kattelus.
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Lisätietoja
Jussi Mäkinen
Senior Adviser, Rud Pedersen Finland
jussi.makinen@rudpedersen.com
+358 40 900 3066
Karri Kattelus
Chief Commercial Officer, Rud Pedersen Finland
karri.kattelus@rudpedersen.com
+358 40 743 3614
Rud Pedersen Finland
Rud Pedersen Finland on Suomen johtava yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja strategisen viestinnän konsulttitalo. Yhdistyimme heinäkuussa 2026 vaativaan viestintään erikoistuneen viestintätoimisto Tekirin kanssa, ja meitä työskentelee nyt Suomessa lähes 60 asiantuntijaa. Autamme asiakkaitamme yhteiskuntasuhteiden rakentamisessa, vaikuttamisessa, strategisessa viestinnässä ja vaativassa maineenhallinnassa. Osana Rud Pedersen Groupia tarjoamme asiakkaillemme lähes 20 Euroopan markkinaa kattavan verkoston sekä Brysselin vahvan EU-osaamisen.
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