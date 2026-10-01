Espoon Vuoden katutyömaa -kilpailun voittajaksi Tapiolan urheilupuiston pohjoisosan työmaa
1.10.2026 14:32:31 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Tapiolan urheilupuiston pohjoisosan työmaa on palkittu Espoon vuoden katutyömaa 2026 -kilpailun voittajaksi. Työmaa erottui edukseen erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden huomioimisessa sekä kaupunkilaisten tarpeisiin reagoinnissa.
Espoon Vuoden katutyömaa 2026 -kilpailun voittaja on Tapiolan urheilupuiston pohjoisosan työmaa. Raadin mukaan työmaa on onnistunut järjestelyissään asettamaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkemisen etusijalle. Työmaa on osoittanut vastuullisuutta sekä toimivilla ratkaisuilla että käymällä rakentavaa vuoropuhelua alueen asukkaiden kanssa ja reagoimalla kehittämistarpeisiin hyvällä asenteella. Työmaasta vastaa Tieluiska Oy ja tilaajana toimii Espoon kaupunki.
Kunniamaininnat lasten liikkumisen turvaamisesta ja esteettömästä opastuksesta
Kilpailussa jaettiin kunniamaininta lasten turvallisen liikkumisen edistämisestä. Kilpailun arviointiraadin mukaan työmaalla oli esimerkillinen asenne, halu oppia sekä sinnikäs asenne turvallisten koulumatkojen varmistamiseksi.
Kunniamaininnan sai Kivenlahti-Soukka kaukolämpötyömaa, jonka urakoitsijana toimii Maalinja Oy ja tilaajana Fortum Power and Heat Oy.
Toisen kunniamaininnan myönsi Näkövammaisten liitto. Tunnustus myönnettiin esteettömyyden näkökulmasta erinomaisesta visuaalisesta opaskartasta. Kunniamaininnan sai Espoontorin työmaa, jonka päätoteuttajana toimii Haahtela ja tilaajana Kesko Oyj.
Vuoden katutyömaa -kilpailu kannustaa vähentämään työmaiden haittoja
Espoossa järjestettiin Vuoden katutyömaa -kilpailu nyt toista kertaa. Kilpailun tavoitteena on vähentää katutöistä kaupunkilaisille aiheutuvaa haittaa, nostaa esiin onnistuneita työmaakäytäntöjä sekä edistää niiden käyttöönottoa koko alalla. Vuoden 2026 kilpailussa painotettiin erityisesti lasten ja nuorten turvallista liikkumista työmaiden ympäristössä.
Kilpailu kannustaa työmaita kehittämään ratkaisuja, jotka tekevät liikkumisesta sujuvampaa ja turvallisempaa työmaiden läheisyydessä.
– Kilpailun avulla haluamme innostaa työmaita ottamaan kaupunkilaisten näkökulman entistä paremmin huomioon. Kesän aikana moniammatillinen raati näki useita erinomaisia ratkaisuja sekä antoi työmaille käytännönläheisiä vinkkejä jo käyntien yhteydessä. Erityisen ilahduttavaa oli nähdä, kuinka työmaat tarttuivat palautteeseen ja kehittivät toimintaansa kilpailun aikana, kertoo Vesa Ahonen, projekti-insinööri Espoon kaupungilta.
Kilpailun voittaja julkistettiin palkintojenjakotilaisuudessa Maarakennuspäivillä Finlandia-talolla 1. lokakuuta 2026.
Vuoden katutyömaa -kilpailussa asiantuntijaraati kiersi työmaita kesän aikana. Raati koostui rakennusalan ammattilaisista (Infra ry), tilaajista (Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, Espoon kaupunki, HSY, Fortum), kaupungin toimijoista (HSL, Helsingin seudun kauppakamari) ja muista asiantuntijoista (Näkövammaisten liitto, Invalidiliitto, Liikenneturva, Espoon nuorisovaltuusto, Pyöräliitto). Raadin toimintaa koordinoi Ramboll.
Lisätietoja:
Vesa Ahonen
Projekti-insinööri
Espoon kaupunki
+358 40 634 3119
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