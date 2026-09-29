Hyrkkö kritisoi kokoomuksen leikkausmoukaria: “Kokoomuksen Suomessa köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat myös jatkossa”

Iltalehti ja Verkkouutiset uutisoivat tänään tiistaina Kokoomuksen 9 miljardin leikkauslistasta, joka puolueen on mediatietojen mukaan tarkoitus julkaista tällä viikolla. Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö pitää leikkausmoukaria kohtuuttomana.

– Tuoreet laskelmat kertovat, että kokoomusjohtoinen hallitus on parantanut rikkaiden ostovoimaa mutta heikentänyt pienituloisten tilannetta. Nyt näyttää siltä, että kokoomuksen Suomessa näin olisi myös jatkossa: rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Se on oppikirjaesimerkki epäoikeudenmukaisesta politiikasta, Hyrkkö kommentoi.

Mediatietojen mukaan kokoomus kaavailee tulevalle vaalikaudelle mittavia leikkauksia julkisiin sote-palveluihin ja sosiaaliturvaan.

– Kokoomuksen johdolla taakka talouden tasapainotuksesta on jo tällä kaudella kasattu köyhien, kipeiden, lasten ja nuorten niskaan. Laskun talouden sopeuttamisesta ovat maksaneet ne, joilla on ollut valmiiksi vaikeaa. Jos sama meno jatkuu, jälki on rajua, Hyrkkö pohtii.

Kuluvan hallituskauden näytöt kokoomuslaisen talouspolitiikan toimivuudesta ovat Hyrkön mukaan umpisurkeita.

— Kovista puheista huolimatta kokoomukselta jää perinnöksi historiallisen suuri velkavuori, ennätystyöttömyys ja kasvanut lapsiperheköyhyys. Yksisilmäinen ja epäoikeudenmukainen leikkauslinja ei ole tervehdyttänyt taloutta. Hallituksen viimeisin budjetti peräti heikentää julkisen talouden tilaa. Kokoomuksen talouspolitiikan uskottavuus on auttamattomasti murentunut eikä tämä leikkausmoukari sitä korjaa, päinvastoin, Hyrkkö analysoi.

Hyrkkö pitää kokoomuksen verovastaista linjaa lyhytnäköisenä. Kokoomus on ilmoittanut, että sen keinovalikoimaan eivät veronkiristykset kuulu.

– Tulevan vaalikauden talousurakka on joka tapauksessa iso ja on selvää, että myös verotoimia tarvitaan. Kokoomuksen ideologinen verokammo karnevalisoi keskustelu talouspolitiikan vaihtoehdoista aivan tarpeettomalla tavalla. Verotus ei ole mikään mörkö, vaan työkalu turvata hyvinvointivaltion tulevaisuus ja ohjata yhteiskunnan toimintaa kestävämmäksi, Hyrkkö toteaa.

Hyrkkö kertoo odottavansa mielenkiinnolla kokoomuksen ehdotuksen yksityiskohtaisempaa julkaisua.

– Pääministeripuolue ei voi mennä kohti vaaleja sammutetuin lyhdyin. Suomalaisten on syytä saada tietää, kenen kukkarosta kokoomus aikoo ottaa ja kenelle antaa. Rakenneuudistusten saralla saattaa löytyä myös yhteistä maaperää, mutta pikavoittoja niistä harvemmin on saatavilla, Hyrkkö sanoo.