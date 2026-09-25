Naantalissa Talosmeren yhteysalusrannasta puretaan toinen laituri
30.9.2026 09:54:34 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Naantalissa Talosmeren yhteysalusrannasta puretaan vanhempi huonokuntoinen laituri pois. Purkutyö ei haittaa yhteysalusliikennettä saarelle, joka käyttää uudempaa keulaporttia.
Talosmeren yhteysalusrannassa on 2 laituria, vanha laituri sekä uudempi 2000-luvun alussa valmistunut keulaportti. Vanhempi laituri ja erityisesti sen tukimuuri on huonokuntoinen. Laiturin eteen tulee pahaa eroosiovauriota, ja korjauksista huolimatta eroosiovaurio uusiutuu lähes vuosittain. Lisäksi vanha laituri haittaa liikennöintiä keulaporttiin, jota yhteysalusliikenne ensisijaisesti käyttää. Näin ollen on päädytty purkamaan vanha laituri.
Vanhan laiturin tilalle rakennetaan paaluperusteinen pienvenetasanne.
Purkutyöt alkavat viikolla 41 ja kestävät arvion mukaan noin kaksi viikkoa. Purkutyöt toteutetaan osana siltojen ja laitureiden ylläpitourakkaa. Pääurakoitsijana hankkeessa on Rajukivi Oy.
Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600
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