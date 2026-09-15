Aluehallitus päätti perustaa selviämishoitoaseman ja päihdevieroitusosaston
29.9.2026 15:08:11 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui 29. syyskuuta 2026. Kokouksessa päätettiin muun muassa selviämishoitoaseman ja päihdevieroitusosaston perustamisesta Vantaan Koivuhakaan.
Selviämishoitoasema ja päihdevieroitusosasto vahvistavat päihdehoitoa
Aluehallitus päätti perustaa kuusipaikkaisen selviämishoitoaseman ja kaksitoistapaikkaisen päihdevieroitusosaston Vantaan Koivuhakaan, osoitteeseen Koisotie 3. Tilat ovat nykyisellään hyvinvointialueen aikuissosiaalityön asumispalvelujen käytössä.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ei ole tällä hetkellä selviämishoitoasemaa, jolloin päihtyneitä henkilöitä ohjautuu muun muassa poliisivankilaan tai sairaalapäivystykseen myös tilanteissa, joissa ensisijainen tarve on terveydenhuollon toteuttama päihtymystilan seuranta.
Tavoitteena on käynnistää selviämishoitoaseman ja päihdevieroitusosaston toiminta vuoden 2027 alkupuolella tilamuutosten valmistuttua. Tilojen käyttöönotto ja toiminnan käynnistyminen edellyttävät lisäksi henkilöstön rekrytointia sekä toimintaprosessien ja yhteistyökäytäntöjen valmistelua.
”Olen tyytyväinen siitä, että saamme vihdoinkin vahvistettua päihdepalveluja ja päihteiden käyttäjät saavat jatkossa parempaa hoitoa”, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.
Tekoälyn käyttöä ja kehittämistä ohjaavat asiakirjat hyväksyttiin
Aluehallitus hyväksyi asiakirjat hyvinvointialueen tekoälyn käyttöä ohjaavaksi politiikaksi ja tekoälyn kehittämistä ja käyttöönottoa ohjaavaksi tekoälyohjelmaksi vuosille 2026–2028.
Kokouksessa päivitettiin myös turvallisuuden ja varautumisen periaatteet.
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.
Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla tiistaina 6.10.2026 klo 12 alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sirkka-Liisa KähäräAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 466 4561sirkka-liisa.kahara@lh.vakehyva.fi
Timo AronkytöHyvinvointialuejohtajaPuh:0503121678timo.aronkyto@vakehyva.fi
Mediapuhelin arkisin klo 9-15ViestintäpalvelutPuh:09 4191 0221viestinta@vakehyva.fivakehyva.fi/fi/medialle
Kuvat
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
VAKEn monikieliset palvelut madaltavat kynnystä hakea apua15.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) jatkaa syksyllä 2026 suosittuja monikielisiä infoja lapsiperheille. Lisäksi VAKE on alkanut järjestää omaa neuvolan perhevalmennusryhmää monikielisille vanhemmille.
Områdesfullmäktige godkände den regionala välfärdsberättelsen och -planen för 2026–203014.9.2026 21:57:29 EEST | Pressmeddelande
Välfärdsberättelsen som områdesfullmäktige godkände på höstens första sammanträde omfattar välfärdsplaner för barn och unga, personer i arbetsför ålder och äldre samt verksamhetsplanen för det förebyggande arbetet av våld i nära relationer och den regionala verksamhetsplanen för förebyggande missbruksarbete.
Aluevaltuusto hyväksyi vuosille 2026–2030 alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman14.9.2026 21:57:29 EEST | Tiedote
Syyskauden ensimmäisessä kokouksessa aluevaltuuston hyväksymä hyvinvointisuunnitelmakokonaisuus sisältää lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmat sekä lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintasuunnitelman ja alueellisen ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman.
Inbjudan till medierna: VAKEs välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde måndagen den 14.9.2026 kl. 1811.9.2026 12:45:40 EEST | Pressmeddelande
Bästa representant för media, du är varmt välkommen att följa Vanda och Kervo välfärdsområdets fullmäktiges sammanträde måndagen den 14 september 2026 kl. 18 i fullmäktigesalen i Vanda stadshus (Stationsvägen 7, Dickursby, Vanda).
Kutsu medialle: VAKEn aluevaltuuston kokous maanantaina 14.9.2026 klo 1811.9.2026 12:45:40 EEST | Tiedote
Hyvä median edustaja, olet tervetullut seuraamaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokousta maanantaina 14.9.2026 klo 18 Vantaan kaupungintalon valtuustosaliin (Asematie 7, Tikkurila, Vantaa).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme