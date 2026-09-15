Aluehallitus päätti perustaa selviämishoitoaseman ja päihdevieroitusosaston

Selviämishoitoasema ja päihdevieroitusosasto vahvistavat päihdehoitoa

Aluehallitus päätti perustaa kuusipaikkaisen selviämishoitoaseman ja kaksitoistapaikkaisen päihdevieroitusosaston Vantaan Koivuhakaan, osoitteeseen Koisotie 3. Tilat ovat nykyisellään hyvinvointialueen aikuissosiaalityön asumispalvelujen käytössä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ei ole tällä hetkellä selviämishoitoasemaa, jolloin päihtyneitä henkilöitä ohjautuu muun muassa poliisivankilaan tai sairaalapäivystykseen myös tilanteissa, joissa ensisijainen tarve on terveydenhuollon toteuttama päihtymystilan seuranta.

Tavoitteena on käynnistää selviämishoitoaseman ja päihdevieroitusosaston toiminta vuoden 2027 alkupuolella tilamuutosten valmistuttua. Tilojen käyttöönotto ja toiminnan käynnistyminen edellyttävät lisäksi henkilöstön rekrytointia sekä toimintaprosessien ja yhteistyökäytäntöjen valmistelua.

”Olen tyytyväinen siitä, että saamme vihdoinkin vahvistettua päihdepalveluja ja päihteiden käyttäjät saavat jatkossa parempaa hoitoa”, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Tekoälyn käyttöä ja kehittämistä ohjaavat asiakirjat hyväksyttiin

Aluehallitus hyväksyi asiakirjat hyvinvointialueen tekoälyn käyttöä ohjaavaksi politiikaksi ja tekoälyn kehittämistä ja käyttöönottoa ohjaavaksi tekoälyohjelmaksi vuosille 2026–2028.

Kokouksessa päivitettiin myös turvallisuuden ja varautumisen periaatteet.

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.

Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla tiistaina 6.10.2026 klo 12 alkaen.