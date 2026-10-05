Tutkimus: Tekoälytaidot eivät yksin riitä – koulun pitäisi auttaa tekemään viisaita valintoja
5.10.2026 07:45:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Tekoälyn käyttöä opetellaan kouluissa, mutta miksi tekoälyyn liittyvää opetusta on tärkeä järjestää? Jyväskylän yliopiston tutkijoiden mukaan oppilaiden tekoälyosaamisen kehittäminen ei riitä, vaan heitä tulee samalla rohkaista pohtimaan, miten he itse haluavat käyttää tekoälyä ja millaisen roolin he sille omassa elämässään antavat.
Tekoäly on noussut nopeasti osaksi koulujen arkea. Tästä huolimatta tekoälyn opetukselle ei ole vielä omia opetussuunnitelman tavoitteita. Tavoitteiden puuttuminen jättää opettajille paljon vapautta – ja vastuuta – pohtia, miksi tekoälyä koulussa oikeastaan opetetaan ja mitä oppilaiden pitäisi siitä oppia.
Jyväskylän yliopiston tutkijat tarkastelivat yhteistyössä Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa, millaisia tavoitteita suomalaiset opettajat liittävät tekoälyopetukseen.
– Haastattelemamme opettajat nostivat tavoitteiksi ennen kaikkea tekoälyn ymmärtämisen ilmiönä, tekoälytyökalujen hyödyntämisen taitamisen sekä tulevaisuuden työelämässä tarvittavat valmiudet, kertoo tutkijatohtori Janne Fagerlund Jyväskylän yliopistosta.
Opettajat pitivät tärkeänä, että oppilaat oppivat tunnistamaan, missä tekoälyä käytetään, ymmärtävät sen toimintaperiaatteita ja osaavat hyödyntää erilaisia tekoälysovelluksia.
– On täysin ymmärrettävää, että uuden ilmiön kohdalla huomio kiinnittyy ensin taitoihin. Samalla havaitsimme, ettei opettajien ajattelu lopulta rajoittunut pelkkään osaamiseen. Taitoja pidettiin tärkeinä ennen kaikkea siksi, että niiden avulla nuoret voisivat toimia vastuullisesti ja tehdä omia valintojaan tekoälyn suhteen, Fagerlund kertoo.
Koulussa harjoiteltava myös omaa harkintaa teknologian suhteen
Tutkijat painottavat, että tekoälyyn liittyvän opetuksen päämääriä on syytä tarkastella nykyistä laajemmin. Sen sijaan, että opetus keskittyisi vain ilmiön ja käyttömahdollisuuksien ymmärtämiseen ja teknisiin taitoihin, koulussa pitäisi harjoitella myös tekoälyä koskevaa harkintaa.
Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sen pohtimista, milloin tekoäly auttaa omaa työskentelyä ja milloin oma ajattelu on tärkeämpää. Samalla oppilaat voisivat tarkastella, miten arjen tekoälypalvelut hyödyntävät niistä kerättävää dataa ja millaisia vaikutuksia tällä on heidän omaan elämäänsä ja yhteiskuntaan.
– Tällaisen kokonaisvaltaisen kasvatustavoitetta voisi kutsua käsitteellä “osaamisperustainen tekoälytoimijuus” eli informed AI agency. Siinä korostuu mielestämme tärkeä kasvatuksellinen painopiste: tavoitteena ei ole kasvattaa vain taitavia teknologian käyttäjiä, vaan itsenäisiä ja vastuullisia toimijoita, Fagerlund toteaa.
– Perimmäinen kasvatuksellinen kysymys on mielestämme se, millaisen suhteen nuoret haluavat tähän yhteiskunnallisesti merkittävään teknologiaan luoda. Koulu voi parhaimmillaan rohkaista tähän pohdintaan.
Jyväskylän, Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden toteuttamassa tutkimuksessa haastateltiin 13 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajaa, jotka osallistuivat valtakunnallisen teknologiakasvatusta ja innovatiivista oppimista tukevan Innokas-verkoston tekoälyopetuksen kehittämishankkeisiin.
Tutkimusartikkeli on julkaistu vertaisarvioidussa Journal of Computer Assisted Learning -tiedelehdessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne Fagerlund, tutkijatohtori
opettajankoulutuslaitos, JYU
janne.fagerlund@jyu.fi
puh. 040 805 4711
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
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