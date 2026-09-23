Kansainvälinen tunnustus kertoo laadukkaasta syövän hoidosta ja tutkimuksesta Taysissa
29.9.2026 13:48:37 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Tays Syöpäkeskukselle on myönnetty eurooppalainen Comprehensive Cancer Centre (CCC) -status. Tunnustus kertoo, että syövän hoito, tutkimus ja palvelujen kehittäminen ovat Taysissa kansainvälisesti korkealla tasolla.
Eurooppalainen syöpäkeskusten järjestö OECI (Organisation of European Cancer Institutes) arvioi syöpäkeskuksia säännöllisesti ja myöntää sertifikaatteja niiden toiminnan perusteella. Tays Syöpäkeskus saavutti kolmeportaiseksi uudistuneessa luokittelussa keskimmäisen eli Comprehensive Cancer Centre -tason.
Tays Syöpäkeskuksen johtajan, ylilääkäri Annika Aurasen mukaan tunnustus on ennen kaikkea osoitus siitä, että potilaat saavat laadukasta ja ajantasaista hoitoa. Arvioinnin kahdelle ylimmälle tasolle on tällä hetkellä kirjattu noin 70 syöpäkeskusta Euroopasta.
Luokittelu perustuu laajaan auditointiin, joka tehtiin Taysissa vuonna 2024.
– Auditointi tehdään viiden vuoden välein ja siinä käännetään kaikki toiminnan kivet. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa hoidon laatua, tutkimustoimintaa, potilaiden osallistumismahdollisuuksia ja eri ammattiryhmien yhteistyötä.
Viime kädessä hyötyvät potilaat
Aurasen mukaan tunnustus kuuluu koko syöpäkeskuksen henkilöstölle ja potilaille, jotka ovat osallistuneet toiminnan kehittämiseen.
– Tunnustus on osoitus ammattilaistemme ja tutkijoidemme ammattitaidosta ja kehittämisinnosta. Tays Syöpäkeskuksen potilasraati ja palveluiden käyttäjät ovat tukeneet kehittämistyötä. Samoin yliopistoyhteistyö ja panostukset syöpätutkimukseen ovat mahdollistaneet pääsyn tälle tasolle.
Syövän hoidossa kliiniset tutkimukset ovat tärkeä osa modernia hoitoa, sillä niiden avulla voidaan kehittää uusia hoitomuotoja ja tarjota potilaille mahdollisuus saada käyttöön uusimpia hoitoja. CCC-status vahvistaa myös Taysin asemaa kansainvälisissä tutkimus- ja asiantuntijaverkostoissa.
– Kansainvälinen yhteistyö auttaa meitä pysymään syövän hoidon ja tutkimuksen etulinjassa. Viime kädessä siitä hyötyvät potilaat, Auranen toteaa.
Tavoitteena korkein taso
OECI:n aiempi luokittelu oli kaksiportainen. Tays Syöpäkeskus täytti siinä korkeimman Comprehensive Cancer Centre -tason kriteerit kaikelta muulta osin, mutta kliinisten syöpätutkimusten määrä ei täyttynyt. Tays Syöpäkeskuksella oli arviointihetkellä meneillään 60 rekrytoivaa diagnostiikkaan, kirurgiaan tai lääkehoitoon liittyvää syöpätutkimusta.
Uudistuneessa luokittelussa arvioitiin uudelleen määrällisiä vaatimuksia, jotta luokittelu palvelisi myös pienempiä maita.
– Itse asiassa lukumme olisivat nyt oikeuttaneet uuteen korkeimpaan Comprehensive Cancer Centre with Research Excellence -luokkaan, mutta tätä sertifikaattia ei myönnetä takautuvasti. Luvut kuitenkin osoittavat, että voimme asettaa tuon sertifikaatin tavoitteeksi seuraavassa auditoinnissa 2029–2030, Auranen toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tays Syöpäkeskuksen johtaja, ylilääkäri Annika Auranen, annika.auranen@pirha.fi, p. 050 470 4454
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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