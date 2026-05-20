Laadukkaiden palvelutoimistojen kysyntä kasvaa – Innovation Home avaa uuden toimipisteen Keilaniemen maamerkkiin

Keilaniemi on viime vuosina vahvistanut asemaansa Espoon vetovoimaisena bisneskeskittymänä. Finago Tower on ollut erityisen kysytty kohde myös viime vuosien polarisoituneessa toimitilamarkkinassa, jossa kysyntä on kohdistunut erityisesti laadukkaisiin toimitiloihin parhailla sijainneilla. Innovation Home on myös poikennut markkinan yleisestä suunnasta. Vaikka toimitiloja on laajennettu, kokonaiskäyttöaste on yli 91 prosenttia, ja toimistoasiakkaiden päättäjien NPS on 89.

Innovation Homen uusi, noin 2 000 m²:n toimipiste Keilaniemessä sijaitsee Finago Towerin 4. ja 5. kerroksissa. Tiloista on solmittu pitkäaikainen vuokrasopimus kiinteistön vuokrauksesta vastaavan Newsecin kautta.

”On hienoa saada pitkäaikainen ja luotettava toimija tähän tilaan. Yhteistyö on ollut alusta lähtien erittäin sujuvaa ja ratkaisukeskeistä. Innovation Homen laadukkaat työympäristöpalvelut täydentävät erinomaisesti Finago Towerin palvelutarjontaa ja vahvistavat entisestään sen asemaa Keilaniemen vetovoimaisena maamerkkinä. Toivotamme Innovation Homelle menestystä uudessa toimipisteessä”, sanoo Ville Tanskanen, Senior Leasing Manager, Newsec.

Palvelutoimistot yleistyivät alun perin startupien coworking-buumin myötä, mutta hybridityö on tehnyt niistä vakiintuneiden tietotyöyritysten toimistoratkaisun. Palvelutoimistojen yhteiset tilat ja palvelut tarjoavat helppoutta ja tarvittavaa joustoa oman toimiston ympärillä. Innovation Home on kehittänyt palvelukonseptiaan määrätietoisesti vastaamaan juuri tähän muuttuneeseen tarpeeseen. Samalla yritys on kasvanut laajentamalla olemassa olevia toimipisteitään.

”Keilaniemi on meille luonnollinen seuraava askel. Ensimmäisen toimipisteemme Otaniemen sulkemisen jälkeen olemme etsineet pitkään konseptillemme sopivaa, laadukasta tilaa, ja nyt se löytyi yhdessä Newsecin kanssa. Myös ajoitus on oikea: laajennetut toimipisteemme ovat lähes täynnä, asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä, ja markkina on jälleen vilkastumassa”, sanoo Innovation Homen toimitusjohtaja Henri ”Henkka” Hietala.