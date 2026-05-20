Laadukkaiden palvelutoimistojen kysyntä kasvaa – Innovation Home avaa uuden toimipisteen Keilaniemen maamerkkiin
1.10.2026 10:00:00 EEST | Innovation Home | Tiedote
Palvelutoimistoja tarjoava Innovation Home avaa tammikuussa 2027 uuden hyvän työn kotinsa Keilaniemen korkeimpaan rakennukseen, osoitteeseen Keilaniementie 1. Tämä rakennus tunnettiin alun perin Nesteen pääkonttorina, nykyisin Finago Towerina. Laajennuksella Innovation Home vastaa laadukkaiden palvelutoimistojen kasvavaan kysyntään.
Keilaniemi on viime vuosina vahvistanut asemaansa Espoon vetovoimaisena bisneskeskittymänä. Finago Tower on ollut erityisen kysytty kohde myös viime vuosien polarisoituneessa toimitilamarkkinassa, jossa kysyntä on kohdistunut erityisesti laadukkaisiin toimitiloihin parhailla sijainneilla. Innovation Home on myös poikennut markkinan yleisestä suunnasta. Vaikka toimitiloja on laajennettu, kokonaiskäyttöaste on yli 91 prosenttia, ja toimistoasiakkaiden päättäjien NPS on 89.
Innovation Homen uusi, noin 2 000 m²:n toimipiste Keilaniemessä sijaitsee Finago Towerin 4. ja 5. kerroksissa. Tiloista on solmittu pitkäaikainen vuokrasopimus kiinteistön vuokrauksesta vastaavan Newsecin kautta.
”On hienoa saada pitkäaikainen ja luotettava toimija tähän tilaan. Yhteistyö on ollut alusta lähtien erittäin sujuvaa ja ratkaisukeskeistä. Innovation Homen laadukkaat työympäristöpalvelut täydentävät erinomaisesti Finago Towerin palvelutarjontaa ja vahvistavat entisestään sen asemaa Keilaniemen vetovoimaisena maamerkkinä. Toivotamme Innovation Homelle menestystä uudessa toimipisteessä”, sanoo Ville Tanskanen, Senior Leasing Manager, Newsec.
Palvelutoimistot yleistyivät alun perin startupien coworking-buumin myötä, mutta hybridityö on tehnyt niistä vakiintuneiden tietotyöyritysten toimistoratkaisun. Palvelutoimistojen yhteiset tilat ja palvelut tarjoavat helppoutta ja tarvittavaa joustoa oman toimiston ympärillä. Innovation Home on kehittänyt palvelukonseptiaan määrätietoisesti vastaamaan juuri tähän muuttuneeseen tarpeeseen. Samalla yritys on kasvanut laajentamalla olemassa olevia toimipisteitään.
”Keilaniemi on meille luonnollinen seuraava askel. Ensimmäisen toimipisteemme Otaniemen sulkemisen jälkeen olemme etsineet pitkään konseptillemme sopivaa, laadukasta tilaa, ja nyt se löytyi yhdessä Newsecin kanssa. Myös ajoitus on oikea: laajennetut toimipisteemme ovat lähes täynnä, asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä, ja markkina on jälleen vilkastumassa”, sanoo Innovation Homen toimitusjohtaja Henri ”Henkka” Hietala.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henri HietalaToimitusjohtajaInnovation Home OyPuh:+358 400 385 088henri@innovationhome.fi
Ville TanskanenSenior Leasing ManagerNewsecPuh:+358504329629Ville.Tanskanen@newsec.fi
Linkit
Innovation Home
Innovation Home on palvelullisten työympäristöjen tarjoaja. Toiminnan keskiössä on hyvän työn koti -konsepti: kodikas ympäristö, jossa sekä tila että tunnelma tukevat työn tekemistä. Yhtiö on tunnettu korkeasta käyttöasteesta ja asiakastyytyväisyydestä.
Innovation Homen toimisto- ja tapahtumatilat sijaitsevat Helsingissä, Kampissa ja Arabiassa, sekä Tampereella Finlaysonilla, jossa yhtiö operoi myös kokous- ja tapahtumakeskus Finlayson Meetingsiä. Tammikuussa 2027 Innovation Home avaa uuden toimipisteen Espoon Keilaniemeen.
Newsec
Newsec on kiinteistöliiketoiminnan asiantuntijayritys, joka tarjoaa kiinteistönomistajille, -sijoittajille ja -vuokralaisille sekä kiinteistöjä käyttäville yrityksille kattavan valikoiman palveluja Property Asset Management ja Advisory-liiketoiminta-alueilla. Yritys on perustettu vuonna 1994, ja työntekijöitä on 2500 seitsemällä eri markkina-alueella Pohjoismaissa ja Baltiassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Innovation Home
Fractional Office tuo uuden vaihtoehdon tiimien läsnäpäiviin20.5.2026 11:14:58 EEST | Tiedote
Yritysten toimistotarpeet ovat muuttuneet, ja työympäristöiltä odotetaan yhä enemmän joustoa tiimien yhteisiin läsnäpäiviin. Innovation Home täydentää joustavia toimistopalveluitaan Fractional Office -mallilla, joka tarjoaa hybridityötä tekevälle tiimille toimiston tiettyyn viikoittaiseen läsnäpäivään. Kansainvälisesti kiinnostusta herättänyt malli on yksi uusi tapa vastata yritysten vaihteleviin tilatarpeisiin.
Innovation Home Kamppi laajeni toistamiseen – hybridityö lisää joustavien toimistoratkaisujen kysyntää22.4.2026 13:55:55 EEST | Tiedote
Innovation Home on laajentanut Kampin toimipistettään Helsingissä vastatakseen markkinan kasvavaan kysyntään. Hybridityö vähentää yritysten omien neliöiden tarvetta, mutta lisää kohtaamistilojen ja joustavien työympäristöjen kysyntää läsnätyöpäivinä.
Henri Hietala Iuotsaamaan Innovation Homen kasvua5.8.2024 12:03:55 EEST | Tiedote
Toimistopalveluita tuottavan Innovation Homen hallitus on valinnut Henri Hietalan yhtiön toimitusjohtajaksi 5.8.2024 alkaen. Valinnalla yritys vahvistaa osaamistaan ja resurssejaan organisaation johdossa tukemaan kasvustrategiaansa.
Innovation Home Tampere laajenee – Uudenlaiset toimistotilat herättävät kiinnostusta22.5.2024 15:21:43 EEST | Tiedote
Innovation Home Tampere laajenee keskustan historiallisella Finlaysonin alueella osana kasvustrategiaansa. Syksyllä 2024 avautuva 1200 neliömetrin suuruinen pohjoissiipi on herättänyt suurta ennakkokysyntää. Uudet remontoidut tilat muuntautuvat nykyaikaisiksi toimistotiloiksi vastaamaan työelämän muuttuvia vaatimuksia.
Innovation Home vauhdittaa kasvustrategiaansa – Kovanen Capital enemmistöomistajaksi22.5.2024 12:55:38 EEST | Tiedote
Kovanen Capital on lisännyt omistustaan Innovation Homesta ostamalla toisen perustajaosakkaan Petra Erätuli-Kolan osakkeet. Omistusjärjestelyn myötä Kovanen Capitalista tuli Innovation Homen enemmistöomistaja vajaan 53 % osuudella. Muut omistukset säilyvät ennallaan ilman muutoksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme