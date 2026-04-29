Juustoportti poistaa myynnistä erän Juustoportti Proteiiniriisipuuro 300 g -tuotteita
29.9.2026 16:06:00 EEST | Juustoportti Oy | Tiedote
Juustoportti Proteiiniriisipuuro 300 g erän, jonka viimeinen käyttöpäivä on 16.10.2026, omavalvonnassa on havaittu poikkeama. Tuote saattaa sisältää pinaattia sekä gluteenijäämiä, joten tuote ei välttämättä ole gluteeniton, ja se saattaa aiheuttaa oireita gluteenitonta ruokavaliota noudattavalle. Muuten tuote on turvallinen. Poikkeaman vuoksi poistamme myynnistä kyseisen valmistuserän.
Poikkeama syntyi tuotelinjan tilapäisen häiriön vuoksi, joka on korjattu.
Häiriö ei koske muita Juustoportin myynnissä olevia eriä tai tuotteita.
Olemme ohjeistaneet jälleenmyyjiä poistamaan tämän erän myynnistä ja kuluttajia pyydämme palauttamaan kauppaan Juustoportti Proteiiniriisipuuro 300 g, jonka viimeinen käyttöpäivä on 16.10.2026. Pyydämme kuluttajia ottamaan mukaan pakkauksen pahvivyötteen, johon viimeinen käyttöpäivä on merkitty.
Takaisinveto koskee vain tätä tuotetta, valmistuserää ja pakkauskokoa. Häiriö ei koske muita Juustoportin myynnissä olevia eriä tai tuotteita.
Takaisinveto koskee seuraavaa tuotetta:
Juustoportti Proteiiniriisipuuro 300 g
Viimeinen käyttöpäivä 16.10.2026
EAN 6408659612812
Lisätietoja: asiakaspalaute@juustoportti.fi tai p. 044 793 8023 (klo 8-16)
Pidämme kuluttajien luottamusta tuotteitamme kohtaan erittäin tärkeänä ja olemme pahoillamme takaisinvedosta aiheutuneesta harmista ja haitasta. Tuote-erää on myyty koko maan alueella vähittäismyymälöissä. Kuluttajia pyydetään palauttamaan tuote siihen myymälään, josta tuote on ostettu. Juustoportti on tiedottanut asiasta tukku- ja vähittäiskauppoja, jotka poistavat kyseisen erän tuotteet myynnistä.
Yhteyshenkilöt
Niklas Keski-KasariJohtaja, markkinointi ja viestintäPuh:+358400509098niklas.keski-kasari@juustoportti.fi
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