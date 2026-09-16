Viikon teema: Mistä luottamus digitaaliseen arkeen syntyy?

Sujuva Suomi -viikko on osa Digi- ja väestötietoviraston Sujuva Suomi -kokonaisuutta, joka tuo ajankohtaisia digitalisaation ilmiöitä yhteiseen keskusteluun. Sen tavoitteena on lisätä ymmärrystä digitaalisen yhteiskunnan muutoksista ja etsiä käytännön keinoja, joilla ihmisten arjesta ja asioinnista voidaan tehdä sujuvampaa, turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa. Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on palvella ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvata luotettavien tietojen saatavuutta.

– Sujuva digitaalinen arki ei ole vain taitokysymys. Ihmisen pitää voida luottaa käyttämiinsä palveluihin ja siihen, että apua on saatavilla silloin, kun sitä tarvitsee. Sujuva Suomi -viikolla haluamme tuoda eri toimijat yhteen keskustelemaan siitä, miten tätä luottamusta rakennetaan käytännössä, sanoo johtava asiantuntija Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.

Viikko käynnistyy Digitaitoraportin julkaisulla

Maanantaina 5.10. julkaistava Digitaitoraportti tarkastelee suomalaisten luottamusta viranomaisten digipalveluihin sekä sitä, mitkä tekijät vahvistavat tai heikentävät luottamusta. Sujuvaa digiasiointia tukevat ymmärrettävät ja helppokäyttöiset palvelut, onnistumisen kokemukset sekä mahdollisuus saada apua tarvittaessa.

Digitaitoraportti julkaistaan osoitteessa dvv.fi/digitaitoraportti. Tuloksista kerrotaan tarkemmin julkaisupäivänä.

Millaisia digikäyttäjiä suomalaiset ovat?

Tiistaina 6.10. klo 9–12 järjestettävässä webinaarissa tarkastellaan ihmisten valmiuksia toimia turvallisesti digitaalisessa arjessa ja organisaatioiden kykyä varautua häiriötilanteisiin. Keskustelussa nostetaan esiin eri ikäryhmien vahvuuksia ja haasteita turvallisessa digikäyttäytymisessä sekä keinoja vahvistaa organisaatioiden varautumista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Oulussa kohtaavat asiantuntijat, digituen toimijat ja kaupunkilaiset

Keskiviikkona 7.10. Digituen antajien verkostoitumispäivä kokoaa Oulun keskustakirjasto Saareen digituen asiantuntijoita, kehittäjiä ja käytännön tekijöitä eri puolilta Suomea. Päivään voi osallistua myös etänä.

Keskusrikospoliisin rikosylikonstaapeli Marko Erämaa kertoo tietoverkkoavusteisista petoksista. Miten ne muuttuvat tekoälyn myötä? Miten niiltä voi suojautua? Päivän aikana keskustellaan myös tekoälyn turvallisen käytön edellyttämistä taidoista, kuullaan nuorten ja ikäihmisten kokemuksia digipalveluista ja luottamuksesta sekä julkistetaan vuoden 2026 Digitukiteko-tunnustuksen saaja.

Tapahtumatori on taukojen aikana avoinna myös kaupunkilaisille. Siellä voi tutustua digituen toimijoihin ja heidän työhönsä. Henkilökohtaista digitukea tapahtumatorilla ei anneta.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tapahtumaa Ouluun ja haastattelemaan päivän asiantuntijoita.

Digituen antajien verkostoitumispäivä järjestetään 7.10. klo 8.30–15.30 Oulun keskustakirjasto Saaressa. Tapahtuman järjestävät Digi- ja väestötietovirasto, Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde.

Viikko päättyy toisen puolesta asiointiin

Sujuva Suomi -viikko päättyy perjantaina 9.10. webinaariin, jossa tarkastellaan toisen puolesta asiointia OmaKannassa ja Suomi.fi-viesteissä sekä sujuvaa ja turvallista asiointia erilaisissa elämäntilanteissa.

Kaikki viikon tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia. Osallistuja voi seurata koko viikon ohjelmaa tai valita siitä itseään kiinnostavat tilaisuudet. Viikko tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää digitalisaation vaikutuksia arkeen, osallistua ajankohtaiseen keskusteluun ja rakentaa yhdessä sujuvampaa Suomea.

Tutustu Sujuva Suomi -viikon ohjelmaan ja ilmoittaudu tapahtumiin.