Tampere Filharmonia käynnistää uuden vuoden Beethovenin viidennellä
29.9.2026 14:52:55 EEST | Tampere Filharmonia | Tiedote
Tampereen kaupunginorkesterin vuosi 2027 alkaa uudenvuodenkonsertilla lauantaina 9. tammikuuta Tampere-talon Isossa salissa. Orkesteria johtaa ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja Matthew Halls. Solistiksi saapuu aikamme kansainvälisesti kysytyimpiin viulisteihin lukeutuva Grammy-palkittu Augustin Hadelich, joka tulkitsee Tampereella Paganinin vaativan neljännen viulukonserton.
Poikkeuksellisesta tekniikastaan, näkemyksellisistä tulkinnoistaan ja loisteliaasta soinnistaan tunnettu viulisti Augustin Hadelich on esiintynyt muun muassa Berliinin ja Wienin filharmonikkojen, Amsterdamin Concertgebouw-orkesterin sekä useiden merkittävien yhdysvaltalaisorkestereiden solistina ja hänet on palkittu vuonna 2016 Grammy-palkinnolla.
Tampereella Hadelich tulkitsee Niccolò Paganinin vaativan neljännen viulukonserton. Virtuoosisuudestaan tunnetun säveltäjä-viulistin musiikissa tekninen taituruus kohtaa laulavan melodisuuden ja dramaattisen ilmaisun.
Uudenvuodenkonsertissa soivat wieniläisklassismin rakastetut sävelet. Konsertin avaa Wolfgang Amadeus Mozartin vauhdikas alkusoitto oopperasta Figaron häät, ja päätösnumerona kuullaan yksi klassisen musiikin tunnetuimmista teoksista, Ludwig van Beethovenin viides sinfonia. Sen ikoninen neljän sävelen alku käynnistää dramaattisen matkan kohti valoisaa ja voitokasta päätöstä. Viidennellä sinfonialla Tampere Filharmonia avaa samalla Beethoven-juhlavuoden: vuonna 2027 säveltäjän kuolemasta tulee kuluneeksi 200 vuotta.
Tampere Filharmonian uudenvuodenkonsertin johtaa orkesterin ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja Matthew Halls. Vuonna 2022 Tampereelle nimitetty brittikapellimestari jatkaa tehtävässään konserttikauden 2026/27 loppuun. Tamperelaisyleisön hurmannut Halls on kansainvälisesti kysytty kapellimestari, joka johtaa säännöllisesti merkittäviä orkestereita Euroopassa ja Amerikassa. Äskettäin hänet nimitettiin Belgian kansallisorkesterin taiteelliseksi partneriksi.
Tampere Filharmonian uudenvuodenkonsertti: Beethoven 5
La 9.1.2027 klo 15 Tampere-talo, Iso sali
Matthew Halls, kapellimestari
Augustin Hadelich, viulu
Wolfgang Amadeus Mozart: Alkusoitto oopperasta Figaron häät
Niccolò Paganini: Viulukonsertto nro 4
Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 5
Tampere Filharmonian uudenvuodenkonsertin lipunmyynti on käynnistynyt. Lisäksi nyt myynnissä ovat syksyn 2026 konserttien liput. Kevään 2027 konserttiliput tulevat myyntiin marras–joulukuun vaihteessa. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan pian.
Tampere Filharmonian konserttilippuja voi ostaa Tampere-talon lipunmyynnistä, Kulttuurimyymälä Aplodista sekä Lippu.fi:n myyntikanavista.
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Yhteyshenkilöt
Leena Mäki-SuominenViestintäasiantuntijaTampere FilharmoniaPuh:+358 50 388 7168leena.maki-suominen@tampere.fi
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Tampere Filharmonia
Tampereen kaupunginorkesteri Tampere Filharmonia on 97 muusikon huipputasoinen sinfoniaorkesteri, joka soittaa myös kamarimusiikkia, viihdettä, lastenkonsertteja, oopperaa ja balettia Suomen suurimmassa konserttisalissa Tampere-talossa. Orkesterin ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja on Matthew Halls. tamperefilharmonia.fi
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