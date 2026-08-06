Tampere Filharmonia käynnistää uuden vuoden Beethovenin viidennellä

Tampere Filharmonian seuraava ylikapellimestari on Kristian Sallinen 16.6.2026 10:10:00 EEST | Tiedote

Kristian Sallinen on nimitetty Tampere Filharmonian seuraavaksi ylikapellimestariksi ja taiteelliseksi johtajaksi. Hän aloittaa kolmivuotiskautensa elokuussa 2027, kun brittikapellimestari Matthew Hallsin kausi Tampereella päättyy. Sallisen sopimukseen sisältyy vähintään 7–8 konserttia vuosittain ja muita projekteja. Hän tulee olemaan 96-vuotiaan orkesterin kolmastoista ylikapellimestari.