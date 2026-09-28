Tiede ja tutkimus kiinnostivat Tutkijoiden yössä – tapahtumaan osallistui yli 13 500 kävijää!

Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamkin yhteistyössä järjestämä tapahtuma kietoutui tänäkin vuonna yhteen Valon kaupunki -tapahtuman kanssa. Tiede ja valotaide loivat kaupunkiin ainutlaatuisen tunnelman: yleisö pääsi muun muassa ihailemaan Ylistön sillan valaisevaa Salamataivas-teosta sekä Jamkin Rajakadun kampuksen seinällä komeilevaa interaktiivista Let’s Draw-teosta, johon kävijät taiteilivat omia luomuksiaan puhelimiensa välityksellä.

Päivä käynnistyi vauhdikkaasti yliopiston suosituilla koululaisohjelmilla, joihin osallistui lähes 800 oppilasta. Päiväohjelmassa päästiin rakentamaan kuuasemaa, ihmettelemään yöeläjien maailmaa sekä filosofoimaan yhdessä suurten kysymysten äärellä. Kaikkiaan yliopiston kampuksilla vieraili yli 12 000 kävijää Tutkijoiden yön aikana.

Tämän vuoden teema, uteliaisuus, heräsi henkiin kampuksilla: se synnytti vilkasta puheensorinaa, rohkeita kysymyksiä ja aitoja oivalluksia läpi koko illan. Yliopistolla kävijät pääsivät muun muassa tekemään omia uutisklippejä tv-studiolla, pohtimaan kielitieteitä, kurkistamaan kiihdytinlaboratorion uumeniin sekä tanssahtelemaan tangon askelin. Pisteillä käytiin syvällisiä keskusteluja ja heittäydyttiin tekemiseen.

"Tunnelma pisteellämme on ollut loistava, ja ihmisten kanssa on syntynyt todella hyviä keskusteluja. Meille on esitetty yllättävänkin syvällisiä kysymyksiä – olemme pohtineet yhdessä jopa sitä, mitä kieli oikeastaan on. On ollut hienoa huomata, miten paljon aitoa uteliaisuutta kieli ja sen merkitys ihmisissä herättää. Ohjelma tuntui herättävän kiinnostusta laajasti ikään, sukupuoleen tai taustaan katsomatta," kertoo Kielikampus-suunnittelija Roosa-Maria Vesanen.

Jamkin Rajakadun kampuksella vieraili 1 500 osallistujaa

Perjantai-iltana myös Jamkin pääkampus täyttyi uteliaisuudesta, oivalluksista ja yhteisistä kokemuksista, kun kaikkiaan noin 1 500 osallistujaa saapui tutustumaan monipuoliseen ohjelmaan.

Kyberturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä pohdittiin koko perheen voimin Suomen kyberosaamiskeskus FICECin osastolla, jossa riitti aiheesta kiinnostuneita tasaisesti koko tapahtuman ajalle. Projektipäällikkö Antti Tepon mukaan kyberturvallisuuden asiat pohdituttavat kaikenikäisiä.



– Oli hienoa huomata, että ihan jo nuorillakin on hyvä käsitys kyberturvallisuuden perusasioista. Digitaalisessa onnenpyörässämme kyberrosvo saattoi viedä ensin palkinnon, mutta vastaamalla oikein tietovisan kysymykseen kyberrosvokin karkotettiin. Tietovisassamme riitti haastetta kaikille, sillä vastaaja sai itse määritellä taitotasonsa, kertoi Teppo.

Illan aikana kävijät pääsivät kokeilemaan ja ihmettelemään tieteen ilmiöitä käytännössä. Esimerkiksi mikrolevät paljastivat, mistä lohi saa vaaleanpunaisen värinsä, ja suloinen rytmiporo ilahdutti pienimpiä kävijöitä musiikin rytmejä kokeiltaessa. Moni pääsi kokeilemaan dronella lentämistä simulaattorissa, tutustumaan suoluontoon VR-lasien avulla ja ohjaamaan robottia poimimaan suklaapalan. Myös sähkökytkennät, automaation valvomotoiminta ja tutkijan digitaalinen kaksonen herättivät hienoja keskusteluja asiantuntijoiden ja osallistujien välillä.

Tutkijoiden yö toi jälleen tieteen lähelle kaikenikäisiä kävijöitä. Jyväskylän lisäksi Tutkijoiden yöstä päästiin nauttimaan tänä vuonna peräti kahdeksalla muulla paikkakunnalla.