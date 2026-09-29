Vihreät - De Gröna

Vihreät esitti epäluottamusta puolustusministeri Häkkäselle – Atte Harjanne: “Ministeri ei voi toimia tavalla, joka on ristiriidassa Suomen ulkopolitiikan linjojen ja arvojen kanssa”

29.9.2026 14:40:19 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Epäluottamus Häkkästä kohtaan juontaa juurensa siihen, että puolustusministeri matkusti aiemmin tässä kuussa Israeliin tapaamaan puolustusministeri Israel Katzia. Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanteen mukaan ministeriltä ei olla toistaiseksi kuultu riittäviä perusteluja vierailun välttämättömyydelle.

Harjanne muistutti, että YK:n riippumaton kansainvälinen tutkintakomissio katsoo Israelin syyllistyneen ja edelleen syyllistyvän kansanmurhaan Gazassa. 

– Juuri ministeri Katz itse on puhunut Gazan palestiinalaisten laajamittaisesta siirtämisestä pois alueelta. Politiikasta, jossa olisi kyse väestön pakkosiirroista. Käytännössä siis etnisestä puhdistuksesta, joka on sotarikos. Samalla Israel jatkaa kansainvälisen oikeuden räikeää rikkomista Länsirannalla, Harjanne totesi puheenvuorossaan.

– Tässä tilanteessa puolustusministeri Häkkänen kuitenkin omasta aloitteestaan toteutti korkean profiilin vierailun Israeliin, maan vaalien alla. Vierailun yhteydessä Suomen puolustusministeri päätyi vieläpä israelilaisen aseyrityksen markkinointikuviin sosiaalisessa mediassa. Ulkopoliittista johtoa ei osallistettu matkaan liittyvään harkintaan ja on itse asiassa epäselvää, miten heitä edes tiedotettiin, Harjanne jatkoi.

Harjanne huomautti, että vaikka puolustusministeri on kuvannut matkaa välttämättömäksi, kunnollisia perusteluita ei ole kuultu. Vastauksia ei ole saatu esimerkiksi siihen, miksi juuri puolustusministerin oli välttämätöntä tehdä matka juuri nyt.

– Kenen valmisteluun arvio välttämättömyydestä perustui? Miksi puolustusministeri ei matkasta syntyneen keskustelun yhteydessä ole yksiselitteisesti tukenut ulkoministerin aiempia linjauksia? Pohjustiko ministeri uusia hankintoja tai tiiviimpää yhteistyötä Israelin kanssa? Harjanne kysyi.

Harjanteen mukaan on selvää, että jo tehtyjen Suomen puolustuskyvyn kannalta välttämättömien hankintojen toimituksista, ylläpidosta ja toimintakyvystä on pidettävä huolta. 

– Mutta siitä ei seuraa, että kaikki yhteistyö Israelin kanssa olisi välttämätöntä. Me emme ole esittäneet jo tehtyjen asehankintojen perumista, me emme ole esittäneet kaiken yhteydenpidon katkaisua. Emme kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että puolustusministeri aloitteellisesti ja omapäisesti toimii tavalla, joka on ristiriidassa Suomen ulkopolitiikan linjan ja arvojen kanssa, Harjanne totesi.

– Siksi vihreä eduskuntaryhmä katsoo, ettei ministeri Häkkänen ole eduskunnan luottamuksen arvoinen, Harjanne päätti.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta: Pääministerin kutsuttava puheenjohtajat koolle, jos riskiarviot asehankinnoista ovat muuttuneet23.9.2026 15:42:10 EEST | Tiedote

Puolustusministeri Antti Häkkänen on perustellut eduskunnan täysistunnossa vierailuaan Israeliin sillä, että ilman sitä Suomen ilmapuolustushankinnat olisivat voineet vaarantua. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii pääministeri Petteri Orpoa kutsumaan eduskuntapuolueiden puheenjohtajat koolle ja kertomaan heille luottamuksellisesti, onko hankintaan liittyvä riskiarvio muuttunut.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye