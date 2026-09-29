Vihreät esitti epäluottamusta puolustusministeri Häkkäselle – Atte Harjanne: “Ministeri ei voi toimia tavalla, joka on ristiriidassa Suomen ulkopolitiikan linjojen ja arvojen kanssa”
29.9.2026 14:40:19 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Epäluottamus Häkkästä kohtaan juontaa juurensa siihen, että puolustusministeri matkusti aiemmin tässä kuussa Israeliin tapaamaan puolustusministeri Israel Katzia. Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanteen mukaan ministeriltä ei olla toistaiseksi kuultu riittäviä perusteluja vierailun välttämättömyydelle.
Harjanne muistutti, että YK:n riippumaton kansainvälinen tutkintakomissio katsoo Israelin syyllistyneen ja edelleen syyllistyvän kansanmurhaan Gazassa.
– Juuri ministeri Katz itse on puhunut Gazan palestiinalaisten laajamittaisesta siirtämisestä pois alueelta. Politiikasta, jossa olisi kyse väestön pakkosiirroista. Käytännössä siis etnisestä puhdistuksesta, joka on sotarikos. Samalla Israel jatkaa kansainvälisen oikeuden räikeää rikkomista Länsirannalla, Harjanne totesi puheenvuorossaan.
– Tässä tilanteessa puolustusministeri Häkkänen kuitenkin omasta aloitteestaan toteutti korkean profiilin vierailun Israeliin, maan vaalien alla. Vierailun yhteydessä Suomen puolustusministeri päätyi vieläpä israelilaisen aseyrityksen markkinointikuviin sosiaalisessa mediassa. Ulkopoliittista johtoa ei osallistettu matkaan liittyvään harkintaan ja on itse asiassa epäselvää, miten heitä edes tiedotettiin, Harjanne jatkoi.
Harjanne huomautti, että vaikka puolustusministeri on kuvannut matkaa välttämättömäksi, kunnollisia perusteluita ei ole kuultu. Vastauksia ei ole saatu esimerkiksi siihen, miksi juuri puolustusministerin oli välttämätöntä tehdä matka juuri nyt.
– Kenen valmisteluun arvio välttämättömyydestä perustui? Miksi puolustusministeri ei matkasta syntyneen keskustelun yhteydessä ole yksiselitteisesti tukenut ulkoministerin aiempia linjauksia? Pohjustiko ministeri uusia hankintoja tai tiiviimpää yhteistyötä Israelin kanssa? Harjanne kysyi.
Harjanteen mukaan on selvää, että jo tehtyjen Suomen puolustuskyvyn kannalta välttämättömien hankintojen toimituksista, ylläpidosta ja toimintakyvystä on pidettävä huolta.
– Mutta siitä ei seuraa, että kaikki yhteistyö Israelin kanssa olisi välttämätöntä. Me emme ole esittäneet jo tehtyjen asehankintojen perumista, me emme ole esittäneet kaiken yhteydenpidon katkaisua. Emme kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että puolustusministeri aloitteellisesti ja omapäisesti toimii tavalla, joka on ristiriidassa Suomen ulkopolitiikan linjan ja arvojen kanssa, Harjanne totesi.
– Siksi vihreä eduskuntaryhmä katsoo, ettei ministeri Häkkänen ole eduskunnan luottamuksen arvoinen, Harjanne päätti.
Yhteyshenkilöt
Atte HarjanneKansanedustajaPuh:040 591 5565atte.harjanne@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
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