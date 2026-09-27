SDP:n Perholehto: Kokoomus ajaa yhä kurjistamispolitiikkansa jatkoa heikompien kustannuksella

Arjen kustannukset ovat monille nyt tosi korkeat. Ostovoima on toki osin parempi, erityisesti kiitos liittojen palkkaneuvottelujen, mutta sitä haastetaan kyllä monella tapaa.

– Kummallisen usein jää sanomatta se, että yksi iso tuleva lisälasku koituu näistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksista, Perholehto jatkaa.

Tällä hallituskaudella esimerkiksi terveyskeskuskäynnin hintalappu kohoaa 20,90 eurosta reiluun 36 euroon, sairaalan poliklinikkakäynnin 41,80 eurosta 78,40 euroon ja päiväkirurgisen leikkauksen 136,90 eurosta peräti 257,20 euroon.

Ne iskevät myös ihan tavallisiin työssäkäyviin suomalaisiin. Palkansaajat ja yrittäjät maksavat THL:n mukaan noin kolmanneksen sote-asiakasmaksuista (kun tulosidonnaiset maksut jätetään pois), vaikka toisin tunnutaan luulevan.

– Nyt kokoomus puhuu, että se haluaa ensi kaudella toteuttaa yhdeksän miljardin leikkaukset jo nyt tehtyjen päälle. Näin suuria sopeutuksia ei voi tehdä heikentämättä dramaattisesti sosiaali- ja terveyspalveluja entisestään, ja paine uusiin maksukorotuksiin vain nousee, Perholehto moittii.

Kokoomuksen resepti myös tulevalle kaudelle on siis kurjistamispolitiikan jatkaminen ja hyvätuloiset pidetään edelleen poissa yhteisistä talkoista, kun verotukseen ei halua koskea.

– SDP:n mallissa hyvä hoito kuulu kaikille tulotasosta riippumatta. Me haluamme, että tulevan sopeutuksen taakka jaetaan oikeudenmukaisesti, jotta hyvinvointivaltion tärkeä palvelut voidaan turvata, Perholehto päättää.