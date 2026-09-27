SDP:n Perholehto: Kokoomus ajaa yhä kurjistamispolitiikkansa jatkoa heikompien kustannuksella
29.9.2026 15:01:19 EEST | SDP | Tiedote
– Kokoomuksessa puhutaan paljon veronmaksajan tilipussin suojaamisesta, mutta tämä huoli haihtuu savuna ilmaan, kun samasta pussista maksetaan yhä suurempia laskuja sairastuessa, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja ja kansansanedustaja Pinja Perholehto.
Arjen kustannukset ovat monille nyt tosi korkeat. Ostovoima on toki osin parempi, erityisesti kiitos liittojen palkkaneuvottelujen, mutta sitä haastetaan kyllä monella tapaa.
– Kummallisen usein jää sanomatta se, että yksi iso tuleva lisälasku koituu näistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksista, Perholehto jatkaa.
Tällä hallituskaudella esimerkiksi terveyskeskuskäynnin hintalappu kohoaa 20,90 eurosta reiluun 36 euroon, sairaalan poliklinikkakäynnin 41,80 eurosta 78,40 euroon ja päiväkirurgisen leikkauksen 136,90 eurosta peräti 257,20 euroon.
Ne iskevät myös ihan tavallisiin työssäkäyviin suomalaisiin. Palkansaajat ja yrittäjät maksavat THL:n mukaan noin kolmanneksen sote-asiakasmaksuista (kun tulosidonnaiset maksut jätetään pois), vaikka toisin tunnutaan luulevan.
– Nyt kokoomus puhuu, että se haluaa ensi kaudella toteuttaa yhdeksän miljardin leikkaukset jo nyt tehtyjen päälle. Näin suuria sopeutuksia ei voi tehdä heikentämättä dramaattisesti sosiaali- ja terveyspalveluja entisestään, ja paine uusiin maksukorotuksiin vain nousee, Perholehto moittii.
Kokoomuksen resepti myös tulevalle kaudelle on siis kurjistamispolitiikan jatkaminen ja hyvätuloiset pidetään edelleen poissa yhteisistä talkoista, kun verotukseen ei halua koskea.
– SDP:n mallissa hyvä hoito kuulu kaikille tulotasosta riippumatta. Me haluamme, että tulevan sopeutuksen taakka jaetaan oikeudenmukaisesti, jotta hyvinvointivaltion tärkeä palvelut voidaan turvata, Perholehto päättää.
Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400596521pinja.perholehto@eduskunta.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Edustaja Kopralla taitaa olla ongelmia lyhytmuistin kanssa27.9.2026 18:59:34 EEST | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto pitää huolestuttavana, että kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ei näe, miten ongelmallisena hallituksen kaksilla rattailla kulkeva ja poukkoileva Lähi-idän politiikka näyttäytyy.
SDP:n varapuheenjohtaja Malm: Tasapuolisessa aborttioikeudessa on kyse juurikin naistenoikeuksista27.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Kokoomus on lukuisissa ulostuloissaan korostanut, että epätasa-arvoiseen asemaan on joutumassa ainoastaan alle prosentti abortin tekevistä naisista. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää outona, ettei kokoomus tai pääministeri Orpo ymmärrä, että naisten oikeuksissa puhuttaessa on puhuttava kaikista naisista.
SDP:n varapuheenjohtaja Razmyar: Puolueilta tarvitaan yhteinen vaalirauhan julistus24.9.2026 10:53:10 EEST | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar pitää tällä viikolla ilmi tulleita vaalihäirintätapauksia tuomittavina ja vaatii puolueilta yhteistä vaalirauhanjulistusta.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Ihmisiä ei saa jättää pulaan – SDP esittää neljää täsmätoimea arjen helpottamiseksi22.9.2026 12:36:50 EEST | Tiedote
SDP vaatii hallitukselta välitöntä helpotusta suomalaisten arkeen. Ryhmäpuheenvuorossaan budjetin lähetekeskustelussa puheenjohtaja Lindtman esitteli SDP:n neljä täsmätoimea, jotka kohdistuvat sinne, missä hintojen nousu tuntuu eniten.
SDP:n varapuheenjohtaja Perholehto: Ei enää euroakaan pois sote-järjestöiltä19.9.2026 13:17:31 EEST | Tiedote
SDP vaatii hallitusta perumaan ensi vuodelle esitetyt 84 miljoonan lisäleikkaukset sote-järjestöjen rahoitukseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme