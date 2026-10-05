Finlandiapriset i arkitektur till Hanaböle träsk bastur – ”Offentligt byggande när det är som bäst”

Priset delas nu ut för trettonde gången av Finlands Arkitektförbund SAFA.

Valet bland de fyra finalisterna gjordes av årets domare Timo Miettinen, forskare och författare specialiserad på europeisk filosofi och idéhistoria.

Skönhet och hög kvalitet tillhör alla

I sitt val av vinnare övervägde Timo Miettinen vilken kandidat som bäst uttrycker vilka vi är eller vill vara som finländare.

”Hanaböle träsk bastur är offentligt byggande när det är som bäst. Rökbasturna visar att skönhet, hållbarhet och hög teknisk kvalitet kan tillhöra alla”, säger Miettinen.

Vid objektet kombineras teknisk skicklighet, estetisk känslighet, gemenskap, respekt för naturen och tillgänglighet. Det erbjuder oss alla en plats för både tystnad och samvaro.”

I sin motivering lyfter Miettinen fram i synnerhet basturitualen och bastubadarens förflyttning i byggnaderna och mellan dem.

”Från omklädningsrummet går man utomhus för att ta sig till bastun och därifrån vidare till vattnet. Skogens dofter, den svala luften, röken och de mörka träytorna blir en del av en välövervägd ritual. Basturnas sparsamma belysning och slutna dimensioner skapar ett skyddat rum, som tar badaren tillbaka till skogen och sjölandskapet, bedömer Miettinen.

Modig beställare möjliggjorde en särpräglad helhet

Bastu-, omklädnings- och infobyggnaderna som färdigställdes förra året i friluftsområdet vid Hanaböle träsk i Vanda kompletterar rekreationstjänsterna i området. De mörka träfasaderna och taken täckta av växtlighet smälter in i sluttningen på ett nästan osynligt sätt. Basturna i det populära friluftsområdet är tillgängliga för alla till ett skäligt pris.

Arkitekt SAFA Julia Hertell från Mer Arkkitehdit, som ansvarade för byggnadsplaneringen av objektet, gläder sig över att också ett småskaligt objekt av lokalt värde i globaliseringens tidevarv kan vinna Finlandiapriset i arkitektur.

”Vi får vara stolta över den finländska bastuarkitekturens livskraft och förnyelsekapacitet”, säger Hertell.

Arkitekt SAFA Jenni Hölttä, som ansvarade för projektets huvud- och byggnadsplanering vid Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli, tackar projektets beställare Vanda stad för den modiga inställningen.

”Beställarens mål var en högklassig och särpräglad byggnadshelhet. Detta gav oss planerare möjlighet att på ett fördomsfritt sätt undersöka rökbastutraditionen”, säger Hölttä. ”Jag hoppas att basturna kan betjäna människor genom stunder av gemenskap och kontakt till naturen. Jag hoppas också att vi har lyckats stärka atmosfären vid Hanaböle träsk och gett den ett nytt lager.”

Projektarkitekt för objektet var Mer Arkkitehdits arkitekt SAFA Kaisa Riippi och huvudplanerare i tillståndsskedet var Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallis arkitekt SAFA Minna Lukander.

De övriga kandidaterna till Finlandiapriset i arkitektur 2026 vid sidan av Hanaböle träsk bastur var bostadshuset Helsingin Muurarimestari, SKiB-campus i Björneborg (Svenska Kulturfonden i Björneborg) och The Lost Shtetl-museet i Litauen.

Finlandiapriset i arkitektur

Finlandiapriset i arkitektur, som har delats ut sedan 2014, är Finlands mest ansedda arkitekturpris. Syftet med priset är att öka uppskattningen av högkvalitativ arkitektur samt lyfta fram arkitekturens kulturella värde och välfärdsökande betydelse.

Priset delas ut för planering eller renoveringsplanering av en byggnad eller byggnadsgrupp, som blivit klar under de senaste tre åren – för arbete som planerats i Finland av en finländsk eller utländsk arkitekt eller för arbete som planerats utomlands av en finländsk arkitekt.

Finalisterna väljs av en jury som utses av Safas styrelse och en känd framstående person utanför arkitekturen bjuds varje år in för att välja vinnaren.

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Representanter för medierna är välkomna att delta i offentliggörandet av prismottagaren måndagen den 5.10 från kl. 16 i Ravintola Töölös festsal (Runebergsgatan 14–16, tidigare handelshögskolan).

Om du önskar boka in en intervju i samband med evenemanget 5.10 eller innan dess, kontakta: Marika Luukkanen, tfn 040 507 2173, marika@marikaluukkanen.com