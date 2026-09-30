Hiihtolajit laajasti Ylen kanavilla vuoteen 2030
30.9.2026 09:00:00 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Suomalaisille tärkeimmät talvilajien tapahtumat näkyvät jatkossakin Ylen kanavilla.
Yle on solminut Viaplay Groupin kanssa laajan sopimuksen hiihtolajien esitysoikeuksista kausille 2026/27–2029/30. Sopimuksen mukaan Ylellä on oikeudet Rukan maailmancupiin, Salpausselän kisoihin, hiihdon SM-kisoihin ja Suomen cupin osakilpailuihin sekä Levin alppihiihdon maailmancupiin ja Rukan kumparelaskun maailmancupiin.
Pakettiin kuuluu lisäksi ulkomailla kisattavia maailmancupin kilpailuja kaikissa hiihtolajeissa.
“Olympialähetystemme valtava suosio ja viime talvikauden katsojaluvut kertoivat taas kerran, että suomalaiset ovat innokasta talviurheilukansaa. Hiihtolajien MM-kisat ovat Ylen urheilutarjonnan ytimessä. Nyt täydennämme tarjontaa maailmancupin kisoilla ja kotimaisilla kilpailuilla, jotta kaikki suomalaiset pääsevät nauttimaan lumilajien tapahtumista”, iloitsee Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen.
Nyt hankittujen tapahtumien lisäksi tulevalla kaudella Ylen ohjelmistossa nähdään myös hiihtolajien MM-kisat aiemman sopimuksen mukaisesti.
“Tämän kumppanuuden myötä Yle pystyy tarjoamaan suomalaisille vapailla kanavillaan tuhdin määrän hiihtolajien huipputapahtumia aina ensi vuosikymmenelle saakka. Olemme tyytyväisiä hiihtotarjontamme täydentymiseen siksikin, koska menemme kohti Lahden vuoden 2029 MM-kisoja”, sanoo Ylen urheiluoikeuksien päällikkö Riku Saaranluoma.
Ylen ja Viaplay Groupin hiihtolajien sopimukseen kuuluvat tapahtumat kevääseen 2030 asti
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Rukan ja Lahden pohjoismaisten hiihtolajien maailmancupin kilpailut
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Levin pujottelun maailmancup
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Rukan kumparelaskun maailmancup
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yhteensä 33 kansainvälistä maailmancupin tapahtumaa vuodessa (maastohiihto, yhdistetty, mäkihyppy, alppihiihto, freestyle, lumilautailu)
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SM-hiihdot ja hiihdon Suomen cupin osakilpailut
Sopimukseen kuuluvat tapahtumat näkyvät Ylen kanavien lisäksi Viaplayn maksupalveluissa.
Ylen yksinoikeudet MM-kisoihin:
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Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisat 2027 ja 2029
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Alppihiihdon MM-kisat 2027 ja 2029
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Freestylen ja lumilautailun MM-kisat 2027 ja 2029
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Lentomäen MM-kisat 2028
Yhteyshenkilöt
Joose Palonen, päätoimittaja, urheilu ja tapahtumat, Yle, joose.palonen@yle.fi
Riku Saaranluoma, urheiluoikeuksien päällikkö, Yle, riku.saaranluoma@yle.fi
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