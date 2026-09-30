Hiihtolajit laajasti Ylen kanavilla vuoteen 2030

Pieruvitseistä Simo Häyhän legendaan – Outo historia myllää Suomen menneisyyttä Yle Areenassa 26.10. 30.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Miksi poliisi takavarikoi Mannerheimin huumeet Museovirastolta? Mitä oikein löytyi Kaarina Maununtyttären sarkofagista? Miksi suomalaiset lahjoittivat karhunpentuja Mussolinille ja Göringille? Uusi dokumenttisarja Outo historia avaa näkemystämme maamme menneisyydestä. Ylen kahdeksanosainen Outo historia on uudenlainen dokumenttisarja, joka kaivaa esiin Suomen historian kiehtovimmat ja oudoimmat tarinat. Kukin 45-minuuttinen jakso rakentuu oman teemansa ympärille ja kysyy suoraan: onko meitä kusetettu, mitä me oikeasti pelkäämme – ja kuka ylipäätään määrittää historiallisen totuuden? Historiaa kirjoitetaan uudelleen jatkuvasti Sarjassa puhuvat intohimoiset huippututkijat, jotka muistuttavat: historia ei ole kiveen hakattu menneisyys, vaan pirstaleisten lähteiden tulkintaa. Asiantuntijoina ovat mukana mm. tutkija Timo R. Stewart, bioarkeologi Ulla Nordfors, historian professori Anu Lahtinen ja Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila. Tämän päivän arkipäivä on huomisen historiaa.