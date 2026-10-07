Nylon Beat kapinoi miesten vaatimuksia vastaan 90-luvulla – näin Jonna ja Erin näpäyttivät paljaan pinnan kerjääjiä

1990-luvun puolivälissä perustettu Nylon Beat nousi julkisuuteen Kiitorata-nimisen kykykilpailun kautta. Vuonna 1996 julkaistiin yhtyeen nimeä kantanut debyyttialbumi, joka on myynyt tuplaplatinaa. Seuraavana vuonna julkaistun Satasen laina -albumin nimikkokappale herätti Jonna Geageassa ja Erin Anttilassa vahvoja tunteita, eivätkä he olisi halunneet siitä singlejulkaisua.

– Me siis vihasimme sitä kappaletta, Erin sanoo.

– Vihasimme intohimoisesti, Jonna komppaa.

Erin kertoo, että kappale valittiin singleksi heiltä kysymättä, mikä ärsytti heitä.

– Mehän emme pitäneet siitä, jos asioita tehtiin meiltä kysymättä. Mitä teimme parikymppisinä teineinä… Yritimme torpedoida kappaleen esityksen. Menimme Emma-gaalaan esiintymään. Ostimme UFFista yöasut, ja tekeydyimme kuin olisimme karanneet jostain laitoksesta. Ajattelimme, että koska kappale on kamala eikä todellakaan cool, pitää meidän tehdä siitä cool.

Nylon Beatin kappaleet ovat Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion käsialaa. Jaksossa Risto muistelee Jonnan ja Erinin saamaa kohtelua 90-luvulla.

– Nuorena naisena tässä bisneksessä oleminen 90-luvulla ei varmasti ollut helppoa. Heillä oli oma tapansa sutviutua tilanteista. Siellä oli kaikenlaisia tilanteita. Speden speleihin Spede (Pasanen) pyysi vähän säärtä ja rintaa näkyville. Tytöt pistivät toppahousut. Heidän kannatti antaa olla sellaisia kuin he ovat. Se on toiminut tähän päivään asti. Heitä ei voi kahlita tai vangita mitenkään, hän sanoo haastatteluvideossaan.

Heikki Salo haluaa tietää, oliko Nylon Beatilla paljon vastaavia tilanteita. Erin kertoo Speden spelien jälkeen tulleen tilanteita, joissa heidät kelpuutettiin TV-ohjelmiin, jos he eivät laita toppahousuja jalkaan.

– Laitoimme toppamekot, Erin toteaa.

Vain elämää Ruudussa ja Nelosella perjantaisin. Ruutu+-tilauksella näkee seuraavan viikon jakson ennen muita.

Ohjelman kuvat voi ladata täältä.

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