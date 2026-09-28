Asuntosäätiön 50 uutta asumisoikeusasuntoa valmistuivat Espoon uuteen Mårtensbron kaupunginosaan

30.9.2026 09:02:02 EEST | Asuntosäätiö | Tiedote

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Asuntosäätiön kahdeksankerroksinen asumisoikeuskohde on valmistunut Espoonlahteen Mårtensbron uudelle asuinalueelle. Osoitteessa Kajuuttakuja 5 sijaitseva kohde on ensimmäinen Mårtensbrohon valmistunut uudiskohde. Kohteessa on yhteensä 50 asumisoikeusasuntoa, ja asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa tällä viikolla.

Asuntosäätiön asumisoikeuskohde osoitteessa Kajuuttakuja 5.
Asuntosäätiön asumisoikeuskohde osoitteessa Kajuuttakuja 5.

Asuntosäätiö toteutti hankkeen yhteistyössä SRV:n kanssa, joka vastasi kohteen rakentamisesta. 

"Espoonlahden kaltaisilla kasvavilla alueilla tarvitaan monipuolisia asumisen vaihtoehtoja. On ollut ilo olla mukana kehittämässä Mårtensbrota heti alusta lähtien yhdessä SRV:n kanssa. Ensimmäisenä valmistuneena uudiskohteena Kajuuttakuja 5 tuo alueelle asumisoikeuskoteja, joissa yhdistyvät tavoitteemme mukaisesti kohtuuhintainen asuminen lähellä hyviä palveluita ja kulkuyhteyksiä", sanoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori

”Kiitämme Asuntosäätiötä erinomaisesta yhteistyöstä. On hienoa saada yhdessä valmiiksi Mårtensbron alueen ensimmäinen kohde ja 50 uutta kotia asukkaiden käyttöön. Olemme kehittäneet aluetta pitkään yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa, ja rakentaminen jatkuu myös tämän kohteen valmistumisen jälkeen. Samaan kortteliin on tavoitteena toteuttaa vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja, ja kokonaisuudessaan sinne tulee lähes 500 asuntoa”, kertoo SRV:n pääkaupunkiseudun asuntoliiketoiminnan johtaja Jorma Seppä

Kajuuttakuja 5:een valmistuneen kaksirappuisen kerrostalokohteen asuntojen koot vaihtelevat 32 neliön yksiöistä 92,5-neliöisiin viiden huoneen perheasuntoihin. Kaikissa asunnoissa on joko parveke tai ranskalainen parveke, ja osassa asuntoja lisätilaa tuo oma terassipiha. Suurimmissa asunnoissa asumismukavuutta lisää oma sauna.    

Kohteen asukkaiden käytössä on monipuolisia yhteistiloja, kuten talopesula, saunaosastot molemmissa rapuissa, kerhohuone sekä varastotilat. Väliaikaiset pysäköintipaikat sijaitsevat talon edustalla, ja alueelle valmistuu myöhemmin pysäköintihalli. 

Kasvava Mårtensbron asuinalue yhdistää kattavat palvelut, sujuvat liikenneyhteydet ja merellisen ympäristön. Asuntosäätiön uudiskohde sijaitsee vastapäätä kauppakeskus Lippulaivaa ja metroasemaa, josta on sujuvat yhteydet eri puolille pääkaupunkiseutua. Alueelta löytyvät myös koulut, päiväkodit, liikuntapaikat ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. 

Kajuuttakuja 5:n uudiskohteen suunnittelusta vastasi Ark7 Oy.

Tutustu kohteeseen Kajuuttakuja 5  

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Lisätiedot:

Turkka Keravuori, rakennuttamisjohtaja, Asuntosäätiö 
turkka.keravuori@asuntosaatio.fi 
puh. 020 161 2272 

Soni Koli, viestinnän asiantuntija, Asuntosäätiö 
soni.koli@asuntosaatio.fi 
puh. 020 161 2427 

Jorma Seppä, johtaja, Asuntoliiketoiminta PKS, SRV 
jorma.seppa@srv.fi 
puh. 040 727 3771 

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Asuntosäätiön asumisoikeuskohde osoitteessa Kajuuttakuja 5.
Asuntosäätiön asumisoikeuskohde osoitteessa Kajuuttakuja 5.
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Asuntosäätiö on yksi suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista Suomessa. Kehitämme asumista sekä turvallisia, kestäviä ja kohtuuhintaisia asuinympäristöjä. Asuntosäätiöllä on eri puolilla Suomea 34 paikkakunnalla yli 18 000 kotia, joissa asuu lähes 32 00 asukasta. Suurin osa asunnoistamme on yleishyödyllisiä asumisoikeusasuntoja, mutta tarjoamme myös vuokra- ja omistusasuntoja.

asuntosaatio.fi

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