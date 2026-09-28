Asuntosäätiön 50 uutta asumisoikeusasuntoa valmistuivat Espoon uuteen Mårtensbron kaupunginosaan
30.9.2026 09:02:02 EEST | Asuntosäätiö | Tiedote
Asuntosäätiön kahdeksankerroksinen asumisoikeuskohde on valmistunut Espoonlahteen Mårtensbron uudelle asuinalueelle. Osoitteessa Kajuuttakuja 5 sijaitseva kohde on ensimmäinen Mårtensbrohon valmistunut uudiskohde. Kohteessa on yhteensä 50 asumisoikeusasuntoa, ja asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa tällä viikolla.
Asuntosäätiö toteutti hankkeen yhteistyössä SRV:n kanssa, joka vastasi kohteen rakentamisesta.
"Espoonlahden kaltaisilla kasvavilla alueilla tarvitaan monipuolisia asumisen vaihtoehtoja. On ollut ilo olla mukana kehittämässä Mårtensbrota heti alusta lähtien yhdessä SRV:n kanssa. Ensimmäisenä valmistuneena uudiskohteena Kajuuttakuja 5 tuo alueelle asumisoikeuskoteja, joissa yhdistyvät tavoitteemme mukaisesti kohtuuhintainen asuminen lähellä hyviä palveluita ja kulkuyhteyksiä", sanoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.
”Kiitämme Asuntosäätiötä erinomaisesta yhteistyöstä. On hienoa saada yhdessä valmiiksi Mårtensbron alueen ensimmäinen kohde ja 50 uutta kotia asukkaiden käyttöön. Olemme kehittäneet aluetta pitkään yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa, ja rakentaminen jatkuu myös tämän kohteen valmistumisen jälkeen. Samaan kortteliin on tavoitteena toteuttaa vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja, ja kokonaisuudessaan sinne tulee lähes 500 asuntoa”, kertoo SRV:n pääkaupunkiseudun asuntoliiketoiminnan johtaja Jorma Seppä.
Kajuuttakuja 5:een valmistuneen kaksirappuisen kerrostalokohteen asuntojen koot vaihtelevat 32 neliön yksiöistä 92,5-neliöisiin viiden huoneen perheasuntoihin. Kaikissa asunnoissa on joko parveke tai ranskalainen parveke, ja osassa asuntoja lisätilaa tuo oma terassipiha. Suurimmissa asunnoissa asumismukavuutta lisää oma sauna.
Kohteen asukkaiden käytössä on monipuolisia yhteistiloja, kuten talopesula, saunaosastot molemmissa rapuissa, kerhohuone sekä varastotilat. Väliaikaiset pysäköintipaikat sijaitsevat talon edustalla, ja alueelle valmistuu myöhemmin pysäköintihalli.
Kasvava Mårtensbron asuinalue yhdistää kattavat palvelut, sujuvat liikenneyhteydet ja merellisen ympäristön. Asuntosäätiön uudiskohde sijaitsee vastapäätä kauppakeskus Lippulaivaa ja metroasemaa, josta on sujuvat yhteydet eri puolille pääkaupunkiseutua. Alueelta löytyvät myös koulut, päiväkodit, liikuntapaikat ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet.
Kajuuttakuja 5:n uudiskohteen suunnittelusta vastasi Ark7 Oy.
Tutustu kohteeseen Kajuuttakuja 5
Katso kaikki Asuntosäätiön uudiskohteet
Lisätiedot:
Turkka Keravuori, rakennuttamisjohtaja, Asuntosäätiö
turkka.keravuori@asuntosaatio.fi
puh. 020 161 2272
Soni Koli, viestinnän asiantuntija, Asuntosäätiö
soni.koli@asuntosaatio.fi
puh. 020 161 2427
Jorma Seppä, johtaja, Asuntoliiketoiminta PKS, SRV
jorma.seppa@srv.fi
puh. 040 727 3771
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Turkka KeravuorirakennuttamisjohtajaPuh:0201612272turkka.keravuori@asuntosaatio.fi
Soni Koliviestinnän asiantuntijaPuh:020 161 2427soni.koli@asuntosaatio.fi
Kuvat
Asuntosäätiö on yksi suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista Suomessa. Kehitämme asumista sekä turvallisia, kestäviä ja kohtuuhintaisia asuinympäristöjä. Asuntosäätiöllä on eri puolilla Suomea 34 paikkakunnalla yli 18 000 kotia, joissa asuu lähes 32 00 asukasta. Suurin osa asunnoistamme on yleishyödyllisiä asumisoikeusasuntoja, mutta tarjoamme myös vuokra- ja omistusasuntoja.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Asuntosäätiö
Tutkimus: Enemmistö suomalaisista kokee kohtuuhintaisen asumisen toteutuvan huonosti28.9.2026 15:22:34 EEST | Tiedote
Yli puolet suomalaisista kokee kohtuuhintaisen asumisen toteutuvan Suomessa huonosti. Osuus on kasvanut selvästi kahden viime vuoden aikana. Asuntosäätiön tutkimuksen mukaan asuminen vie enemmän rahaa kuin suomalaiset pitävät kohtuullisena. Samalla myös huoli asumiseen liittyvistä poliittisista päätöksistä on kasvussa.
Asuntosäätiön uudet asumisoikeusasunnot valmistuivat Pirkkalaan27.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Asuntosäätiön uusi kuusikerroksinen asumisoikeuskohde on valmistunut Pirkkalaan. Kohteessa on 37 asumisoikeusasuntoa, ja asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa tällä viikolla.
Tutkimus paljasti kyläilykadon – yli puolet suomalaisista ei koe voivansa mennä naapuriin kylään9.7.2026 10:07:04 EEST | Tiedote
Asuntosäätiön tutkimus paljastaa, että suomalaiset tervehtivät naapureitaan tunnollisesti, mutta kahvikutsut naapurin luo jäävät usein haaveeksi. Yli puolet suomalaisista ei koe voivansa piipahtaa naapuriin kylään, vaikka joka kymmenes kaipaa enemmän yhteisiä hetkiä naapureidensa kanssa.
Asuntosäätiö sitoutuu hyvään edunvalvontatapaan vaikuttamistyössään29.6.2026 15:32:01 EEST | Tiedote
Asuntosäätiö sitoutuu Suomen avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan suosituksiin vahvistaakseen vaikuttamistyönsä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Suositusten tavoitteena on edistää hyvää edunvalvontakulttuuria sekä tukea vaikuttamistyön vastuullisuutta.
Asumiskustannusten nousu huolettaa yhä useampaa: joka kolmas suomalainen pelkää joutuvansa muuttamaan22.6.2026 07:53:00 EEST | Tiedote
Asuntosäätiön tuoreen tutkimuksen mukaan 320 000 suomalaista on joutunut muuttamaan viimeisen kahden vuoden aikana taloudellisista syistä. Huoli asumiskustannuksista on kasvanut: jopa 60 prosenttia kansalaisista on huolissaan asumiskustannusten noususta, ja joka kolmas pelkää joutuvansa muuttamaan lähitulevaisuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme