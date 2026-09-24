Vapriikki

Uudistettu Suomen pelimuseo avautuu yleisölle lauantaina 10.10.

30.9.2026 09:00:00 EEST | Vapriikki | Tiedote

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Suomen pelimuseon näyttely on kansainvälisessä mittakaavassa ainutlaatuinen kokonaisuus, joka kertoo suomalaisten pelien pitkästä historiasta ja niiden merkityksestä pelaajilleen. Kymmenen vuotta täyttävä museo saa uudistuksen myötä lisätilaa ja uuden visuaalisen ilmeen. Uudistettu Pelimuseo avautuu yleisölle syyslomaviikonloppuna lauantaina 10.10.

Uudistetussa Pelimuseossa on 110 peliä, joista suurinta osaa pääsee myös pelaamaan.
Uudistetussa Pelimuseossa on 110 peliä, joista suurinta osaa pääsee myös pelaamaan. Saarni Säilynoja/Vapriikki

– Koska pelit ja pelaaminen ovat tavalla tai toisella mukana kaikkien suomalaisten elämässä, on tärkeää, että tälle merkittävälle kulttuurimuodolle on Suomessa oma museo. Museokeskus Vapriikin suojissa kymmenen vuotta toiminut Pelimuseo on lunastanut paikkansa kävijöiden sydämissä. Uudistukseen ryhdyttiin kävijöitä ja sidosryhmiä kuunnellen, jotta päivityksellä voitaisiin uudistaa näyttelyä kuitenkaan kadottamatta pelimuseon ainutlaatuista luonnetta, toteaa museopalvelujohtaja Heidi Gottskalk.

– Suomen pelimuseo ei olisi esillä nykyisessä laajuudessaan ilman tukijoitaan. Museon tukikampanjoihin vuonna 2015 ja jälleen vuonna 2026 on osallistunut kymmeniä peli- ja teknologialan yrityksiä ja yli tuhat yksityishenkilöä. Tukirahoitusta on käytetty molemmilla kerroilla edistämään Pelimuseon näyttelyä asiakkaiden toiveiden mukaisesti yhä pelattavammaksi, kertoo Heidi Gottskalk. 

Näyttelyn 110 suomalaista peliä koostuvat digitaalisten pelien lisäksi roolipeleistä, lauta- ja korttipeleistä ja larpeista. Ajosimulaattorit ja miniatyyripelit pääsevät myös näyttelyssä esille. Ajallisesti näyttely alkaa 1800-luvun lautapeleistä ja kattaa yli satavuotisen pelihistorian aina kuluvan vuoden julkaisuihin asti. 

– Pelimuseon pelivalintaan osallistui useita henkilöitä. Tarkoitus on nostaa esille erilaisia pelejä, jotka edustavat jotain suomalaisen pelikulttuurin piirrettä: esimerkiksi uutena Pelimuseoon tuleva Unemployment Simulator 2018 edustaa simulaatiopelejä, joita on tehty Suomessa runsaasti. Uusien pelien lisääminen näyttelyyn tarkoittaa joidenkin vanhojen jättämistä pois, mutta niiden merkitys ei katoa. Näistä peleistä tehdyt haastattelut löytyvät jatkossa Pelimuseon uudesta videohuoneesta, kertoo tutkija Asla Heikkari.  

Suomen pelimuseo esittelee, tutkii ja tallentaa Tampereen museoiden kokoelmiin pelikulttuurien ilmiöitä, pelialan toimijoiden historiaa ja pelaajille merkityksellisiä aineistoja. Pelimuseon toiminnalle on ominaista, että museotyötä tehdään yhdessä erilaisten yhteisöjen kanssa.  

Museon pitkäaikaisimpia yhteistyötahoja on kolmen harrastajan yhteenliittymä, Pelikonepeijoonit, joka on taltioinut suomalaista pelihistoriaa jo vuodesta 1999 alkaen. Pelikonepeijoonit on luovuttanut satoja laitteita ja tuhansia pelejä sisältävän kokoelmansa Suomen pelimuseon näyttelyiden käyttöön. 

Pelimuseossa tapahtuu

Suomen pelimuseon tulevia tapahtumia ovat syyslomaviikon pelipäivä 12.10., jolloin lyhyillä tietoiskulla kuullaan muun muassa, mitä kaikkea uutta museosta löytyy. Lisäksi senioriperjantaina 23.10. näyttelyyn suunnataan asiantuntijaoppaan johdolla ja Pelimuseon 10-vuotissynttäreitä juhlitaan Museoconin yhteydessä 16.1.2027. 

Pelaaja – Haastaja pienoisnäyttely esittelee pelijournalismia  

Suomen pelimuseossa on varattu tilaa vaihtuville pienoisnäyttelyille, jotka esittelevät pelaamiseen liittyviä aiheita laveasti. Uusi pienoisnäyttely Pelaaja–Haastaja sukeltaa suomalaisen pelijournalismin maailmaan merkittävän pelijulkaisun kautta. Lehden tekijöiden haastattelut ja esinelainat avaavat kiinnostavan näkymän suomalaisen pelijournalismin kehitykseen 2000-luvulla. Näyttelyn on kuratoinut pelitoimittajakonkari Jukka O. Kauppinen. 

Avainsanat

pelimuseopelikulttuuriuudistustamperepelihistoriavapriikki

Yhteyshenkilöt

Suomen pelimuseon uudistus: Tutkija Outi Penninkangas, 050 341 3262, outi.penninkangas@tampere.fi

Pelaaja – Haastaja -pienoisnäyttely: Tutkija Henrik Mattjus, 040 6201644, henrik.m.mattjus@tampere.fi

Kuvat

Uudistetussa Pelimuseossa on 110 peliä, joista suurinta osaa pääsee myös pelaamaan.
Uudistetussa Pelimuseossa on 110 peliä, joista suurinta osaa pääsee myös pelaamaan.
Saarni Säilynoja/Vapriikki
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Saarni Säilynoja/Vapriikki
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Nostalgiset konsolit ja kotimikrot löytyvät jatkossa näyttelytilan sisääntulolta.
Nostalgiset konsolit ja kotimikrot löytyvät jatkossa näyttelytilan sisääntulolta.
Saarni Säilynoja/Vapriikki
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Saarni Säilynoja/Vapriikki
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Suomen pelimuseon pienoisnäyttely Pelaaja - haastaja kurkistaa yhden alan pitkäikäisimmän julkaisun tarinaan ja kulissien takaiseen maailmaan.
Suomen pelimuseon pienoisnäyttely Pelaaja - haastaja kurkistaa yhden alan pitkäikäisimmän julkaisun tarinaan ja kulissien takaiseen maailmaan.
Saarni Säilynoja/Vapriikki
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Tietoja julkaisijasta

Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.

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