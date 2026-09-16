Kausirokotuksia annetaan ensi viikosta alkaen – uusia aikoja avattu Oma Kymenlaaksoon
29.9.2026 15:51:56 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Hyvinvointialueen infektioylilääkäri toivoo mahdollisimman monen kymenlaaksolaisen rokotussuojan olevan kunnossa ennen tautihuipun koittamista.
Maksutonta influenssarokotetta ja koronarokotteen tehosteannoksia annetaan ajanvarauksella kaikilla Kymenlaakson hyvinvointialueen terveysasemilla 5.10.–13.11.2026. Kymenlaakson hyvinvointialueen infektiotautien ylilääkäri Anneli Harjunpää muistuttaa, että rokotukset ovat yhä keskeinen keino ehkäistä vakavia tartuntoja. Vakava influenssa ja korona tuovat edelleen ihmisiä sairaalahoitoon myös Kymenlaaksossa.
– Rokotussuoja kehittyy vähitellen, joten rokote on hyvä ottaa ennen influenssa- ja koronainfektioden määrän merkittävää lisääntymistä eli epidemian selvää alkamista. Jos kuuluu rokotteiden kohderyhmiin, kannattaa aika varata hyvissä ajoin, Harjunpää kehottaa.
Kausirokotusaikoja on tarjolla Oma Kymenlaakso -palvelussa kaikille Kymenlaakson terveysasemille. Hiljattain palveluun on lisätty uusia aikoja varattavaksi.
Miten aika varataan?
Kausirokotusajan voi varata helposti Oma Kymenlaaksossa.
- Kirjaudu Oma Kymenlaaksoon vahvasti tunnistautuen osoitteessa www.omakymenlaakso.fi tai mobiilisovelluksella.
- Valitse Ajanvaraukset. Tässä kohtaa sinua voidaan pyytää tunnistautumaan uudelleen.
- Valitse Siirry varaamaan aikoja.
- Valitse Rokotukset, sitten Kausirokotukset 2026 ja Siirry varaamaan aika.
- Valitse sinulle sopivin asiointipiste ja rokotusaika ja varaa aika.
Mikäli Oma Kymenlaakson käyttäminen ei ole mahdollista, ajan voi varata terveysaseman potilastoimistossa. Terveysasemat ja potilastoimistojen aukioloajat löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta. Kaikilla terveysasemilla, kuten Kouvolan terveysasemalla Ratamokeskuksessa, ei ole potilastoimistoa. Ajan voi kuitenkin varata missä tahansa Kymenlaakson terveysaseman potilastoimistossa kotikunnasta riippumatta.
Tarkat ohjeet rokotukseen tulijoille on kerätty tietopakettiin hyvinvointialueen verkkosivuille.
Keille rokotteita tarjotaan?
Maksuttoman influenssarokotteen saavat hyvinvointialueelta:
- Kaikki 65 vuotta täyttäneet
- Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
- Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri
- Raskaana olevat
- Alle 7-vuotiaat lapset
- Varusmiespalveluksensa aloittavat tai vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat henkilöt.
Koronarokotteen tehosteannosta tarjotaan:
- Hoivakodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa oleville iäkkäille sekä omaishoidettaville iäkkäille henkilöille
- Kaikille 75 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille
- Kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille
- Yli 18-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävää sairautta.
Asumisyksiköiden asukkaat ja kotihoidon asiakkaat rokotetaan asumisyksiköissä ja kotihoidossa. Heitä tiedotetaan rokotusjärjestelyistä erikseen, eikä heidän tarvitse ottaa rokotetta terveysasemalla, ellei ammattilainen heitä erikseen näin ohjeista.
Alle 7-vuotiaat lapset ja raskaana olevat saavat influenssarokotteen neuvolassa syksyllä viikoilla 47–48 ja tammikuussa viikolla 2. Aika rokotukseen varataan ottamalla yhteyttä neuvolaan Oma Kymenlaakson chatissa tai puhelimitse. Rokotuksen voi saada myös muulla neuvolaan jo sovitulla käynnillä.
Rokotuskierroksen aikana voi ottaa myös koronarokotteen perussarjan.
Yhteyshenkilöt
Tartuntatatautitilanteesta Kymenlaaksossa kertoo infektiotautien ylilääkäri Anneli Harjunpää, anneli.harjunpaa@kymenhva.fi.
Kausirokotusjärjestelyistä kertovat tulosaluejohtaja Kari Kristeri ja ylihoitaja Tanja Metsola.
Kari Kristeritulosaluejohtaja, perusterveydenhuollon vastaanottopalvelutKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 4899 399kari.kristeri@kymenhva.fi
Tanja Metsolaylihoitaja, vastaanottopalvelutKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 6491 005tanja.metsola@kymenhva.fi
Kuvat
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
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