SDP:n Eveliina Heinäluoma: Orpon hallitus lyö hanskat tiskiin pitkäaikaisasunnottomuuden edessä

29.9.2026 16:04:33 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Orpon hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen tähtäävä ohjelma päättyy tämän vuoden lopussa, vaikka pitkäaikaisasunnottomuus on hallituskauden aikana kääntynyt selvään kasvuun.

– Hallitus lupasi poistaa pitkäaikaisasunnottomuuden vuoteen 2027 mennessä. Nyt ohjelma päättyy, mutta tilanne on jopa pahentunut. Hallitus ei voi kuitata tätä sillä, että ohjelma vain päättyy suunnitelman mukaisesti. Jos tavoite ei ole toteutunut, tarvitaan lisää toimia, ei luovuttamista, vaatii SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

– Piti tulla nolla pitkäaikaisasunnotonta, mutta hallituksen lähtötilanteeseen verrattuna on tullut lähes 290 pitkäaikaisasunnotonta ja 1150 yksinelävää asunnotonta lisää. Orpon hallitus jää historiaan hallituksena, jonka aikana asunnottomuus kääntyi Suomessa nousuun ensimmäisen kerran 12 vuoteen, Heinäluoma painottaa. 

Myös hallituksen erityiseksi painopisteeksi nostaman nuorten asunnottomuuden kehitys on ollut huolestuttavaa. Alle 25-vuotiaiden asunnottomuus on kasvanut vuodesta 2023 noin 44 prosenttia. Asunnottomien yksinelävien naisten määrä on noussut noin 270 henkilöllä reiluun tuhanteen.

– Hallitus on itse nostanut nuoret erityiseksi kohderyhmäksi pitkäaikaisasunnottomuuden ohjelmassa. Silti juuri nuorten asunnottomuus on kasvanut voimakkaasti. Myös naisten asunnottomuuden kasvu kertoo siitä, että asumisen ongelmat koskettavat yhä useampia, Heinäluoma sanoo.

Viimeisimmät tilastotiedot ovat vuoden 2025 marraskuun tilannetta heijastelevasta asunnottomuusselvityksestä. Kuluvan vuoden aikana asunnottomuustyötä tekevät järjestöt ovat kertoneet tilanteen jatkuvasta vaikeutumisesta, ja huolta ovat herättäneet erityisesti piiloon jäävä asunnottomuus sekä palvelujen kuormitus.

– Kunnat ovat nostaneet asunnottomuuden kasvun keskeisiksi syiksi pienten ja kohtuuhintaisten asuntojen puutteen, sosiaaliturvan ja toimeentulotukikäytäntöjen heikennykset, korkeat asumis- ja elinkustannukset sekä maksuhäiriöiden ja vuokravelkojen lisääntymisen. Myös Helsingin pormestari Sazonov on halunnut poistaa asunnottomuuden pääkaupungista vuoteen 2025 mennessä ja kehui vielä vuonna 2025 olevansa mielettömän tyytyväinen, että Orpon hallituksella on vahva sitoutuminen ja 10 miljoonan euron suuruinen asunnottomuuden torjuntaohjelma, josta myös Helsinki on saanut rahoitusta. Onko pormestarilla enää aihetta tällaiseen tyytyväisyyteen? Heinäluoma kysyy.

– Asunnottomuutta ei ratkaista pelkällä määräaikaisella ohjelmalla. Tarvitaan pitkäjänteistä asuntopolitiikkaa: riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja, toimivaa asumisneuvontaa ja riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja. On ristiriitaista, että hallitus pyrkii poistamaan asunnottomuutta samaan aikaan, kun sen päätökset vaikeuttavat monen pienituloisen mahdollisuuksia pitää kiinni kodistaan.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
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Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Lataa

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