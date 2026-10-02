Lahden Kiveriön datakeskukselle myönnettiin ympäristölupa

Kiinteistö Oy Lahden Ilmarisentie 3:n datakeskus tuottaa IT-palveluita. Datakeskus toimii normaalitilanteessa paikallisesta sähköverkosta saamallaan sähköenergialla. Lyhyisiin sähkökatkoksiin varaudutaan akustoilla. Mahdollisia pidempiä sähköverkon toimintahäiriöitä varten datakeskusalueelle sijoitetaan varavoimageneraattorit. Generaattoreita koekäytetään säännöllisesti.

Merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat melu ja savukaasupäästöt

Laitoksen toiminnasta aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat melu ja savukaasupäästöt ulkoilmaan. Melua aiheutuu normaalitilanteessa datakeskuksen jäähdytyslaitteistosta sekä sähköaseman muuntamoista. Varavoimageneraattoreista aiheutuu hetkellisiä päästöjä ilmaan sekä melua koekäyttöjen yhteydessä sekä mahdollisissa poikkeustilanteissa. Varavoimageneraattorien koekäytöt on määrätty toteutettavaksi arkisin päiväsaikaan. Jäähdytyslaitteiden ympärille sijoitetaan meluesteet ja generaattorien pakoputket varustetaan äänenvaimentimilla. Melulle on määrätty raja-arvot. Laitoksen toiminnasta aiheutuvat ilmanpäästöt ja melutaso sekä niiden leviäminen on määrätty selvitettäviksi toiminnan käynnistyttyä. Generaattorien käytöstä poikkeustilanteissa on velvoitettu ilmoittamaan valvontaviranomaiselle ja Lahden kaupungille sekä laatimaan selvitykset päästöjen vähentämiskeinoista.

Laitosalueella syntyy hulevesiä, jotka johdetaan huleveden hallintajärjestelmän kautta vesistöön. Hulevesien puhtautta on määrätty tarkkailtavaksi ennen niiden johtamista purku-uomaan. Toiminnasta ei synny ympäristöön johdettavia prosessijätevesiä. Laitos ei käytä pintavettä jäähdytykseen tai johda lämpökuormaa vesistöihin tai viemäriin.

Lupahakemus käsiteltiin etusijamenettelynä

Kiinteistö Oy Lahden Ilmarisentie 3:n lupahakemus käsiteltiin vihreän siirtymän mukaisena etusijamenettelynä. Datakeskuksen hukkalämpöä on suunniteltu hyödynnettäväksi kaukolämmön tuotannossa.

Luvan saajalle myönnettiin oikeus aloittaa toiminnat lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Lupapäätös 469/2026, LVV-U/18795/2026, on nähtävillä Ympäristöasioiden tietopalvelussa.

Lisätietoja

ympäristöylitarkastaja Ville Timonen, 0295 254 860, ympäristöosasto, ville.timonen@lvv.fi

ympäristöneuvos Jaakko Hämäläinen, ympäristöosasto, 0295 255 821, jaakko.i.hamalainen@lvv.fi

Lupa- ja valvontavirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja pilaantumisen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.