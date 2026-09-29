Vihreät - De Gröna

Vihreiden Hanna Holopainen oikeuskanslerin STEA-ratkaisusta: Tuntuu siltä, että leikkaukset on haluttu toteuttaa tavalla, joka aiheuttaa mahdollisimman paljon tuhoa

29.9.2026 17:29:40 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

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Oikeuskansleri Janne Salmisen mukaan sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin linjaamien STEA-avustuskriteerien muotoilu oli omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen vaatii hallitusta turvaamaan luottamuksen avustusjärjestelmän oikeudenmukaisuuteen sekä perumaan kohtuuttomat järjestöleikkaukset.

Oikeuskanslerin mukaan kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietynlaiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Kriteerien katsottiin sulkevan pois esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen, maahanmuuttajataustaisten ja veteraanien puolesta toimivat järjestöt.

– Avustusten valmistelun on oltava syrjimätöntä, ja sen on myös näytettävä ulospäin puolueettomalta. Jos järjestöt joutuvat epäilemään, että ovi on suljettu jo ennen kuin hakemusta on luettu, luottamus koko järjestelmään horjuu, Holopainen sanoo.

Rydman poisti kriteereistä viime hetkellä maininnan identiteettiryhmistä, mutta on arvioinut lopputuloksen pysyvän samana.

– Ministeri saa linjata painopisteitä. Poliittiset linjaukset eivät kuitenkaan saa johtaa tilanteeseen, jossa syntyy vaikutelma tiettyjen järjestöjen suosimisesta tai syrjimisestä. Erityisen pahalta tilanne näyttää, kun myöhemmin hallituspuolueiden kansanedustajat itse kertoivat tavoitteena olleen esimerkiksi sateenkaarijärjestöiltä leikkaamisen. Hallituksella julkisen vallan edustajana on velvoite edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, ei toimia niiden heikentämiseksi, Holopainen painottaa.

Hallitus on sopinut mittavista leikkauksista STEA-avustuksiin, ja leikkauksia on perusteltu säästötarpeella. Halin ja Sosten kyselyn mukaan 40 prosenttia sote-järjestöistä epäilee joutuvansa lakkauttamaan toimintansa kokonaan.

– Säästöpuhe on ollut savuverho. Kriteerit paljastavat ideologisen pohjavireen, jossa kansalaisyhteiskuntaa yritetään vaientaa. Tuntuu jopa siltä, että leikkaukset on haluttu toteuttaa tavalla, joka aiheuttaa järjestösektorille mahdollisimman paljon tuhoa, Holopainen kritisoi.

Holopainen vaatii hallitusta perumaan kohtuuttomat leikkaukset ja pitämään huolta sekä kansalaisyhteiskunnasta että suomalaisten luottamuksesta yhdenvertaiseen päätöksentekoon.

– Vahva kansalaisyhteiskunta kuuluu demokratiaan ja ilman sitä monen heikomman ääni katoaa julkisesta keskustelusta kokonaan. Järjestöjen toimintamahdollisuuksia ei pidä kaventaa kriteereillä, jotka herättävät epäilyksiä puolueettomuudesta tai yhdenvertaisesta kohtelusta, Holopainen päättää.

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