Perinteikkään Hesperianpuiston peruskorjaus alkaa Töölönlahdella
30.9.2026 11:25:25 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Puiston peruskorjaus alkaa lokakuussa 2026. Puisto kunnostetaan kahdessa osassa. Nyt alkaa ranta-alueiden kunnostaminen.
Lokakuussa alkaa ranta-alueiden ja niiden viereisten reittien kunnostus. Tämä osuus valmistuu vuoden lopussa 2027.
Seuraavassa urakassa, joka alkaa alustavasti vuonna 2028, kunnostetaan loput puistosta, muun muassa nurmikkoalueet ja leikkipaikka sekä osa viereisestä Hakasalmenpuistosta.
Rantareitti rauhoittuu kävelylle ja lenkkeilylle
Töölönlahden rantoja kiertävä reitti saa päivityksen ja samalla ranta-alueet rauhoittuvat jalankulkijoiden ja lenkkeilijöiden käyttöön, kun puiston läpi kulkeva kaksisuuntainen pyörätie siirtyy etäämmälle rannasta. Muutos koskee Töölönlahden länsipuolta. Pyöräilyn ja jalankulun väylän väliin tulee uusia istutusalueita sekä jonkin verran uusia puita.
Vaurioitunut ranta korjataan ja rannan kasvillisuutta täydennetään
Eroosion vaurioittamat kohdat Töölönlahden rannasta korjataan kasvipeitteisiksi. Nykyiset kasvipeitteiset rannat säilyvät ja uutta kasvipeitettä tulee niihin kohtiin, josta eroosio on rantoja kuluttanut.
Puistoon istutetaan lisää puita
Puiston vanhat puut säilyvät pääasiassa. Rannan ikääntyneiden salavien kuntoa seurataan ja huonokuntoisten puiden oksia leikataan turvallisuussyistä.
Nyt alkavassa urakassa poistetaan 11 puuta. Tarvittavat puiden poistot tehdään vaarallisuuden, reittimuutosten ja eroosiovaurioiden korjaamisen vuoksi.
Uusia puita istutetaan puistoon runsaasti. Kunnostuksen jälkeen Hesperianpuistossa puiden määrä kasvaa noin 600 puusta noin 750 puuhun eli noin 150 puun verran.
Puiston kasvillisuutta täydennetään myös Töölönlahden kesäpuistosta tutuilla monivuotisilla kukkivilla istutuksilla.
Rakentaminen alkaa lokakuussa – näin reitit muuttuvat
Puiston kunnostus muuttaa pyöräliikenteen ja jalankulun reittejä Hesperianpuistossa ja Töölönlahdella. Alustavasti pyöräliikenne siirtyy Mannerheimintien pyöräteille. Töölönlahden pohjoisosassa sijaitseva rantareitti suljetaan, ja pyöräily ja jalankulku ohjataan loppuvuodeksi 2026 Helsinginkadun varteen. Kaupunki viestii muuttuvista reiteistä tarkemmin myöhemmin.
Urakoitsijana toimii Louhintahiekka oy.
Töölönlahden ympäristöä kunnostetaan uuteen loistoon pala kerrallaan
Syksyllä alkava puistoremontti jatkuu vuoden 2027 loppuun asti. Sen jälkeen loppuosa Hesperianpuistosta kunnostetaan toisessa urakassa, joka alustavasti alkaa vuonna 2028. Samassa urakassa kunnostetaan myös osa Hakasalmenpuistosta.
Lähellä sijaitsevan Töölönlahdenpuiston puistosuunnitelma valmistuu syksyllä 2026 ja alustavasti on arvioitu, että siihen liittyvät muutokset voitaisiin tehdä vaiheittain vuodesta 2028 alkaen.
Karamzininrannan kunnostus Finlandia-talon vieressä valmistuu kesällä 2027.
Seuraa rakentamista verkkosivulla
Rakentaminen vaikuttaa reitteihin. Töitä ja niiden aiheuttamia muutoksia alueen käytössä voi seurata verkkosivulla hel.fi/hesperianpuisto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jere Saarikkoprojektinjohtaja
Puisto- ja viheraluesuunnittelu
Sari Niinivirta-Mamonoffprojektinjohtaja
alueellinen rakennuttaminen
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