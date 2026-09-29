Tiedätkö verenpaineesi? Sydänpäivä muistuttaa tunnistamaan omat riskitekijät ajoissa
29.9.2026 17:35:24 EEST | Oma Häme | Tiedote
Sydänpäivä 29.9.2026 kannustaa tunnistamaan sydänterveyden riskitekijät ajoissa. Kohonnut verenpaine voi olla oireeton, joten omien arvojen säännöllinen mittaaminen on tärkeää. Sydänterveyttä tukevat pienet arjen valinnat: liikunta, monipuolinen ravinto, uni, tupakoimattomuus ja kohtuullinen alkoholinkäyttö. Huolestuttavat oireet, kuten rintakipu tai hengenahdistus, tulee selvittää viipymättä. Oma Häme muistuttaa: pienillä muutoksilla on pitkäaikaista merkitystä sydämelle.
Sydänpäivää vietetään 29.9.2026. Päivä muistuttaa siitä, että sydänterveyteen voi vaikuttaa monin tavoin jo ennen kuin mitään oireita ilmenee.
Kohonnut verenpaine, vähäinen liikunta, tupakointi, runsas alkoholin käyttö, epäterveellinen ravitsemus ja ylipaino voivat lisätä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Usein riskitekijät kehittyvät vähitellen ja voivat olla pitkään täysin oireettomia.
– Moni tietää esimerkiksi painonsa tai kolesteroliarvonsa, mutta oma verenpaine voi silti olla tuntematon. Juuri siksi omien lukujen tunteminen ja säännöllinen seuranta ovat tärkeitä, sanoo Ahveniston sairaalan Sydänsairaalan osastonylilääkäri Marlene Mustonen.
Kotona mitatun verenpaineen yleinen tavoite on alle 135/85 mmHg. Verenpainetavoite on kuitenkin aina yksilöllinen, ja esimerkiksi diabetesta tai munuaissairautta sairastavalla tavoite on tiukempi.
Sydänterveys rakentuu tavallisessa arjessa
Sydämen hyvinvoinnista huolehtiminen ei tarkoita suuria elämäntaparemontteja. Jo pienet, toistuvat teot tukevat terveyttä pitkällä aikavälillä.
Sydänterveyttä tukevat esimerkiksi säännöllinen liikkuminen, monipuolinen ravitsemus, riittävä uni, tupakoimattomuus sekä kohtuullinen alkoholin käyttö. Liikunnalla on myös merkittävä vaikutus verenpaineeseen.
– Usein puhutaan siitä, mitä pitäisi muuttaa. Käytännössä tärkeintä on löytää omaan arkeen sopivia tapoja liikkua, palautua ja tehdä terveyttä tukevia valintoja. Pienilläkin muutoksilla voi olla merkitystä, Mustonen muistuttaa.
Yksi Mustosen omista vinkeistä on hyvin arkinen: kauratuotteiden lisääminen ruokavalioon.
– Sanon usein potilailleni, että kaurapuuro aamupalaksi on ensimmäinen loistava terveysteko omaan arkeen. Se on pieni arjen teko, jolla on monia hyötyjä. Kaura auttaa muun muassa tasaamaan verensokeria, alentamaan kolesterolia ja tukemaan suoliston hyvinvointia, Mustonen sanoo.
Oireita ei kannata vähätellä
Sydän- ja verisuonisairaudet voivat oireilla monella tavalla. Esimerkiksi rintakipu, poikkeava hengenahdistus, voimakas uupumus tai äkillinen toimintakyvyn heikkeneminen ovat oireita, jotka tulee ottaa vakavasti.
– Jos oma vointi muuttuu selvästi tai oire herättää huolta, asia kannattaa selvittää. Akuutissa tilanteessa apua pitää hakea viipymättä, Mustonen sanoo.
Sydänpäivänä Oma Häme kannustaa pysähtymään yhden yksinkertaisen kysymyksen äärelle:
Tiedätkö oman verenpaineesi ja muut keskeiset sydänterveyden riskitekijäsi?
Sydänterveys rakentuu arjen pienistä teoista, ja omien riskien tunnistaminen on hyvä paikka aloittaa.
Yhteyshenkilöt
Marlene MustonenYlilääkärimarlene.mustonen@omahame.fi
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