Tiedätkö verenpaineesi? Sydänpäivä muistuttaa tunnistamaan omat riskitekijät ajoissa

Kuvantamisen ajanvaraus muuttuu perusterveydenhuollossa – asiakkaan ei tarvitse enää varata aikaa itse 29.9.2026 10:42:17 EEST | Uutinen

Oma Häme helpottaa perusterveydenhuollon kuvantamistutkimusten ajanvarausta. Jatkossa asiakkaan ei tarvitse itse varata aikaa kuvantamistutkimukseen, vaan hän saa tiedon hänelle varatusta tutkimusajasta automaattisesti. Muutos yhtenäistää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintatapoja. Uusi toimintatapa on otettu käyttöön 21. syyskuuta. Viipurintien terveysaseman Kuvantamisen palvelunumero poistuu käytöstä 2. lokakuuta. Muutos ei koske suun terveydenhuollon kuvantamispalveluja. Kuvantamistutkimukseen tarvitaan aina lääkärin lähete. Lääkäri tekee kuvantamistutkimuksesta myös määräyksen, jonka perusteella tutkimusaika varataan. Asiakkaan roolia on helpotettu, kun hänen ei tarvitse enää itse huolehtia ajanvarauksesta. Kiiretilanteissa ja päivystystapatauksissa asiakkaat ohjataan, kuten tähänkin asti, suoraan tutkimuksiin. Jatkossa alle viikon sisällä tehtävästä tutkimuksesta asiakas saa tiedon puhelimitse tai tekstiviestillä 1–2 päivän sisällä lääkärikäynnistä. Kahden viikon