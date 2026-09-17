Ministeri Puisto avasi kansainvälisen innovaatioverkoston Tech Hub Finlandin muistuttamalla Tampereen perinteistä uusissa teknologioissa
29.9.2026 18:47:49 EEST | Business Tampere | Uutinen
Ministeri Sakari Puisto avasi kansainvälisen innovaatioverkoston Tech Hub Finlandin Tampereella. Verkostoa operoi Yhdysvalloissa syntynyt Plug and Play -yhtiö, jolla on nyt 65 toimistoa ympäri maailmaa.
”Kun Nokian matkapuhelintoiminta loppui Tampereella, tekeminen ja osaaminen eivät hävinneet”, muistutti Puisto.
Ministeri viittasi yhteistyötä vaatineeseen operaatioon, jossa Nokian puhelinteknologian kehittäjät nostivat uusia firmoja ja tuotteita uuden aikakauden merkiksi markkinoille. Hän alleviivasi juhlapuheessaan Tampereen seudun teollista vahvuutta, jossa digitaalinen osaaminen kohtaa fyysiset koneet ja niihin liittyvät ratkaisut.
Ministeri Sakari Puiston mukaan Sandvikin ja Normetin kaltaiset isot yritykset tarjoavat ympärillä oleville startupeille jotain, mitä ei rahalla saa: markkinan palveluille ja tuotteille, todellisia tarpeita ratkaistavaksi sekä vaativan asiakkuuden. Sandvik ja Normet ovat ankkuriyhtiöinä keskeinen osa nyt synnytettyä innovaatioalustaa.
Teollisuusyritysten Normetin ja Sandvikin rinnalla avauksen takana ovat Tampereen kaupunki ja maailman johtaviin avoimen innovaation toimijoihin kuuluva operaattori Plug and Play.
Elinkeino- ja innovaatiojohtaja Irene Vekkelin mukaan Tampereen kaupunki on mukana, koska kaupunki haluaa auttaa yrityksiä uudistumaan ja kasvamaan nopeammin.
”Meidän tehtävämme kaupunkina on rakentaa siltoja Tampereen vahvan teollisen ja teknologisen osaamisen sekä maailman parhaiden osaajien, kasvuyritysten ja innovaatioverkostojen välille.”
”Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan paras osaaminen pitää pystyä löytämään sieltä, missä sitä maailmalla on”, sanoo elinkeino- ja innovaatiojohtaja Irene Vekkeli Tampereen kaupungista.
Sandvikin tutkimus- ja teknologiajohtaja Jani Vilenius muistutti, että yhtiö on mukana verkostossa hakemassa uusia ratkaisuja ja kehitystä:
”Emme ole mukana tukemissyistä, vaan uskon yhtiömme aidosti hyötyvän tästä”, tiivisti Vilenius.
Noin 250 ihmistä osallistui Tech Hub Finlandin avajaisiin tiistaina Tampere-talossa. Suomen toimintoja johtaa Business Tampereella teollisuusvastaavana teknologiayrityksille tutuksi tullut Heidi Wallander.
Tech Hub Finlandin tavoitteena on vahvistaa suomalaisen teollisuuden uudistumista ja kansainvälistä kasvua. Verkosto kokoaa yhteen teollisuusyritykset, startupit, kasvuyritykset, sijoittajat ja kansainväliset innovaatiokumppanit.
Tilaisuudessa omia teknologioitaan esitteli myös yhdeksän suomalaista startup-yhtiötä.
Tampereen kaupungilla lisätietoja antaa: Irene Vekkeli, p. 050 539 2943.
Business Tampereessa: Pertti Aimonen, p. 040 774 9259.
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Yhteyshenkilöt
Pertti AimonenBusiness TamperePuh:+358 407749259pertti.aimonen@businesstampere.com
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Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle. Yhtiön toimintaa ohjaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia.
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