Päätöstiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaosto 29.9.2026
29.9.2026 19:02:44 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 29.9.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Kulttuuri- ja kirjastojaosto käsitteli kokouksessaan kulttuuriavustuksia saaneiden toimijoiden tilinpidon tarkastuksen sekä vuoden 2026 projektiavustusten viidennen jaon. Projektiavustusten osalta jaosto päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen myöntää Synergy-työryhmälle 6 000 euroa avustusta sekä Vallila Festarit -hankkeelle 8 000 euroa avustusta. Muutoin projektiavustukset hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Yhteensä projektiavustuksia vuoden 2026 määrärahoista myönnettiin 40 000 euroa.
Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtaja on Jaana Alaja (SDP).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilpo KiiskinenViestintäpäällikkö
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
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